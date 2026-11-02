Екатерина Тышкевич показала фото с выписки и рассказала про первую ночь дома

Екатерину Тышкевич, которая 28 октября впервые стала мамой , выписали из роддома в Виннице. Актриса поделилась подробностями первых дней материнства и показала, кто помогает ей с сыном после выписки.

Styler более подробно рассказывает, как прошла выписка, а также первая ночь с новорожденным.

Как прошла выписка Екатерины Тышкевич

На первом фото счастливая мама позирует с малышом на руках в палате. Пространство вокруг украсили воздушными шариками в нежных голубовато-белых оттенках, большими декоративными бабочками и букетами цветов.

Рядом с Екатериной находился ее муж, актер Валентин Томусяк. Он помогал ухаживать за сыном и разделил с любимой радость возвращения домой.

Особым этот день стал и для родственников супругов. На фотографиях можно увидеть бабушек и других близких, приехавших поздравить семью и подержать новорожденного Даниэля на руках.

Екатерина Тышкевич с сыном (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Что Екатерина рассказала о первых днях с малышом

В Instagram актриса призналась, что семья уже провела первую ночь дома в новом составе.

"Мы сегодня ночевали уже дома в новом составе +1", - написала Тишкевич.

Она также рассказала, что на выписку в Винницу приехали бабушки и дедушки. Именно они помогли молодым родителям провести первую ночь с малышом вне роддома.

Тышкевич с сыном и его бабушками (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

По словам Екатерины, после четырех ночей в роддоме она и муж изрядно нуждались в отдыхе. Так что родные взяли на себя ночные дежурства, а внука приносили маме преимущественно для кормления.

Как чувствуют себя молодые родители в новой роли

Актриса поделилась, что после первой ночи дома они с Валентином уже чувствуют себя значительно лучше и набрались сил.

Теперь супруги постепенно привыкают к новой роли и с радостью осваивают родительские заботы.

Молодые родители привыкают к новой роли (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Проблемы со здоровьем Екатерины Тышкевич

Отметим, что звезда сериалов уже много лет страдает от хронической головной боли, которая влияет на ее повседневную жизнь и карьеру. Среди вероятных диагнозов врачи называли хроническое соматоформное болевое расстройство.

Первые приступы, по словам актрисы, появились примерно в 20 лет. Боль усиливалась из-за стресса и гормональных изменений, а в самые тяжелые периоды достигала 9-10 баллов из 10.

В декабре 2023 года состояние Тишкевич резко ухудшилось: после лечения в больнице из-за стафилококковой инфекции у нее развился сепсис. Актриса провела трое суток в реанимации и находилась в коме.

Впоследствии она продолжила лечение и в мае 2025 сообщила об улучшении самочувствия и отказе от препаратов, которые раньше принимала от боли.

Впрочем, проблема не исчезла вовсе: в июле 2026 года, уже во время беременности, актриса признавалась, что головная боль до сих пор ее беспокоит, а возможности медикаментозного лечения ограничены.

Тишкевич показала фото из выписки из роддома (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Как Тышкевич узнала о беременности

В интервью Алине Доротюк Тишкевич рассказала, что забеременела почти сразу после того, как они с мужем решили попытаться стать родителями. Пара заранее обсудила это с врачом и учла состояние здоровья актрисы. Решение было осознанным: супруги уже подготовили дом в Киеве и место для будущего ребенка.

Первые месяцы беременности оказались непростыми. На восьмой неделе у актрисы началось сильное кровотечение, из-за которого она опасалась потерять ребенка.

После этого Тышкевич неделю находилась в больнице на сохранении беременности. К счастью, малыша удалось спасти, и беременность продолжила развиваться.

Где рожала Тышкевич

Накануне родов супруги рассказали в Instagram, что переехали из Киева в Винницу, где решили провести холодное время года. Главной причиной явилась безопасность на фоне российских обстрелов столицы.

Выбор города был также практичным: оттуда удобно добираться в другие населенные пункты в связи с гастрольным графиком Валентина и ездить на медицинские обследования.

Кроме того, в Виннице живут друзья супругов и участники их духовного сообщества. Актеры интересуются индуизмом, практикуют йогу и поддерживают связь с единомышленниками.

Именно поэтому пара решила рожать в Виннице, где могла рассчитывать не только на более спокойные условия, но и на поддержку близких.

Почему Екатерина Тышкевич рожала путем кесарева сечения

Как писал Styler, 28 октября 2026 года у актерских супругов родился сын, которого назвали Даниэлем. Почти немало поклонников поинтересовалось, как рожала Тишкевич.

Актриса не стала скрывать, что у нее было плановое кесарево сечение. Это связано с ее диагнозом - хронической головной болью напряжения. Ведь как отмечали врачи, естественные роды могли усилить болевой синдром из-за схваток и потуг.

Это могло существенно ухудшить самочувствие Тышкевича и помешать ей полноценно ухаживать за новорожденным. Потому еще в начале беременности медики определили, что природные роды в ее случае нежелательны.