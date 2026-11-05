Выплаты и льготы людям с инвалидностью в 2026 году: кто имеет право и как оформить помощь

В 2026 году люди с инвалидностью в Украине могут получать пенсионные и социальные выплаты , пользоваться транспортными льготами и оформлять пособия на реабилитацию. Размер поддержки зависит от группы инвалидности, страхового стажа, возраста и других обстоятельств.

Какие выплаты и льготы предусмотрены законодательством и куда обращаться для их оформление, рассказывает Styler.

Какие выплаты могут получать люди с инвалидностью

В Украине существует несколько видов государственной поддержки, однако они назначаются по разным правилам.

Основными являются:

пенсия по инвалидности - для людей, имеющих необходимый страховой стаж или соответствующих специальным условиям;

государственная социальная помощь людям с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию;

социальная помощь людям с инвалидностью с детства;

помощь на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

надбавки и отдельные выплаты по уходу;

специальные выплаты людям с инвалидностью вследствие войны.

Эти виды поддержки нельзя считать взаимозаменяемыми.

Например, пенсия по инвалидности зависит от страхового стажа и расчетной пенсии по возрасту, а государственная социальная помощь людям без права на пенсию назначается по отдельным условиям.

Сколько составляет пенсия по инвалидности в 2026 году

Пенсию по инвалидности назначают людям, которым установлена соответствующая группа инвалидности и которые имеют необходимый страховой стаж.

По информации Пенсионного фонда Украины, в зависимости от возраста и группы инвалидности необходимый страховой стаж может составлять от одного до 15 лет.

Размер пенсии определяют в процентах от пенсии по возрасту, рассчитанной для конкретного человека:

I группа - 100% расчетной пенсии по возрасту;

II группа - 90%;

III группа - 50%.

Например, если расчетная пенсия по возрасту составляет 8 000 гривен, основной размер пенсии по инвалидности составит 8 000 гривен для I группы, 7 200 гривен для II и 4 000 гривен для III группы.

Это условный пример. Фактическая сумма может отличаться из-за минимальных гарантий, надбавок, индексации и других предусмотренных законодательством доплат.

По данным Министерства социальной политики, в 2026 году установлены следующие минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности:

6 726 гривен - для людей с инвалидностью I группы;

6 053 гривны - для неработающих людей с инвалидностью II и III групп;

3 363 гривны - для работающих людей с инвалидностью II и III групп.

Эти суммы являются минимальными гарантиями для соответствующих категорий, а не одинаковым размером пенсии для всех. Если человек не имеет необходимого страхового стажа, стоит проверить право на государственную социальную помощь.

Какую помощь назначают людям с инвалидностью без права на пенсию

Люди с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию, при определенных законом условиях могут оформить государственную социальную помощь.

Согласно разъяснению Пенсионного фонда от 26 октября 2026 года, расчет производится на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 января 2026 года этот показатель составляет 2 595 гривен.

Основные расчетные размеры помощи:

I группа - 100% прожиточного минимума, или 2 595 гривен;

II группа - 80%, или 2 076 гривен;

III группа - 60%, или 1 557 гривен.

При этом законодательство предусматривает ежемесячную адресную помощь, если общая выплата не достигает прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Поэтому фактическая сумма выплаты при наличии права на соответствующую доплату может быть выше основного расчетного размера.

Помощь назначают при соблюдении требований относительно других выплат и доходов. Для отдельных категорий, в том числе людей с инвалидностью I группы, предусмотрены исключения из общего критерия малообеспеченности.

Какие выплаты предусмотрены людям с инвалидностью с детства

Отдельная программа государственной поддержки действует для людей, которым инвалидность установлена с детства. В 2026 году размеры помощи зависят от группы и права на надбавку по уходу.

По информации Министерства социальной политики, общий размер выплат по этой программе составляет от 2 595 до приблизительно 8 842 гривен в месяц.

Для людей с инвалидностью с детства I группы предусмотрены повышенные выплаты в зависимости от подгруппы А или Б и установленной потребности в уходе.

Для II и III групп основные суммы помощи определяются отдельно, а предусмотренные законодательством доплаты могут увеличивать общую выплату.

Важно, что инвалидность с детства и инвалидность, установленная уже во взрослом возрасте, - разные правовые категории.

Сколько выплачивают на детей с инвалидностью

Родители или законные представители детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет могут оформить государственную социальную помощь.

В 2026 году базовый расчет помощи осуществляется по специальным правилам, а общая выплата может увеличиваться за счет предусмотренных законом доплат.

Сумма зависит, в частности, от:

возраста ребенка;

наличия права на надбавку по уходу;

принадлежности к подгруппе А;

других установленных законодательством обстоятельств.

По данным Министерства социальной политики, в 2026 году выплаты по программе помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью составляют от 2 595 до приблизительно 8 842 гривен.

Отдельные правила повышения помощи предусмотрены для детей, инвалидность которых связана с ранением или другим повреждением здоровья вследствие взрывоопасных предметов.

Когда повысят помощь детям и людям с инвалидностью с детства

В сентябре 2026 года вступил в силу Закон № 4955-IX, который изменяет систему поддержки детей с инвалидностью и людей с инвалидностью с детства.

Однако основные положения относительно новых размеров помощи начнут применяться с 1 января 2027 года.

Согласно разъяснению Пенсионного фонда, новые ежемесячные выплаты предусматривают:

не менее 8 000 гривен - детям с инвалидностью;

не менее 12 000 гривен - детям, для которых подтверждена потребность в уходе;

не менее 16 000 гривен - детям с инвалидностью подгруппы А;

не менее 8 000 гривен - людям с инвалидностью с детства I группы;

не менее 4 000 гривен - людям с инвалидностью с детства II группы;

не менее 3 000 гривен - людям с инвалидностью с детства III группы.

Для отдельных категорий также предусмотрены надбавки по уходу.

Если помощь уже назначена, Пенсионный фонд сообщает, что перерасчет по новым правилам будет осуществляться автоматически.

Кто может оформить помощь по уходу

Помимо основной пенсии или социальной помощи, для отдельных категорий людей с инвалидностью предусмотрены надбавки и государственная помощь по уходу.

Право на них зависит от группы инвалидности, возраста, семейного положения, вида основной выплаты и документально подтвержденной потребности в постоянном постороннем уходе.

Например, отдельные надбавки предусмотрены для людей с инвалидностью с детства I группы и для одиноких людей с инвалидностью, соответствующих установленным законом требованиям.

При этом следует различать:

надбавку по уходу, которую получает сам человек с инвалидностью;

компенсацию физическому лицу, предоставляющему социальные услуги по уходу.

Это разные механизмы поддержки, и для них действуют отдельные правила оформления. Самого факта установления инвалидности не всегда достаточно для назначения дополнительных средств на уход.

Кто имеет право на бесплатный проезд

В соответствии со статьей 38-1 Закона об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью, право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, кроме такси, имеют:

люди с инвалидностью I и II групп;

дети с инвалидностью;

один человек, сопровождающий человека с инвалидностью I группы или ребенка с инвалидностью.

Для пользования льготой необходимо иметь документ, подтверждающий соответствующий статус. В городах с автоматизированной системой оплаты проезда также может понадобиться бесплатный электронный билет.

Кроме того, закон предусматривает 50-процентную скидку на проезд с 1 октября по 15 мая на определенных внутренних маршрутах железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта.

Эта сезонная льгота распространяется на людей с инвалидностью, детей с инвалидностью и определенных законом сопровождающих.

Какие льготы действуют на лекарства и лечение

Люди с инвалидностью могут иметь право на бесплатное или льготное получение лекарственных средств.

Согласно статье 38 профильного закона, бесплатно получать лекарства по рецептам врачей при амбулаторном лечении могут люди с инвалидностью, получающие пенсию не выше минимального размера, или государственную социальную помощь вместо пенсии, а также дети с инвалидностью.

Люди с инвалидностью I и II групп имеют право на приобретение лекарств по рецептам врачей с оплатой 50% их стоимости на условиях, предусмотренных законодательством.

При этом льготы не означают, что любые медикаменты можно получить бесплатно в любой аптеке. Необходимо учитывать порядок отпуска лекарств, наличие рецепта и соответствие условиям конкретной программы.

Также в рамках Программы медицинских гарантий на 2026 год пациенты могут получать определенные медицинские услуги бесплатно в учреждениях, имеющих соответствующие договоры с НСЗУ.

Как бесплатно получить инвалидную коляску, протез или другие средства реабилитации

Государство обеспечивает людей с инвалидностью вспомогательными средствами реабилитации в соответствии с установленными потребностями.

К ним относятся:

инвалидные коляски, ходунки, костыли и другие средства передвижения;

протезно-ортопедические изделия;

ортопедическая обувь;

противопролежневые матрасы и специальные кровати;

средства для самообслуживания;

отдельные устройства для людей с нарушениями слуха или зрения.

Согласно разъяснению Министерства здравоохранения, потребность в таких средствах определяют уполномоченные медицинские или реабилитационные специалисты.

Заявление можно подать онлайн или через ЦНАП, орган социальной защиты либо территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью.

Важно, что при необходимости нескольких средств реабилитации необязательно оформлять отдельное заявление на каждое.

Как сообщил Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью, в одном заявлении можно указать все необходимые изделия, а после проверки документов получить отдельные направления на них.

Предусмотрена ли дополнительная помощь для переселенцев с инвалидностью

Люди с инвалидностью, имеющие статус внутренне перемещенного лица, могут претендовать на помощь на проживание по правилам, установленным для ВПЛ.

В 2026 году размер такой помощи составляет 3 000 гривен в месяц для человека с инвалидностью, если он соответствует условиям программы. Для других взрослых получателей предусмотрено 2 000 гривен.

Как объясняет Пенсионный фонд, с апреля 2026 года изменились отдельные правила продолжительности выплат.

Но сам статус ВПЛ или наличие инвалидности не гарантируют автоматического назначения средств. Необходимо соответствовать установленным требованиям относительно категории получателя, доходов и других обстоятельств.

Куда обращаться для оформления выплат в 2026 году

Назначение многих видов государственной социальной помощи и пенсий осуществляет Пенсионный фонд Украины.

В зависимости от вида выплаты заявление можно подать:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

через центр предоставления административных услуг;

через уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления;

онлайн через портал электронных услуг ПФУ, если соответствующая услуга доступна.

Для оформления могут понадобиться паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, регистрационный номер налогоплательщика, документы об установлении инвалидности, сведения о страховом стаже, реквизиты банковского счета и другие документы в зависимости от вида помощи.

Для детских выплат также могут потребоваться свидетельство о рождении ребенка и документы законного представителя.

Если человек обращается за вспомогательными средствами реабилитации, можно воспользоваться электронным кабинетом лица с инвалидностью.