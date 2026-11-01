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Тренди 01 листопада 2026 · 06:53

Коли День святого Миколая у 2026 році: дата за новим календарем і чи святкувати 19 грудня

Цього дня на дітей чекають подарунки, а в календарі є ще одна важлива дата для всієї країни
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Коли День святого Миколая у 2026 році: дата за новим календарем і чи святкувати 19 грудня

Діти отримують подарунки до Дня святого Миколая (колаж: Styler)

Діти з нетерпінням чекають на це зимове свято, адже воно асоціюється з подарунками, солодощами та особливою атмосферою. В Україні дату його відзначення змінили після переходу церков на новий календар, тому не всі досі святкують в один день.

Styler розповідає, коли День святого Миколая у 2026 році, чому його перенесли з 19 грудня та звідки з'явилася традиція дарувати дітям подарунки.

Коли святкують День святого Миколая у 2026 році

У 2026 році День святого Миколая в Україні відзначатимуть 6 грудня, у неділю. Ця дата відповідає новоюліанському календарю, якого дотримуються Православна церква України та Українська греко-католицька церква, йдеться на офіційному порталі церковного календаря УГКЦ.

Водночас громади, які продовжують жити за юліанським календарем, святкуватимуть 19 грудня. Тому в Україні й надалі можна зустріти обидві дати.

Чому День святого Миколая святкують 6 грудня

До календарної реформи більшість українців відзначала це свято 19 грудня. І, згідно з постановою Архієрейського Собору від 24 травня 2023 року, із 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар для нерухомих свят, за яким день пам'яті святителя Миколая припадає на 6 грудня.

На новий календар також перейшла Українська греко-католицька церква. Водночас ПЦУ дозволила парафіям і монастирям, які цього бажають, зберегти юліанський календар. Саме тому частина громад продовжує відзначати свято за старим стилем.

Ким був святий Миколай і чому його вважають чудотворцем

Святий Миколай, відомий також як Миколай Мирлікійський, жив у IV столітті та був єпископом міста Мири в Малій Азії - на території сучасної Туреччини. У християнській традиції його шанують як приклад милосердя, щедрості та турботи про людей, які потребують допомоги.

Докладні відомості про життя святого збереглися переважно в церковних переказах. Одна з найвідоміших легенд розповідає, як Миколай таємно передав гроші трьом бідним дівчатам, аби врятувати їх від злиднів. Цю історію пов’язують із традицією робити подарунки непомітно, не чекаючи подяки.

Згодом Миколая почали вважати покровителем дітей, мандрівників і моряків.Його образ став символом доброти, захисту та безкорисливої допомоги.

Як виникла традиція дарувати дітям подарунки

У Європі звичай дарувати подарунки на День святого Миколая почав поширюватися ще в Середньовіччі. Спочатку дарунки отримували, зокрема, діти в монастирських школах і сиротинцях, а з часом традиція стала частиною родинних святкувань.

В Україні звичай дарувати дітям подарунки від Миколая набув поширення в XIX столітті, особливо на Галичині, разом із розвитком шкільництва. Як повідомляє релігійно-інформаційна служба України, важливу роль у популяризації цього образу відіграв Іван Франко, який написав твір "Суд святого Миколая".

Поступово закріпився звичай залишати дітям у ніч проти свята солодощі, фрукти чи невеликі подарунки біля ліжка або під подушкою. Так День святого Миколая став однією з найочікуваніших подій для дітей напередодні зимових свят.

Коли в Україні почали вшановувати святого Миколая

Шанування Миколая прийшло на українські землі з Візантії та поширилося за часів Київської Русі. Уже в XI столітті тут відзначали два свята на його честь: зимове - 6 грудня за юліанським календарем, що відповідає 19 грудня за сучасним цивільним календарем, і весняне - 9 травня за старим стилем. Останнє було пов'язане з перенесенням мощей святого з Мир до італійського міста Барі.

Із поширенням християнства Миколай став одним із найшанованіших святих на Русі. З його ім'ям пов'язують і давній київський переказ про Десятинну церкву: за легендою, князь Володимир наказав облаштувати в храмі окремий приділ на честь святого. Водночас сама Десятинна церква була присвячена Богородиці.

Яке ще свято відзначають 6 грудня

Цього дня в Україні також відзначають День Збройних сил України. Свято встановили постановою Верховної Ради 19 жовтня 1993 року. Дату обрали на честь ухвалення 6 грудня 1991 року закону "Про Збройні Сили України".

Отже, 6 грудня поєднує церковну традицію та важливу державну дату - день вшанування українських військових, які захищають незалежність і територіальну цілісність країни.

Раніше ми розповідали, ким насправді був святий Миколай - цікава історія походження образу, який обожнюють всі діти.

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