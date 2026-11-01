Штраф за автофіксацію можна сплатити зі знижкою 50%: скільки є часу і як це зробити

Водії в Україні можуть сплатити лише половину суми деяких штрафів за порушення правил дорожнього руху. Однак строки та умови залежать від того, хто зафіксував порушення: камера автоматичної фіксації, інспектор з паркування чи патрульний поліцейський.

Styler пояснює, у яких випадках можна скористатися знижкою 50%, від якої дати рахувати строк для оплати та що загрожує водіям, які не сплатять штраф вчасно.

Коли можна заплатити лише половину штрафу

Можливість сплатити 50% суми передбачена для окремих порушень, зафіксованих в автоматичному режимі, а також для порушень правил зупинки, стоянки та паркування, які інспектори фіксують за допомогою фото- або відеозйомки.

Водночас для цих випадків діють різні правила.

Якщо порушення ПДР зафіксувала камера автоматичної фіксації, відповідно до статті 300-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення водій може сплатити 50% штрафу протягом п'яти банківських днів із дня вручення постанови. Після такої оплати постанова вважається виконаною.

Інший порядок передбачений для порушень правил паркування. Якщо інспектор зафіксував порушення за допомогою фото- чи відеозйомки, повідомлення має містити реквізити для сплати половини штрафу протягом 10 банківських днів із дня вчинення порушення. Цей порядок визначений статтею 279-1 КУпАП, а також офіційним роз'ясненням Верховної Ради про цю норму.

Чи діє знижка на штраф від патрульного

Якщо поліцейський зупинив автомобіль і виніс постанову за порушення ПДР, автоматична знижка 50% не застосовується.

У такому разі діє загальний порядок сплати штрафу: відповідно до статті 307 КУпАП, його потрібно сплатити не пізніше ніж через 15 днів із дня вручення постанови. Якщо водій оскаржує рішення, строк відраховують від дня повідомлення про те, що скаргу залишили без задоволення.

Стаття 307 КУпАП. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу (скриншот)

Отже, важливо не плутати штраф, який виніс патрульний під час зупинки, із постановою за порушення, зафіксоване камерою.

Які порушення фіксують камери автоматично

За інформацією Патрульної поліції, система автоматичної фіксації наразі виявляє перевищення встановленої швидкості, а також порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Водночас стаття 122 КУпАП передбачає відповідальність і за інші порушення, які можуть фіксуватися в автоматичному режимі. Серед них - проїзд на заборонний сигнал світлофора та виїзд на смугу зустрічного руху. Однак це не означає, що всі встановлені в Україні комплекси вже фіксують такі порушення - актуальний перелік можливостей системи Міністерство внутрішніх справ України публікує окремо:

За перевищення швидкості більш як на 20 км/год, але не більш як на 50 км/год, передбачений штраф 340 гривень.

Якщо його зафіксувала камера, зі знижкою 50% потрібно сплатити 170 гривень.

За перевищення швидкості більш як на 50 км/год штраф становить 1700 гривень.

За умови своєчасної оплати після автоматичної фіксації сума зменшується до 850 гривень.

Як перевірити штраф і сплатити його

Перевірити постанову за порушення ПДР, зафіксоване камерою, можна через офіційні електронні сервіси:

Оплатити штраф можна за QR-кодом на постанові, через зазначені вище державні цифрові сервіси або платіжні системи комерційних банків.

Перед оплатою варто перевірити реквізити, номер постанови та суму. Щоб скористатися пільгою у вигляді 50% знижки, штраф необхідно сплатити протягом 10 днів із дня набрання постановою законної сили.

Що буде, якщо не сплатити штраф вчасно

Якщо водій не сплатив штраф за порушення ПДР, зафіксоване в автоматичному режимі, протягом 30 днів із дня набрання постановою законної сили, її передають на примусове виконання. Такий порядок передбачений статтею 300-1 КУпАП. У цій процедурі не передбачено нарахування пені або автоматичного збільшення штрафу вдвічі.

Для інших адміністративних правопорушень діє загальний порядок. Згідно зі статтею 307 КУпАП, штраф потрібно сплатити не пізніше ніж через 15 днів із дня вручення постанови, а якщо її оскаржували - із дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Якщо порушник не сплатив штраф у встановлений строк, відповідно до статті 308 КУпАП постанову надсилають до органу державної виконавчої служби для примусового виконання. У такому разі з порушника стягують подвійний розмір штрафу, зазначеного в постанові, а також витрати на облік зазначених правопорушень.

Тому відкладати оплату не варто: у разі несплати штрафу вчасно його можуть стягувати примусово, а для адміністративних правопорушень, на які поширюється загальний порядок, сума стягнення збільшується вдвічі.

Як оскаржити постанову

Водій має право оскаржити постанову про адміністративне правопорушення. Відповідно до статті 289 КУпАП, загальний строк для подання скарги становить десять днів із дня винесення постанови.

Для постанов у справах про порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, десятиденний строк відраховують із дня набрання постановою законної сили. Якщо цей строк пропущено з поважних причин, водій може подати заяву про його поновлення.

Якщо постанову оскаржують, перебіг строків сплати штрафу за автоматично зафіксоване порушення зупиняється до розгляду скарги. Це передбачено статтею 300-1 КУпАП.