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Тренди 06 листопада 2026 · 08:04

Стів Карелл, Джон Красінскі та Дженна Фішер: як змінилася кар'єра головних акторів "Офісу"

Майкл, Джим, Пем і Дуайт давно залишили офіс Dunder Mifflin, але їхні виконавці не припинили дивувати
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Стів Карелл, Джон Красінскі та Дженна Фішер: як змінилася кар'єра головних акторів "Офісу"

Серіал "Офіс" (колаж: Styler)

Після завершення "Офісу" Стів Карелл, Джон Красінскі, Дженна Фішер і Рейн Вілсон пішли різними кар'єрними шляхами. Хтось підкорив драматичне кіно, хтось став режисером, а хтось зберіг зв'язок із культовим ситкомом.

Як зараз виглядають зірки серіалу "Офіс", розповідає Styler.

Стів Карелл - Майкл Скотт

Майкл Скотт хотів бути не просто керівником, а справжнім другом для кожного працівника Dunder Mifflin. Його невдалі жарти, дивні корпоративні заходи та постійні спроби отримати схвалення колег стали основою гумору серіалу.

Після сьомого сезону Стів Карелл залишив основний акторський склад, але його кар'єра лише набирала обертів. Він поступово відійшов від образу комедійного невдахи та почав грати складніших персонажів. Особливе визнання принесла роль у драмі "Мисливець на лисиць" - за неї актор отримав номінацію на премію "Оскар".

Стів Карелл, Джон Красінскі та Дженна Фішер: як змінилася кар'єра головних акторів &quot;Офісу&quot;
Стів Карелл у серіалі "Офіс" (скриншот)

Серед інших помітних робіт Карелла - "Гра на пониження", "Красивий хлопчик", "Ранкове шоу" та комедійний серіал "Космічні війська". Він також залишається голосом Ґру в анімаційній франшизі "Нікчемний я".

У березні 2026 року на HBO відбулася прем'єра серіалу "Rooster", де Карелл зіграв письменника, який приїжджає до університетського кампусу, щоб підтримати доньку.

Стів Карелл, Джон Красінскі та Дженна Фішер: як змінилася кар'єра головних акторів &quot;Офісу&quot;
Стів Карелл у серіалі "Rooster" (скриншот)

Джон Красінскі - Джим Галперт

Джим Галперт був одним із найбільш упізнаваних персонажів "Офісу". Його жарти над Дуайтом, погляди просто в камеру та романтична історія з Пем стали важливою частиною серіалу.

Стів Карелл, Джон Красінскі та Дженна Фішер: як змінилася кар'єра головних акторів &quot;Офісу&quot;
Джон Красінскі у серіалі "Офіс" (скриншот)

Після завершення ситкому Джон Красінскі кардинально розширив свою професійну діяльність. Він не лише продовжив акторську кар'єру, а й став сценаристом, режисером і продюсером. Найбільший успіх йому принесла стрічка "Тихе місце" 2018 року, в якій він зіграв разом із дружиною Емілі Блант. Фільм отримав продовження, а сам Красінскі закріпився як режисер жанрового кіно.

Ще однією важливою роботою став серіал "Джек Раян", де актор зіграв аналітика ЦРУ, який опиняється в центрі міжнародних операцій. У 2024 році він представив фентезійну комедію "Уявні друзі", над якою працював як режисер і сценарист.

У 2026 році Красінскі знову повернувся до образу Джека Раяна у фільмі Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War.

Стів Карелл, Джон Красінскі та Дженна Фішер: як змінилася кар'єра головних акторів &quot;Офісу&quot;
Джон Красінскі у фільмі "Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War" (скриншот)

Дженна Фішер - Пем Бізлі

Пем Бізлі починала як адміністраторка Dunder Mifflin, яка не наважувалася змінити звичне життя. Протягом серіалу глядачі спостерігали за її розвитком, творчими спробами та стосунками з Джимом.

Після фіналу "Офісу" Дженна Фішер знімалася в комедійних і драматичних проєктах. Серед них - серіал "Разом і нарізно" (Splitting Up Together) та фільм "Погані дівчата" 2024 року, де вона зіграла місіс Герон.

Стів Карелл, Джон Красінскі та Дженна Фішер: як змінилася кар'єра головних акторів &quot;Офісу&quot;
Дженна Фішер у серіалі "Офіс" (скриншот)

Однак останніми роками акторка приділяє особливу увагу роботі за межами знімального майданчика. Разом із Анджелою Кінсі, виконавицею ролі Анджели Мартін, вона створила подкаст Office Ladies. У ньому колишні колеги детально розбирають епізоди серіалу, згадують знімальний процес і розповідають історії, які залишилися за кадром.

У серпні 2026 року Фішер також пояснила в подкасті Dinner's on Me, чому після завершення "Офісу" не повернулася до регулярних головних ролей у телевізійних серіалах. За її словами, після дев'яти років стабільного графіка зйомок перехід до окремих проєктів виявився непростим.

Стів Карелл, Джон Красінскі та Дженна Фішер: як змінилася кар'єра головних акторів &quot;Офісу&quot;
Дженна Фішер у фільмі "Погані дівчата" (скриншот)

Рейн Вілсон - Дуайт Шрут

Дуайт Шрут був найвідданішим працівником Dunder Mifflin - принаймні у власному розумінні. Він постійно змагався з Джимом, мріяв очолити філію та серйозно ставився до своїх незвичайних захоплень. Саме ця суміш амбіційності й дивакуватості зробила його одним із найяскравіших персонажів комедії.

Стів Карелл, Джон Красінскі та Дженна Фішер: як змінилася кар'єра головних акторів &quot;Офісу&quot;
Рейн Вілсон у серіалі "Офіс" (скриншот)

Після "Офісу" Рейн Вілсон продовжив працювати в кіно та на телебаченні. Він з'являвся у серіалах "Матуся", "Зоряний шлях: Дискавері" та "Уроки хімії", а також озвучував персонажів анімаційних проєктів.

Окреме місце в його діяльності посідає письменництво. Вілсон написав автобіографію The Bassoon King та книжку Soul Boom: Why We Need a Spiritual Revolution, у якій розмірковує про духовність і сучасне суспільство.

У вересні 2026 року актор разом з Анджелою Кінсі взяв участь у зустрічі шанувальників серіалу на фестивалі FanX у Солт-Лейк-Сіті. Вони згадували знімальний процес, дружбу між акторами та популярність своїх персонажів.

Стів Карелл, Джон Красінскі та Дженна Фішер: як змінилася кар'єра головних акторів &quot;Офісу&quot;
Рейн Вілсон у серіалі "Уроки хімії" (скриншот)

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