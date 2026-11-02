Виктория Маремуха вместе с сыном Лукой выехала из Украины в Португалию

Украинская актриса Виктория Маремуха вместе с четырехлетним сыном Лукой переехала в Португалию. Блогерша уже находится в Лиссабоне, откуда поделилась первыми фотографиями и рассказала, как переживает разлуку с домом.

Как рассказывает Styler, об этом Маремуха сообщила на своей странице в Instagram .

Виктория Маремуха показала первые кадры после выезда из Украины

Девушка, которая ранее рассказывала о решении покинуть Киев из-за ситуации с безопасностью, отправилась в Португалию вместе с маленьким сыном Лукой.

В своем Instagram актриса опубликовала серию фотографий, на которых показала первые моменты переезда.

"Начало нашей новой главы с Лукой", - написала Маремуха под публикацией.

Виктория Маремуха вместе с сыном Лукой (фото: instagram.com/vicky_mare)

Уже в Португалии Виктория показала, как проводит время с сыном. Среди опубликованных кадров - трогательный момент с отцом, а также прогулка с Лукой на берегу океана.

Публикуя видео сына на пляже, Виктория призналась, что его радость помогает ей легче переживать перемены.

"Легче становится, когда вижу его таким счастливым и в безопасности", - написала она.

Сын Виктории Маремухи Лука (фото: instagram.com/vicky_mare)

Маремуха откровенно рассказала о переживаниях из-за переезда

Решение покинуть Украину далось актрисе непросто. В Instagram Stories она призналась, что особенно остро почувствовала тоску по дому во время перелета.

"Вчера меня так накрыло в самолете где-то за час до посадки. Наверное, тогда пришло осознание, что я еду не в отпуск", - поделилась Виктория.

По словам актрисы, самое сложное для нее - осознание того, что пришлось оставить привычную жизнь не по собственному желанию. Виктория также рассказала, что на следующее утро эмоции стали еще сильнее.

"Сегодня утром накрыло еще сильнее. И мое философское "принимать все" сменилось на "это несправедливо"", - призналась Маремуха.

Instagram Stories Виктории (скриншот: instagram.com/vicky_mare)

Несмотря на сложное эмоциональное состояние, Виктория решила не скрывать своих чувств и дать себе время привыкнуть к переменам.

"Поэтому даю себе пару дней пожить с этим. Не быть сильной, но дальше обещаю себе понемногу взяться за создание новой и интересной главы своей жизни", - отметила актриса.

Где Маремуха будет жить с сыном в Португалии

Первое время Виктория вместе с сыном будет жить у родственников бывшего мужа. Позже она планирует переехать в отдельное жилье.

Сейчас актриса постепенно привыкает к новой обстановке и делится с подписчиками первыми моментами жизни в Лиссабоне.

Несмотря на тоску по Украине, Маремуха намерена постепенно обустраивать жизнь в Португалии. По словам актрисы, сейчас она хочет дать себе немного времени, а уже потом сосредоточиться на новых планах.