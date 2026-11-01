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Гороскопи 01 листопада 2026 · 20:09

Гороскоп на 2-8 листопада: Стрільцям, Водоліям і Рибам усміхнеться удача

Одна вдала розмова або сміливе рішення можуть відкрити двері до того, про що ви давно мріяли
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Гороскоп на 2-8 листопада: Стрільцям, Водоліям і Рибам усміхнеться удача

Дівчина дізнається хороші новини (колаж: Styler)

На початку листопада ретроградний Меркурій принесе нові можливості, а астрологічні події 4 та 7 листопада підштовхнуть до змін і рішучих кроків.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, яким знакам Зодіаку період із 2 до 8 листопада обіцяє особливі шанси.

Стрілець

Для Стрільців тиждень із 2 до 8 листопада може стати початком періоду нових можливостей. 4 листопада з'єднання Меркурія із Сонцем у Скорпіоні допоможе перейти від роздумів до конкретних дій.

Не бійтеся братися за те, що раніше відкладали, а також розгляньте можливість невеликої подорожі. Водночас залиште старі образи та страхи в минулому, щоб вони не заважали вашим планам.

Водолій

Водоліям цього тижня варто згадати, що життя не повинно складатися лише з обов'язків і роботи. 7 листопада з'єднання Місяця з ретроградною Венерою у Терезах нагадає про важливість близьких людей, приємних зустрічей і власних бажань.

Знайдіть час для тих, поруч із ким ви почуваєтеся щасливими. Також подумайте, чого хочете досягти найближчим часом, і не ставте чужі очікування вище за власні мрії.

Риби

Для Риб цей тиждень може відкрити можливість, на яку вони вже майже перестали сподіватися. 4 листопада Меркурій з'єднається із Сонцем у Скорпіоні, створюючи сприятливий момент для важливих розмов і нових ідей.

Уважно перевіряйте електронну пошту та повідомлення: цікава пропозиція або потрібна інформація можуть надійти саме тоді, коли ви цього не очікуєте. Не відмовляйтеся від перспектив лише через те, що раніше вони здавалися недосяжними.

Раніше ми розповідали, до чого сняться павуки.

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