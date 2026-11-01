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Гороскопи 01 листопада 2026 · 08:27

Грошовий манікюр на листопад: цей відтінок вважають магнітом для удачі

У листопаді варто звернути увагу на один відтінок, якому приписують особливу енергетику
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Грошовий манікюр на листопад: цей відтінок вважають магнітом для удачі

Манікюр на осінь 2026 (колаж: Styler)

Листопад 2026 - час оновлення та нових можливостей, тож навіть манікюр може стати символом бажаних змін. Астрологи пов'язують один із наймодніших відтінків сезону з фінансовим достатком, успіхом і впевненістю.

Styler розповідає, яким відтінком необхідно покривати нігті у листопаді, щоб привабити гроші та успіх.

Що таке колір удачі та везіння

Колір удачі - це відтінок, якому в різних традиціях і символічних практиках приписують здатність притягувати позитивні події та сприятливі зміни. Вважається, що його можна використовувати в образі, аксесуарах або деталях, щоб створити потрібний настрій і налаштуватися на успіх.

Особливо часто такі кольори обирають перед важливими подіями - зустрічами, переговорами, співбесідами чи іншими ситуаціями, де хочеться почуватися впевненіше. Водночас сприймати це варто саме як символічну практику, а не як гарантію фінансового успіху.

Який колір принесе удачу у листопаді 2026

Фінансово вдалий відтінок на листопад - бургунді або, як його ще називають, винний, марсала.

Бургунді поєднує в собі енергію червоного та стриманість коричневого. У символічних і езотеричних трактуваннях червоний асоціюють із силою, активністю та рішучістю, а коричневий - зі стабільністю, надійністю й матеріальним добробутом.

Вважається, що він символізує впевненість у власних рішеннях, прагнення до достатку та готовність працювати над фінансовими цілями.

Як зазначає на своїй сторінці в Instagram астролог Astro Muse Mari, цей колір можна додати у повсякденне життя за допомогою аксесуарів, сумки, телефону або манікюру.

Який манікюр обрати у листопаді 2026

Бургунді має багато варіацій, тому можна підібрати відтінок під довжину нігтів, форму та власний стиль.

  • Темний винний - насичений колір із холодним підтоном, який має елегантний вигляд.
  • Шоколадно-бордовий - тепліший варіант із коричневим відтінком.
  • Марсала - м'якший червоно-коричневий колір, який добре пасує для повсякденного манікюру.
  • Глибокий бургунді - майже чорний у приглушеному освітленні, особливо ефектний із глянцевим покриттям.

Для класичного варіанта можна обрати однотонне покриття. Якщо хочеться акценту, варто додати декор.

Винний манікюр
Грошовий манікюр на листопад 2026 (фото: instagram.com/gelcare.official)

Яка форма нігтів найкраще пасує до бургунді

Цей відтінок універсальний і добре виглядає на різній довжині:

  • короткий квадрат - стриманий варіант для тих, хто віддає перевагу практичності;
  • мигдалеподібна форма - підкреслює глибину кольору та візуально видовжує пальці;
  • овальна форма - додає образу м'якості та пасує до мінімалістичного дизайну.
Колір удачі листопад 2026
Грошовий манікюр на листопад 2026 (фото: pinterest.com)

Яким дизайном урізноманітнити грошовий манікюр

Бургунді з мінімалістичними деталями

Маленькі зірочки, квіти, сердечка, тонкі лінії або геометричні елементи допоможуть урізноманітнити покриття. Можна прикрасити лише один-два нігті, залишивши решту однотонними.

Манікюр
Бургунді з дизайном (фото: instagram.com/heygreatnails)

Градієнт (омбре)

Перехід від чорного до бордового створює ефект глибини та внутрішнього спокою. Такий манікюр ідеально підходить тим, хто прагне стабільності у фінансах і кар'єрі.

Бордовий манікюр
Бордовий омбре (фото: instagram.com/overglowedit)

Бордовий френч

Френч у винно-бордових тонах це вдале поєднання стриманості та розкоші. Такий варіант чудово підійде для ділових жінок, які бажають зберегти елегантність, але водночас надати образу сили.

Французький манікюр
Бордовий французький манікюр (фото: instagram.com/thehotblend)

Раніше ми розповідали, коли стригтися у листопаді 2026.

Також читайте, коли квасити капусту в листопаді за Місячним календарем.

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