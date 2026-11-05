Гнатковский провел "спиритический сеанс" в "Зрадниках": участники угадывали ответы выбывших игроков

В девятом выпуске второго сезона "Зрадників" Алексей Гнатковский предложил участникам необычный способ пополнить призовой банк. Ведущий устроил шутливый "спиритический сеанс", во время которого игрокам пришлось угадывать ответы тех, кто уже покинул проект.

Как происходило испытание, и чем Гнатковский удивил участников, рассказывает Styler.

Как прошел "спиритический сеанс" в "Зрадниках"

Участники собрались за столом с магическим шаром, а Гнатковский взял на себя роль проводника сеанса. В таком формате им предложили выяснить, что думали об игре люди, уже покинувшие дворец Шенборнов.

Ведущий озвучивал вопросы, связанные с ответами выбывших игроков. Присутствовавшие должны были угадать их выбор между двумя кандидатами. За каждый правильный ответ в общий банк добавляли деньги.

Ведущий шоу Алексей Гнатковский (фото предоставлено пресс-службой)

Так что участникам пришлось вспомнить предварительные разговоры, симпатии и подозрения и попытаться понять, как их бывшие соперники оценивали других.

Как участники отреагировали на испытание

Для Алины Ковальской такой формат стал неожиданностью. Особенно поразило ее, насколько уверенно Гнатковский чувствовал себя в роли ведущего сеанса.

"Для меня это испытание стало полной неожиданностью. Было интересно, необычно и немного загадочно. А господин Граф был просто непревзойден! Сложилось впечатление, будто проводить спиритические сеансы - его привычное занятие и он делает это чуть ли не каждый день. Настолько органично он чувствовал себя в этой роли!"- поделилась участница.

Участники шоу "Зрадники" (фото предоставлено пресс-службой)

Что известно о шоу "Зрадники"

"Зрадники" - украинская адаптация международного формата The Traitors и эксклюзивный проект SWEET.TV Originals. Игра начинается с 21 участника, трое из которых получают роль предателей.

Они должны скрывать свою роль и постепенно устранять верных. Остальные участники пытаются определить, кому можно доверять, и разоблачить предателей. Главный приз проекта - миллион гривен.



Девятый выпуск второго сезона вышел 5 ноября и уже доступен на SWEET.TV.