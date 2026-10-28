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Гороскопи 28 жовтня 2026 · 20:07

Кому листопад 2026 принесе нові можливості: астролог Хейл назвала 3 знаки Зодіаку

Період невизначеності відступає, а на горизонті з’являються шанси, на які давно чекали
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Кому листопад 2026 принесе нові можливості: астролог Хейл назвала 3 знаки Зодіаку

Астролог розповідає дівчині прогноз на листопад 2026 (колаж: Styler)

Астролог Леслі Хейл виділила три знаки Зодіаку, для яких листопад 2026 може стати періодом позитивних змін. За її прогнозом, до кінця місяця на них чекають нові перспективи у стосунках, фінансах і кар’єрі.

Styler із посиланням на Your Tango розповідає, кому саме з представників зодіакального кола варто звернути увагу на ці можливості та в яких сферах життя очікуються найпомітніші зміни.

Стрілець

Для Стрільців листопад може стати місяцем повернення енергії та бажання рухатися вперед. Перша половина місяця спонукатиме до роздумів про минулі стосунки, фінансові труднощі й особисті цілі.

Після 13 листопада, коли Меркурій і Венера завершать ретроградний рух, стане легше розбиратися з накопиченими питаннями та налагоджувати спілкування.

22 листопада Сонце увійде у ваш знак, символічно відкриваючи період більшої активності й нових задумів.

Наприкінці місяця увага може переміститися на кар'єру: з'явиться більше мотивації розвиватися, обговорювати професійні перспективи та визначатися з подальшими кроками. Не відмовляйтеся від корисних знайомств і можливостей навчитися чогось нового.

Скорпіон

Скорпіонам кінець листопада обіцяє більше ясності після періоду емоційної напруги та непорозумінь. Ретроградний рух Венери й Меркурія міг повернути увагу до старих проблем у стосунках або змусити переглянути власні очікування.

Після 13 листопада буде легше обговорювати складні питання, висловлювати свої думки та знаходити спільну мову з іншими.

22 листопада Сонце перейде у Стрільця, а увага Скорпіонів поступово зосередиться на матеріальній стабільності й відчутті впевненості у власних силах. Наприкінці місяця активніше спілкування може допомогти розширити коло знайомств і знайти однодумців.

Використайте цей період, щоб упорядкувати фінансові справи, чіткіше визначити пріоритети та приділити увагу проєктам, які мають для вас значення.

Овен

Для Овнів листопад може принести полегшення у фінансових питаннях і особистих стосунках. Останнім часом вам, можливо, доводилося повертатися до старих суперечок, переглядати витрати або вирішувати, які зв'язки варто зберегти.

Після 13 листопада, коли Венера й Меркурій завершать ретроградний рух, з'явиться більше можливостей для відвертих розмов і пошуку взаємовигідних рішень.

22 листопада Сонце увійде у Стрільця, сприяючи, за астрологічною інтерпретацією, інтересу до навчання, подорожей і нових вражень. Також може зрости бажання розширити коло спілкування та повернутися до занять, які приносять задоволення.

До кінця місяця варто придивитися до пропозицій про співпрацю, підтримки від близьких і можливостей, які допоможуть упевненіше рухатися до власних цілей.

Раніше ми писали, хто найбільше боїться зради за знаком Зодіаку.

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