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Главная Люди Артур Арамян о новом сериале "Котляревский" и жизни вне кадра: "Хотелось бы отойти от этих образов"
Люди 04 ноября 2026 · 08:01

Артур Арамян о новом сериале "Котляревский" и жизни вне кадра: "Хотелось бы отойти от этих образов"

Актер признался, почему устал от ролей бандитов и террористов и рассказал о музыкальном сотрудничестве со Златой Огневич
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Артур Арамян о новом сериале "Котляревский" и жизни вне кадра: "Хотелось бы отойти от этих образов"

Артур Арамян о новом сериале "Котляревский" (коллаж: Styler)

Артур Арамян - актер фильма "Клондайк", который в новом комедийном сериале "Котляревский" сыграл кондитера. После многочисленных ролей бандитов, террористов и наемников он стремится показать себя с другой стороны и выйти за пределы часто предлагаемого типажа.

В блиц-интервью Styler Арамян рассказал, как во время съемок решил сделать своего героя веганом, чему научился на маминой кухне и чему первое впечатление о нем бывает ложным. Также актер поделился музыкальными планами, в частности, работой над песней для Златы Огневич, и назвал принцип, которым не готов уступать.

– После работы над драматическими проектами вроде "Клондайка" что для вас принципиально меняется в работе над комедией?

– Мне кажется, такой фильм, как "Клондайк", случается с артистом один раз в жизни. Я очень благодарен, что в меня поверила режиссер Марина Эр Горбач и взяла в проект. Здесь удалось поработать с замечательными актерами, такими как Оксана Черкашина, Олег Щербина, который стал моим другом, Сергей Шадрин, а также с оператором Святославом Булаковским.

Работая над военной драмой, ищешь в себе какие-то триггеры, пытаешься достать внутреннюю драму. Мой персонаж - антагонист, поэтому я хотел пробудить в себе еще и внутреннюю ярость. Настраивался, просматривая фильмы, в которых больше жестокости и несправедливости. Это помогло создать персонажа.

А в комедии, такой как "Котляревский", ищешь легкость, стараешься просто повеселиться с замечательными людьми. Например, в сериале Нового канала я сыграл персонажа, который веселится, шутит, но при этом грустит из-за того, что хочет нравиться многим женщинам, а у него не получается. Так что и здесь есть внутренняя драма героя.

– Есть ли тип персонажей, которых вам предлагают слишком часто и из образа которых вы уже хотите вырваться?

– Однозначно! Это бандиты, террористы, наемники. Хотелось бы отойти от этих образов, чтобы меня рассматривали на более драматичные, глубокие роли, несмотря на стереотипную кавказскую внешность.

– Какая ваша роль последних лет, по вашему мнению, заслуживала большего внимания зрителей?

– Назову короткометражный фестивальный фильм "Сури". Режиссером выступила Даша Волга. И в этой ленте тоже замечательный актерский ансамбль - Данило Мирешкин, Олеся Жураковская и другие.

Интересная идея, есть глубина - короткометражка могла бы получить больше внимания в медиапространстве. Люблю роль в этой ленте и считаю ее одной из самых успешных за последние годы.

– Вы писали в своей актерской анкете о стихах и текстах песен. Продолжаете ли писать и планируете ли когда-нибудь опубликовать свои работы?

– Музыкой занимаюсь уже половину жизни, как и актерством. Выпускаем песни с моим другом - блогером Микаэлом Хачибабяном. Они есть на всех музыкальных платформах, так что слушайте, делитесь с друзьями и оставляйте комментарии! (улыбается).

Пишем треки еще с одним другом, продюсером Александром Чернявским. Вот ждем нашу новую работу в исполнении Златы Огневич. А впереди еще много всего - как от артистов, которые будут исполнять написанные нами песни, так и от нас лично.

– Какое ошибочное впечатление о вас чаще всего складывается при первом знакомстве?

– Думаю, первое ошибочное впечатление - то, что я суровый кавказец. А на самом деле я добрый, веселый, открытый! И еще очень скромный (улыбается).

– Какую деталь или черту характера своего героя в "Котляревском" вы предложили уже во время съемок?

– Как-то спонтанно во время сцены у меня возникла идея, которую я предложил режиссеру "Котляревского", - чтобы мой персонаж был веганом. Сразу же изменил текст и произнес в кадре, что я веган. Думаю, это смешно! Часто ли вы встречали армянина-вегана? (улыбается).

– Приходилось ли вам уходить из проекта из-за отношения к людям?

– К счастью, никогда! Стараюсь относиться к этому как-то по-философски. Понимаю, что хорошее кино - это ансамбль, и каждый отвечает за что-то свое. Поэтому лучше определенные недоразумения, которые могут возникать, переводить в шутку. Конечно, если это возможно.

– Какой семейный принцип вы стараетесь сохранять независимо от рабочего графика?

– Насчет семейного трудно ответить. А вот личный мужской принцип для меня - никто, независимо от повседневной жизни или работы, не должен задевать мою честь и честь родных, близких и всех, кого я люблю. А в остальных вопросах всегда можно найти общий язык со всеми.

– Как готовились к роли кондитера? Книги, фильмы, общение с профессиональными кондитерами?

– У меня мама замечательно готовит. Поэтому с самого детства я учился у нее. Сейчас, во взрослой жизни, могу приготовить как вкусные десерты, так и практически любые блюда, лишь взглянув на рецепт в интернете. Если бы вы попробовали, какие я готовлю синнабоны, штрудели с яблоком или вишней! Это very wonderful, поверьте мне.

Артур Арамян о новом сериале &quot;Котляревский&quot; и жизни вне кадра: &quot;Хотелось бы отойти от этих образов&quot;
Артур Арамян (фото предоставлено пресс-службой Нового канала)

Что известно о сериале "Котляревский"

"Котляревский" - ситком о работниках одноименного ресторана, которые ищут современное прочтение украинских кулинарных традиций. Наряду с рабочими задачами им приходится разбираться в собственных чувствах, преодолевать противоречия и находить выход из комичных ситуаций.

Артур Арамян сыграл кондитера, который любит шутить и стремится нравиться женщинам, хотя это не всегда ему удается. В сериале также снялись Дарья Петрожицкая, Ирина Кудашова, Константин Октябрьский, Олег Гоцуляк, Владимир Ращук и другие актеры.

Проект создала Starlight Production для Нового канала. Премьера "Котляревского" состоялась 2 ноября.

Ранее мы также говорили, что актриса Ангелина Гущина поделилась впечатлениями от работы над сериалом "Котляревский".

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