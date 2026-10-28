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Люди 28 жовтня 2026 · 15:27

Камалію розкритикували за танці на бронеавтомобілі у військовій формі (відео)

Співачка присвятила ролик українським захисникам, однак її виступ на військовій техніці викликав обурення серед частини підписників
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Камалію розкритикували за танці на бронеавтомобілі у військовій формі (відео)

Камалію розкритикували за танці на бронеавтомобілі (колаж: Styler)

Українська співачка Камалія опинилася в центрі критики після публікації відео, на якому вона танцює у військовій формі на бронеавтомобілі. Артистка присвятила ролик українським захисникам, проте не всі користувачі мережі оцінили такий спосіб висловити підтримку військовим.

Про це розповідає Styler із посиланням на Instagram співачки.

Що показала Камалія на відео

Співачка опублікувала в Instagram ролик, знятий на тлі осіннього лісу. У кадрі вона з'явилася у військовій формі, кепці та берцях, сидячи на бронеавтомобілі.

Поруч із артисткою перебував співак VLADIAS, також одягнений у камуфляж. Разом вони танцювали під композицію Камалії "Самбука", усміхалися та позували перед камерою.

На задньому плані видно дерева з пожовклим листям, дим та військову техніку.

У підписі до відео виконавиця звернулася до бійців 2-го механізованого батальйону "Бісова дюжина" 12-ї окремої важкої механізованої бригади.

"Мої любі "Бісікі"! Дякую вам за мужність, силу та кожен день боротьби за Україну! Пишаюся вами, люблю вас і вірю в нашу Перемогу! Ура", - написала співачка.

Також вона додала слова підтримки українській армії та подякувала військовим за захист країни.

Відео Камалії викликало хвилю критики в мережі

Публікація викликала обурення серед частини підписників співачки.

У коментарях користувачі почали критикувати Камалію за танці на військовій техніці. Найбільше запитань викликало те, що артистка обрала для такого відео розважальну композицію, хоча сам допис присвятила українським захисникам.

Під роликом з'явилися такі реакції:

"Який жах..."

Камалію розкритикували за танці на бронеавтомобілі у військовій формі (відео)
коментар під дописом (скриншот)

"Це жах, опустились нижче дна. Ви там всі обкурились чогось? Танці і веселощі на кістках. Думайте краще головою що співати, де і для кого".

Камалію розкритикували за танці на бронеавтомобілі у військовій формі (відео)
коментар під дописом (скриншот)

"Ви що, з глузду з'їхали?"

Камалію розкритикували за танці на бронеавтомобілі у військовій формі (відео)
коментар під дописом (скриншот)

Частина користувачів також закликала артистку видалити відео.

Камалія раніше розповідала про бажання піти на фронт

Цікаво, що раніше співачка зізнавалася, що сама хотіла долучитися до захисту України. Співачка зізналася, що обговорювала з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним своє бажання піти на фронт. За словами Камалії, Залужний не підтримав її намір.

Після початку повномасштабного вторгнення співачка долучилася до волонтерської діяльності. Вона розповідала про допомогу українським військовим, а також біженцям, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Раніше Styler розповідав, як Дональд Трамп оцінив зовнішність Нікі Мінаж та викликав обурення в мережі.

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