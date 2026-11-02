Вікторія Маремуха разом із сином Лукою виїхала з України до Португалії

Українська акторка Вікторія Маремуха разом із чотирирічним сином Лукою переїхала до Португалії. Блогерка уже перебуває в Лісабоні, звідки поділилася першими фотографіями та розповіла, як переживає розлуку з домом.

Як розповідає Styler, про це Маремуха повідомила на своїй сторінці в Instagram .

Вікторія Маремуха показала перші кадри після виїзду з України

Дівчина раніше розповідала про рішення залишити Київ через безпекову ситуацію, вирушила до Португалії разом із маленьким сином Лукою.

У своєму Instagram акторка опублікувала серію фотографій, на яких показала перші моменти переїзду.

"Початок нашого нового розділу з Лукою", - написала Маремуха під дописом.

Вікторія Маремуха разом із сином Лукою (фото: instagram.com/vicky_mare)

Уже в Португалії Вікторія показала, як проводить час із сином. Серед опублікованих кадрів - зворушливий момент із батьком, та прогулянку з Лукою на березі океану.

Публікуючи відео сина на пляжі, Вікторія зізналася, що його радість допомагає їй легше переживати зміни.

"Легше стає коли бачу його таким щасливим та в безпеці", - написала вона.

Син Вікторії Маремухи Лука (фото: instagram.com/vicky_mare)

Маремуха відверто розповіла про переживання через переїзд

Рішення залишити Україну далося акторці непросто. В Instagram Stories вона зізналася, що особливо гостро відчула сум за домом під час перельоту.

"Вчора мене так накрило в літаку десь за годину до посадки. Мабуть, тоді прийшло усвідомлення, що я їду не у відпустку", - поділилася Вікторія.

За словами акторки, найскладніше для неї - усвідомлення того, що довелося залишити звичне життя не за власним бажанням. Вікторія також розповіла, що наступного ранку емоції стали ще сильнішими.

"Сьогодні зранку накрило ще сильніше. І моє філософське "приймати все" замінило "це несправедливо"", - зізналася Маремуха.

Instagram Stories Вікторії (скриншот: instagram.com/vicky_mare)

Попри складний емоційний стан, Вікторія вирішила не приховувати своїх почуттів і дати собі час звикнути до змін.

"Тож даю собі пару днів пожити з цим. Не бути сильною, але далі обіцяю собі потроху взятися за створення нового та цікавого розділу свого життя", - зазначила акторка.

Де Маремуха житиме із сином у Португалії

Перший час Вікторія разом із сином житиме в родичів колишнього чоловіка. Згодом вона планує переїхати до окремого помешкання.

Наразі акторка поступово звикає до нового оточення та ділиться з підписниками першими моментами життя в Лісабоні.

Попри сум за Україною, Маремуха налаштована поступово облаштовувати життя в Португалії. За словами акторки, зараз вона хоче дати собі трохи часу, а вже потім зосередитися на нових планах.