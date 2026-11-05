Уход за абрикосом в ноябре: как правильно подготовить дерево к зиме

В ноябре абрикос постепенно переходит в состояние зимнего покоя. Однако даже после опадания листья дерево требует внимания, ведь ошибки в конце осени могут сказаться на его состоянии следующей весной.
Styler рассказывает, как правильно ухаживать за абрикосом в ноябре, какие работы следует завершить к зиме и что лучше отложить.
Что нужно убрать под абрикосом в ноябре
Когда абрикос сбросит листву, осмотрите дерево и землю под кроной. В первую очередь уберите засохшие плоды, оставшиеся на ветвях, а также пораженные растительные остатки.
По рекомендациям Университета штата Пенсильвания, удаление мумифицированных плодов является важной частью профилактики бурой гнили косточковых деревьев, известной также как монилиоз.
В ноябре стоит:
- Собрать опавшие, гнилые и засохшие плоды.
- Снять с веток оставшиеся после лета мумифицированные абрикосы.
- Убрать листья с признаками заболеваний.
- Удалить из-под дерева опавшие сухие ветки.
- Очистить участок у ствола от сорняков.
Особое внимание уделите засохшим плодам, пораженным монилиозом. Возбудители болезни могут зимовать в мумифицированных плодах и пораженных ветвях, а весной становиться источником новых заражений.
Можно ли обрезать абрикос в ноябре
Абрикос особенно чувствителен к обрезке в холодный и влажный период. Свежие срезы могут стать местом проникновения возбудителей заболеваний.
В материале Калифорнийского университета объясняют, что зимняя обрезка абрикоса повышает риск заражения грибком, который приводит к отмиранию побегов и веток.
Споры возбудителя распространяются с дождевой водой и могут проникать через раны после обрезки.
Поэтому в ноябре рекомендуется:
- Не производить формовочную обрезку кроны.
- Не укорачивать здоровые побеги без надобности.
- Осмотреть дерево и определить, какие ветви будут нуждаться в позднее.
Сроки обрезки зависят от возраста дерева. Как объясняет Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS), молодые абрикосы можно формировать ранней весной, а взрослые деревья лучше обрезать после уборки урожая, в сухую погоду.
Если ветка сломалась и представляет опасность, ее удаление не обязательно откладывать. Однако следует избегать лишних срезов и по возможности выбирать сухой день.
Когда нужно поливать абрикос перед зимой
В ноябре абрикос не нуждается в регулярном поливе по летнему графику. Необходимость дополнительного увлажнения зависит от количества осадков, типа почвы и возраста дерева.
Как объясняет Университет Мэриленда в рекомендациях, поливать деревья нужно с учетом фактической влажности земли. Особо внимательно следует следить за молодыми саженцами в течение первых двух лет после посадки.
Проверить необходимость полива можно самостоятельно:
- Проверьте влажность почвы на глубине около 15 сантиметров.
- Если земля влажная, дополнительный полив не требуется.
- Если почва сухая, а дождей длительное время не было, дерево можно полить до промерзания земли.
- Воду медленно вливайте в зону расположения корней, а не непосредственно под ствол.
Особенно важно избегать застоя воды. Абрикос плохо переносит увлажнение, поэтому на тяжелых почвах и после продолжительных дождей дополнительный полив может навредить.
Как замульчировать абрикос перед морозами
Мульчирование помогает снизить колебания температуры почвы, сохранить влагу и ограничить рост сорняков.
По рекомендациям Университета штата Пенсильвания, для плодовых насаждений обычно достаточно слоя органической мульчи толщиной примерно 5-8 сантиметров.
Для абрикоса можно использовать:
- Измельченная древесная кора.
- Древесную щепу.
- Измельченные здоровые листья.
- Другие подходящие органические материалы.
Мульчу распределяют по поверхности грунта вокруг дерева, не накапливая ее у основания ствола.
По советам экспертов, между мульчей и стволом следует оставлять примерно 8 сантиметров свободного пространства. Постоянный контакт влажной органики с корой может способствовать ее повреждению.
Не стоит также насыпать толстые кучи соломы или листья у ствола. Такие укрытия могут создавать благоприятные условия для грызунов.
Как защитить кору абрикоса зимой
Зимой кора молодых абрикосов может повреждаться из-за резких колебаний температуры. В солнечные дни ствол нагревается, а при быстром похолодании его ткани могут пострадать.
В публикации Университета штата Оклахома объясняют, что специальные защитные материалы могут снижать риск зимних температурных повреждений коры деревьев с тонкой корой.
Для молодого абрикоса можно использовать светлое садовое обертывание или специальный защитный кожух.
При установке защиты требуется:
- Не затягивайте материал слишком плотно вокруг ствола.
- Следить, чтобы под обертыванием не скапливалась влага.
- Проверять состояние коры в течение зимы.
- Снять сезонное обертывание весной до начала активного роста.
В то же время, обертывание ствола не гарантирует защиты всего дерева от сильных морозов.
Если в саду появляются мыши или зайцы, нижнюю часть ствола можно дополнительно защитить металлической металлической сеткой. Она не должна плотно прилегать к коре.
Нужно ли возделывать абрикос от болезней осенью
В ноябре следует осмотреть кору, скелетные ветви и молодые побеги. Особое внимание следует уделить деревьям, которые в течение сезона имели признаки заболеваний.
По данным Вашингтонского государственного университета, абрикосы могут поражаться бактериальным раком, развитию которого способствует прохладная и влажная погода.
Среди возможных признаков заболевания:
- Темные или впалые участки коры.
- Отмирание отдельных побегов.
- Повреждение почек.
- Выделение камеди на стволе и ветках.
В то же время выделение камеди не всегда свидетельствует о бактериальной инфекции. Оно может возникать из-за механических повреждений и других причин.
Отдельного внимания требует дырчатая пятнистость листьев или клястероспориоз. По рекомендациям Калифорнийского университета, в садах, где эта болезнь представляет проблему, фунгицидная обработка в период покоя может помочь оградить почки от заражения.
Для этого в редких случаях применяют препараты на основе меди.
Однако опрыскивание не обязательно для каждого абрикоса. Его необходимость зависит от заболеваний, которые наблюдались в течение сезона, погодных условий и рекомендаций к конкретному препарату.
Использовать можно только средства, разрешенные для соответствующего применения в Украине, соблюдая указанные на этикетке сроки, температурные условия и дозировку.
Нужно ли подкармливать абрикос в ноябре
В конце осени не следует стимулировать рост дерева дополнительным внесением удобрений.
Эксперты отметили, что азот обычно вносят во время вегетации – весной или частями весной и после уборки урожая.
Поэтому в ноябре не рекомендуется:
- Вносить высокие дозы азотных удобрений.
- Подкармливать дерево без установленной надобности.
- Использовать концентрированные смеси без учета состояния почвы.
Фосфорные и калийные удобрения также не следует вносить автоматически только из-за наступления осени. Их необходимость зависит от обеспечения почвы питательными веществами и состояния дерева.
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