Догляд за абрикосом у листопаді: як правильно підготувати дерево до зими

У листопаді абрикос поступово переходить у стан зимового спокою. Однак навіть після опадання листя дерево потребує уваги, адже помилки наприкінці осені можуть позначитися на його стані наступної весни.

Styler розповідає, як правильно доглядати за абрикосом у листопаді, які роботи варто завершити до зими та що краще відкласти.

Що потрібно прибрати під абрикосом у листопаді

Коли абрикос скине листя, огляньте дерево та землю під кроною. Насамперед приберіть засохлі плоди, які залишилися на гілках, а також уражені рослинні рештки.

За рекомендаціями Університету штату Пенсильванія, видалення муміфікованих плодів є важливою частиною профілактики бурої гнилі кісточкових дерев, відомої також як моніліоз.

У листопаді варто:

Зібрати опалі, гнилі та засохлі плоди.

Зняти з гілок муміфіковані абрикоси, які залишилися після літа.

Прибрати листя з ознаками захворювань.

Видалити з-під дерева опалі сухі гілки.

Очистити ділянку біля стовбура від бур'янів.

Особливу увагу приділіть засохлим плодам, ураженим моніліозом. Збудники хвороби можуть зимувати в муміфікованих плодах та уражених гілках, а навесні ставати джерелом нових заражень.

Чи можна обрізувати абрикос у листопаді

Абрикос особливо чутливий до обрізування в холодний та вологий період. Свіжі зрізи можуть стати місцем проникнення збудників захворювань.

У матеріалі Каліфорнійського університету пояснюють, що зимове обрізування абрикоса підвищує ризик зараження грибком, який спричиняє відмирання пагонів та гілок.

Спори збудника поширюються з дощовою водою та можуть проникати через рани після обрізування.

Тому в листопаді рекомендується:

Не проводити формувальне обрізування крони.

Не вкорочувати здорові пагони без потреби.

Оглянути дерево та визначити, які гілки потребуватимуть догляду пізніше.

Терміни обрізування залежать від віку дерева. Як пояснює Королівське садівниче товариство Великої Британії (RHS), молоді абрикоси можна формувати ранньою весною, а дорослі дерева краще обрізувати після збирання врожаю, у суху погоду.

Якщо гілка зламалася та становить небезпеку, її видалення не обов'язково відкладати. Однак слід уникати зайвих зрізів та за можливості обирати сухий день.

Коли потрібно поливати абрикос перед зимою

У листопаді абрикос не потребує регулярного поливу за літнім графіком. Необхідність додаткового зволоження залежить від кількості опадів, типу ґрунту та віку дерева.

Як пояснює Університет Меріленду в рекомендаціях, поливати дерева потрібно з урахуванням фактичної вологості землі. Особливо уважно слід стежити за молодими саджанцями протягом перших двох років після посадки.

Перевірити необхідність поливу можна самостійно:

Перевірте вологість ґрунту на глибині приблизно 15 сантиметрів. Якщо земля волога, додатковий полив не потрібен. Якщо ґрунт сухий, а дощів тривалий час не було, дерево можна полити до промерзання землі. Воду вливайте повільно в зону розташування коренів, а не безпосередньо під стовбур.

Особливо важливо уникати застою води. Абрикос погано переносить перезволоження, тому на важких ґрунтах та після тривалих дощів додатковий полив може нашкодити.

Як замульчувати абрикос перед морозами

Мульчування допомагає зменшити коливання температури ґрунту, зберегти вологу та обмежити ріст бур'янів.

За рекомендаціями Університету штату Пенсильванія, для плодових насаджень зазвичай достатньо шару органічної мульчі завтовшки приблизно 5-8 сантиметрів.

Для абрикоса можна використовувати:

Подрібнену деревну кору.

Деревну тріску.

Подрібнене здорове листя.

Інші придатні органічні матеріали.

Мульчу розподіляють по поверхні ґрунту навколо дерева, не накопичуючи її біля основи стовбура.

За порадами експертів, між мульчею та стовбуром варто залишати приблизно 8 сантиметрів вільного простору. Постійний контакт вологої органіки з корою може сприяти її пошкодженню.

Не варто також насипати товсті купи соломи або листя біля стовбура. Такі укриття можуть створювати сприятливі умови для гризунів.

Як захистити кору абрикоса взимку

Узимку кора молодих абрикосів може пошкоджуватися через різкі коливання температури. У сонячні дні стовбур нагрівається, а під час швидкого похолодання його тканини можуть постраждати.

У публікації Університету штату Оклахома пояснюють, що спеціальні захисні матеріали можуть зменшувати ризик зимових температурних пошкоджень кори дерев із тонкою корою.

Для молодого абрикоса можна використати світле садове обгортання або спеціальний захисний кожух.

Під час встановлення захисту потрібно:

Не затягувати матеріал надто щільно навколо стовбура.

Стежити, щоб під обгортанням не накопичувалася волога.

Перевіряти стан кори протягом зими.

Зняти сезонне обгортання навесні до початку активного росту.

Водночас обгортання стовбура не гарантує захисту всього дерева від сильних морозів.

Якщо в саду з'являються миші або зайці, нижню частину стовбура можна додатково захистити дрібновічковою металевою сіткою. Вона не повинна щільно прилягати до кори.

Чи потрібно обробляти абрикос від хвороб восени

У листопаді варто оглянути кору, скелетні гілки та молоді пагони. Особливу увагу потрібно приділити деревам, які протягом сезону мали ознаки захворювань.

За даними Вашингтонського державного університету, абрикоси можуть уражатися бактеріальним раком, розвитку якого сприяє прохолодна та волога погода.

Серед можливих ознак захворювання:

Темні або запалі ділянки кори.

Відмирання окремих пагонів.

Пошкодження бруньок.

Виділення камеді на стовбурі та гілках.

Водночас виділення камеді не завжди свідчить про бактеріальну інфекцію. Воно може виникати через механічні пошкодження та інші причини.

Окремої уваги потребує дірчаста плямистість листя, або клястероспоріоз. За рекомендаціями Каліфорнійського університету, у садах, де ця хвороба становить проблему, фунгіцидна обробка в період спокою може допомогти захистити бруньки від зараження.

Для цього в окремих випадках застосовують препарати на основі міді.

Проте обприскування не є обов'язковим для кожного абрикоса. Його необхідність залежить від захворювань, які спостерігалися протягом сезону, погодних умов та рекомендацій до конкретного препарату.

Використовувати можна лише засоби, дозволені для відповідного застосування в Україні, дотримуючись зазначених на етикетці строків, температурних умов та дозування.

Чи потрібно підживлювати абрикос у листопаді

Наприкінці осені не варто стимулювати ріст дерева додатковим внесенням добрив.

Експерти відзначили, що азот зазвичай вносять під час вегетації - навесні або частинами навесні та після збирання врожаю.

Тому в листопаді не рекомендується:

Вносити високі дози азотних добрив.

Підживлювати дерево без встановленої потреби.

Використовувати концентровані суміші без урахування стану ґрунту.

Фосфорні та калійні добрива також не варто вносити автоматично лише через настання осені. Їхня необхідність залежить від забезпеченості ґрунту поживними речовинами та стану дерева.