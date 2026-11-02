UA / RU
rbc.ua
Последние новости
20:03 Гороскопы
Ноябрь проверит отношения на прочность: прогноз астролога Хейл для всех знаков Зодиака
19:43 Тренды
От Хана Соло до Индианы Джонса: как изменился Гаррисон Форд после "Звездных войн"
19:27 Полезное
Как безопасно почистить клавиатуру дома: эффективные средства и методы от Microsoft, Dell и других
19:06 Люди
Екатерина Тышкевич показала фото с выписки и рассказала про первую ночь дома
18:39 Тренды
Марио, Лара Крофт и Соник: персонажи, определившие лицо видеоигр
18:17 Холостяк
Герой "Холостяка-15" Вячеслав Кравцов рассказал о неудачном матче в юности и сильнейших соперниках в карьере
17:49 Гороскопы
К чему снится измена: значение для женщины и мужчины по сонникам Лофа и Миллера
17:21 Люди
Ирина Кудашова о сериале "Котляревський" и помолвке: "За кадром остается гораздо больше"
16:57 Полезное
Хризантемы в ноябре: как ухаживать за цветами, чтобы они пережили зиму
16:22 Люди
Что значит Dancing Lasha Tumbai, разозлившая россиян: история самой известной песни Верки Сердючки
Все новости
Главная Гороскопы Ноябрь проверит отношения на прочность: прогноз астролога Хейл для всех знаков Зодиака
Гороскопы 02 ноября 2026 · 20:03

Ноябрь проверит отношения на прочность: прогноз астролога Хейл для всех знаков Зодиака

Венера и Меркурий готовят важные изменения, которые особенно ощутимо скажутся на личной жизни
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Ноябрь проверит отношения на прочность: прогноз астролога Хейл для всех знаков Зодиака

Девушка мечтает о любви и отношениях (коллаж: Styler)

Астролог Лесли Хейл подготовила любовный гороскоп на ноябрь 2026 для всех знаков Зодиака. Она объяснила, как ретроградные Венера и Меркурий окажут влияние на чувства, новые знакомства и отношения с партнерами.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает об этом подробнее.

Овен

Овнам придется разобраться в собственных чувствах и определиться, чего они действительно хотят от отношений. После 13 ноября станет легче говорить об эмоциях, а у одиноких представителей знака будет больше шансов на новые знакомства.

Телец

Для Тельцов ноябрь 2026 станет временем переоценки личной жизни и разговоров о проблемах, которые раньше оставались без ответа. После 13 ноября в отношениях может увеличиться теплоты, а одиноким Тельцам следует быть открытыми к знакомствам во второй половине месяца.

Близнецы

Близнецы постепенно получат больше ясности в своих романтических делах. Новолуние 9 ноября и Полнолуние 24 ноября могут подтолкнуть к откровенным разговорам и помочь понять, какие отношения следует продолжать, а от которых уже пора отказаться.

Рак

Раков ждет месяц эмоционального переосмысления и возможных изменений в любви. После 13 ноября станет проще найти общий язык с партнером, а Полнолуние 24 ноября поможет обратить внимание на страхи и поведение, которые мешают строить близкие отношения.

Лев

Львы почувствуют приток уверенности и желания проявлять больше инициативы в личной жизни. После 13 ноября можно будет легче уладить недоразумения с любимым человеком, а ближе к Полнолунию 24 ноября не исключены интересные знакомства или важные признания.

Дева

Для Дев ноябрь станет периодом откровенных разговоров и разрешения давних противоречий. Новолуние 9 ноября будет способствовать обсуждению важных чувств, а после 25 ноября, когда Марс перейдет в ваш знак, вы можете почувствовать больше смелости в проявлении симпатии и собственных желаний.

Весы

Весам ноябрь принесет больше уверенности в собственной привлекательности и понимания того, чего они ждут от любви. После 13 ноября общение станет легче, а у одиноких представителей знака будет благоприятный период для новых знакомств и романтических встреч.

Скорпион

Скорпионы могут ощутить, что неопределенность в личной жизни постепенно отступает. После 13 ноября станет проще обсуждать сложные вопросы с партнером, а в конце месяца на первый план выйдет необходимость стабильности, доверия и совместных планов.

Стрелец

В ноябре Стрельцы постепенно перейдут от размышлений о любви к конкретным действиям. После 13 ноября одиноким представителям знака будет легче заводить новые знакомства, а те, кто уже находится в отношениях, могут почувствовать возвращение нежности и взаимного интереса.

Козерог

Козерогам придется пересмотреть свои ожидания от романтических отношений и социального окружения. После 13 ноября недоразумения могут начать решаться легче, а влияние Марса и Юпитера будет способствовать более смелым шагам навстречу человеку, который вам нравится.

Водолей

Для Водолеев ноябрь станет месяцем переосмысления отношений и поиска взаимопонимания. Новолуние 9 ноября подтолкнет к более глубоким размышлениям о чувствах, а после 13 ноября станет проще обсуждать с партнером вопросы, ранее вызывавшие сомнения.

Рыбы

Рыбам в ноябре придется уделить особое внимание доверию и личным границам. После 13 ноября напряжение в общении может уменьшиться, а ближе к 24 ноября вы четче поймете, каких отношений и какого уровня эмоциональной безопасности нуждаетесь.

Ранее мы рассказывали Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Также Styler писал о давних приметах украинцев об умерших родственниках.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Андрей Фединчик про "Жіночий лікар. Нове життя" и жизнь после службы: "Если встречу любовь, прятаться не буду" Люди Андрей Фединчик про "Жіночий лікар. Нове життя" и жизнь после службы: "Если встречу любовь, прятаться не буду"
Давние приметы украинцев об умерших родственниках: отдельная ложка, ужин и вода с рушником
Давние приметы украинцев об умерших родственниках: отдельная ложка, ужин и вода с рушником Гороскопы
Гороскоп на 2-8 ноября: Стрельцам, Водолеям и Рыбам улыбнется удача
Гороскоп на 2-8 ноября: Стрельцам, Водолеям и Рыбам улыбнется удача Гороскопы
Больше интересного
Жилищный ваучер на 2 млн грн для ВПЛ: кто имеет право и как подать заявление Жилищный ваучер на 2 млн грн для ВПЛ: кто имеет право и как подать заявление Остапова Анастасія · 02 ноября 2026, 06:43
Куриное филе бедра в апельсиновой глазури на тыквенной подушке: рецепт необычного ужина на двоих (фото) Куриное филе бедра в апельсиновой глазури на тыквенной подушке: рецепт необычного ужина на двоих (фото) Юлія Люшньова · 01 ноября 2026, 19:02
Белый, тростниковый или кокосовый сахар: в чем разница и какой выбрать для выпечки Белый, тростниковый или кокосовый сахар: в чем разница и какой выбрать для выпечки Юлія Люшньова · 01 ноября 2026, 18:19
От Хана Соло до Индианы Джонса: как изменился Гаррисон Форд после "Звездных войн" От Хана Соло до Индианы Джонса: как изменился Гаррисон Форд после "Звездных войн" Остапова Анастасія · 02 ноября 2026, 19:43