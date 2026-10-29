Коли міняти літні шини на зимові: за якої температури треба "перевзувати" авто

Восени погода може змінитися за кілька днів , а нічні заморозки - застати водіїв зненацька. Тому готувати автомобіль до холодів варто заздалегідь, не чекаючи першого снігу чи ожеледиці. Один із головних орієнтирів для сезонної заміни шин - середньодобова температура повітря.

Styler з посиланням на повідомлення Патрульної поліції України, оприлюднене на офіційному каналі в Telegram , розповість, коли потрібно переходити на зимову гуму, чому літні шини втрачають ефективність у холодну погоду та що ще варто перевірити в автомобілі перед морозами.

За якої температури потрібно міняти шини

Оптимальний орієнтир для заміни літніх шин на зимові - середньодобова температура близько +7 градусів або нижче. Саме такий температурний показник називають правоохоронці.

Зверніть увагу, що йдеться не про разове похолодання, а про стійку тенденцію до зниження температури. Якщо вдень повітря ще прогрівається, але ночами стає холодно, варто стежити за прогнозом і завчасно записатися на шиномонтаж.

Не потрібно чекати, поки температура опуститься нижче нуля. Зимові шини розраховані на експлуатацію в холодних умовах, а їхній склад допомагає зберігати еластичність за низьких температур.

Водночас +7 градусів - це практичний орієнтир, а не універсальна межа, після якої літні шини миттєво стають непридатними. На зчеплення впливають також й інші фактори, а саме:

стан дорожнього покриття,

опади,

швидкість руху,

зношеність шин,

особливості конкретної моделі.

Чому небезпечно їздити на літній гумі в холод

Головна проблема полягає у властивостях матеріалу, з якого виготовлені шини. Літня гума розрахована переважно на теплі умови, тоді як зимова має спеціальний склад, що допомагає їй залишатися еластичнішою на холоді.

Коли температура знижується, літні шини можуть твердішати й гірше контактувати з дорожнім покриттям. Це впливає на керованість автомобіля, зокрема під час гальмування, проходження поворотів і різких маневрів.

Ризик зростає на мокрій дорозі, особливо коли опади поєднуються з низькою температурою. Уранці на мостах, шляхопроводах і затінених ділянках може утворюватися ожеледиця, навіть якщо напередодні вдень було відносно тепло.

Зимові шини мають протектор, розрахований на роботу в холодних умовах, а також на краще зчеплення зі снігом. Проте навіть вони не гарантують повної безпеки: водієві потрібно обирати відповідну швидкість, дотримуватися дистанції та уникати різкого гальмування.

Чому не варто чекати першого снігу

Орієнтуватися лише на календар або перший снігопад - не найкраща стратегія. Восени температура може суттєво знижуватися вночі, а вранці на дорозі вже виникатимуть умови, за яких літні шини працюватимуть гірше.

Особливо уважними варто бути водіям, які виїжджають рано-вранці або повертаються додому пізно ввечері. У цей час дорожнє покриття може бути холоднішим, а на окремих ділянках за відповідних погодних умов виникає ризик ожеледиці.

Зимові шини допомагають зберігати необхідне зчеплення з дорогою за низьких температур. Вони мають спеціальний склад гуми та малюнок протектора, пристосовані до холодної погоди.

Тому краще записатися на шиномонтаж завчасно, щойно середньодобова температура стабільно наближається до +7 градусів. Це дасть змогу підготувати автомобіль до похолодання без поспіху та довгого очікування в чергах на шиномонтаж.

Що ще потрібно перевірити в автомобілі перед морозами

Підготовка до холодів не обмежується заміною коліс. Патрульні радять завчасно перевірити й інші речі, які допоможуть безпечніше їздити в осінньо-зимовий період.

Перед настанням заморозків варто:

Замінити рідину для омивання скла на зимову, розраховану на очікувані мінусові температури.

на зимову, розраховану на очікувані мінусові температури. Перевірити стан шин. Оглянути протектор і боковини, переконатися, що немає тріщин, порізів та інших пошкоджень, а також перевірити тиск відповідно до рекомендацій виробника автомобіля.

Оглянути протектор і боковини, переконатися, що немає тріщин, порізів та інших пошкоджень, а також перевірити тиск відповідно до рекомендацій виробника автомобіля. Підготувати щітку та скребок. Вони знадобляться для очищення скла, дзеркал і кузова від снігу та льоду.

Вони знадобляться для очищення скла, дзеркал і кузова від снігу та льоду. Покласти в багажник трос і невелику лопату. Вони можуть стати в пригоді, якщо автомобіль застрягне у снігу.

Вони можуть стати в пригоді, якщо автомобіль застрягне у снігу. Перевірити акумулятор і освітлення. У холодну погоду справність електрообладнання та фар особливо важлива.

Після встановлення зимових шин потрібно дотримуватися рекомендацій виробника щодо тиску та експлуатації. Також важливо переконатися, що шини відповідають параметрам автомобіля й правильно встановлені.

Головне правило просте: не відкладайте підготовку до зими до першого снігопаду. Коли середньодобова температура наближається до +7 градусів і прогноз обіцяє подальше похолодання, саме час подбати про зимову гуму.