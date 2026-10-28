Опалення в Україні: коли ввімкнуть батареї в Дніпрі, Одесі, Харкові та інших містах

В Україні триває підготовка до опалювального сезону 2026-2027 років. У частині міст уже почали обігрівати соціальні заклади , а в деяких громадах визначили орієнтовні дати подачі тепла до житлових будинків.

Styler розповідає, коли планують увімкнути опалення в Києві, Дніпрі, Одесі, Львові та інших обласних центрах і де тепло вже почали подавати.

Коли вмикатимуть опалення в Україні

Єдиної дати початку опалювального сезону для всієї країни немає. Рішення ухвалюють місцеві органи влади з урахуванням погодних умов, стану тепломереж і готовності котелень.

Основний температурний орієнтир - середньодобова температура повітря +8 градусів або нижче протягом трьох діб поспіль. Водночас лікарні, дитячі садки, школи та інші соціальні установи можуть підключати до тепла раніше - за окремими заявками.

Київ і Київська область

У Києві опалювальний сезон офіційно розпочався 16 жовтня. На першому етапі тепло почали подавати до закладів соціальної сфери, зокрема лікарень, шкіл і дитячих садків. Підключення здійснюють за заявками керівників установ.

Житлові будинки підключатимуть поступово. За інформацією міської влади, запуск системи для всього міста може тривати від семи до десяти днів.

Водночас частина Дніпровського та Дарницького районів тимчасово залишалася без опалення через пошкодження енергетичного об'єкта внаслідок російських обстрілів. Там тривали відновлювальні роботи.

Вінниця та Вінницька область

У Вінниці з 8 жовтня почали подавати тепло до закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та культури. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

За даними КП "Вінницяміськтеплоенерго", підприємство забезпечує теплом 109 закладів соціальної сфери. Теплоносій подають за письмовими заявками керівників установ.

Остаточну дату початку опалення в житлових будинках у використаних повідомленнях не називали. Для них орієнтиром залишається стійке зниження середньодобової температури.

Дніпро та Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області завершують підготовку до опалювального сезону.

За інформацією обласної влади, регіон був технічно готовий приблизно на 90%: до запуску підготували майже тисячу котелень, оновили близько 1,5 тисячі кілометрів тепломереж, а також відремонтували й установили 25 котлів.

Для роботи під час можливих знеструмлень комунальні та енергетичні об'єкти обладнують генераторами й когенераційними установками. За попередні вісім місяців регіон отримав понад 120 МВт альтернативної генерації.

У самому Дніпрі 1 листопада визначили як запланований початок запуску об'єктів теплопостачання.

Проєкт розпорядження міського голови Дніпра (фото: https://dp.vgorode.ua)

За проєктом, спочатку тепло мали подавати до соціальних закладів, а підключення житлових будинків пов'язували з погодними умовами.

Житомир та Житомирська область

У Житомирі 26 жовтня розпочали опалювальний сезон для соціальних закладів. У лікарнях тепло почали подавати раніше через погодні умови.

За словами директора КП "Житомиртеплокомуненерго" Дмитра Рогожина, які він озвучив під час чергового засідання міськради, запуск опалення в житлових будинках планували розпочати з 1 листопада.

Запоріжжя та Запорізька область

У Запоріжжі точну дату початку опалення в житлових будинках у перевірених повідомленнях не оголосили. Рішення залежатиме від погодних умов і стану теплової інфраструктури.

За інформацією міської влади, підготовку до опалювального сезону завершили за основними напрямами. Станом на кінець жовтня повідомляли про готовність понад 4400 житлових будинків, більш як 50 котелень і понад 500 кілометрів тепломереж.

Водночас стабільність теплопостачання залежатиме також від безпекової ситуації, наявності пального та можливих пошкоджень інфраструктури. Минулого року опалення в Запоріжжі почали подавати 5 листопада, однак це не означає, що цього сезону дата буде такою самою.

Івано-Франківськ та область

В Івано-Франківську тепло вже почали подавати до лікарень і пологового будинку, а також поступово підключають дитячі садки.

Міський голова Руслан Марцінків повідомляв, що запуск опалення в житлових будинках планують на 1-2 листопада. Це орієнтовна дата: фактичне підключення залежатиме від готовності систем і погодних умов.

Кропивницький та Кіровоградська область

У Кропивницькому комунальні служби готують тепломережі до запуску, зокрема заповнюють їх водою. За інформацією міської ради, господарство підготували до початку опалювального сезону.

Тепло в оселях очікують наприкінці жовтня або на початку листопада. Водночас конкретний день залежить від температури: стандартний орієнтир - середньодобові +8 градусів або нижче протягом трьох діб поспіль.

Луцьк та Волинська область

У Луцькій громаді опалювальний сезон розпочнуть з урахуванням температури повітря. Виконавчий комітет визначив орієнтир: середньодобова температура +8 градусів або нижче протягом трьох днів поспіль.

За інформацією КП "Луцьктепло", підприємство підготувало обладнання до роботи та має генератори й когенераційні установки для автономного живлення. Першочергово тепло подаватимуть до лікарень, дитячих садків і шкіл.

Львів та Львівська область

На Львівщині рішення про початок опалювального сезону громади ухвалюють самостійно, зважаючи на погоду. Згідно з розпорядженням Львівської ОВА, орієнтир - середньодобова температура +8 градусів або нижче протягом трьох діб поспіль. У лікарнях, школах, дитячих садках та інших соціальних установах тепло можуть увімкнути раніше - за письмовими заявками керівників.

У Львові опалення для частини комунальних закладів почали подавати 19 жовтня. Тоді тепло отримали 11 установ: вісім лікарень, два дитсадки та ліцей.

Миколаїв та Миколаївська область

У Миколаєві опалювальний сезон орієнтовно планували розпочати близько 1 листопада. Водночас ця дата не є остаточною: запуск все ж залежатиме від погодних умов.

За повідомленнями теплопостачального підприємства, тепло в оселях мають подавати, коли середньодобова температура повітря три дні поспіль становитиме +8 градусів або нижче. Комунальники також повідомляли про підготовку тепломереж і котелень до початку сезону.

Одеса та Одеська область

В Одесі опалювальний сезон попередньо планують розпочати на початку листопада. Остаточна дата залежатиме від погоди. Про це "Суспільному" повідомляв перший заступник міського голови Олександр Філатов.

За його словами, комунальні служби провели гідравлічні випробування, перевірили котельні, насосне й електричне обладнання та відремонтували проблемні ділянки тепломереж. На момент повідомлення підготовка теплового господарства перебувала на завершальному етапі.

Місто також готується до можливих перебоїв з електро-, водо- та теплопостачанням. Зокрема, формують резерви пального й обладнання та опрацьовують додаткові рішення на випадок пошкодження інфраструктури.

Полтава та Полтавська область

У Полтаві опалювальний сезон планують розпочати 2 листопада. Таку дату 28 жовтня погодив виконавчий комітет міської ради.

Рішення ухвалили з огляду на очікуване зниження середньодобової температури. За повідомленням Полтавської міськради, запуск котелень триватиме приблизно дві доби: спочатку планують увімкнути більшу частину обладнання, а потім - решту.

Подача тепла до будинків відбуватиметься поступово. Після запуску системи в окремих оселях може знадобитися час, щоб теплоносій дійшов до будинку та внутрішньобудинкових мереж.

Рівне та Рівненська область

У Рівному теплове господарство й житловий фонд підготували до опалювального сезону, а соціальні установи, за повідомленнями міської влади, готові до запуску.

Водночас підтвердженої дати початку опалення в житлових будинках у використаних повідомленнях не називали. Тепло мають подавати з урахуванням погодних умов і температурних нормативів.

Суми та Сумська область

У Сумській громаді рішення про початок опалювального сезону ухвалюватимуть з огляду на фактичну погоду. Орієнтир - середньодобова температура +8 градусів або нижче протягом трьох діб поспіль.

Точної дати початку подачі тепла до житлових будинків у перевірених повідомленнях не зазначено. Першочергово опалення мають подавати до закладів соціальної сфери.

Тернопіль та Тернопільська область

У Тернопільській громаді опалення в соціальних закладах почали вмикати 19 жовтня з 16:00. Рішення стосувалося установ освіти, охорони здоров’я, культури, спорту та інших соціальних закладів.

Для житлових будинків міська рада планувала розглянути початок опалювального періоду 28 жовтня о 9:00. Однак у доступному офіційному повідомленні від 27 жовтня йшлося саме про заплановане засідання виконкому, а не про вже ухвалене рішення.

Ужгород та Закарпатська область

На Закарпатті опалення починають подавати з урахуванням погодних умов, а першими тепло отримують соціальні установи та громади, де раніше холодає. За повідомленнями обласної влади, на момент підготовки огляду опалення вже почали подавати в шести громадах регіону.

До зими підготували понад 1300 котелень і близько 3200 житлових будинків. Для роботи під час можливих знеструмлень комунальні та соціальні об'єкти забезпечили генераторами.

Окремої підтвердженої дати запуску опалення в усіх житлових будинках Ужгорода в доступних повідомленнях не зазначали.

Харків та Харківська область

У Харкові комунальні служби підготувалися до початку опалювального сезону, а готовність лікарень та інших закладів соціальної сфери міська влада оцінювала як стовідсоткову.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що тепло почнуть подавати, щойно це дозволять погодні умови та температурні нормативи. Окремої підтвердженої дати запуску опалення в усіх житлових будинках у використаних повідомленнях не називали.

Хмельницький та Хмельницька область

У Хмельницькому 28 жовтня розпочали поетапну подачу тепла до житлових будинків. Відповідне рішення міська влада ухвалила через зниження середньодобової температури та прогнозоване подальше похолодання.

Раніше, від 15 жовтня, згідно з рішенням уповноважених органів, тепло почали подавати до лікарень і дитячих садків. Підключення будинків відбуватиметься поступово, тому температура в оселях може підвищуватися не одночасно.

Черкаси та Черкаська область

У Черкасах опалювальний сезон для житлових будинків планують розпочати 2 листопада. Виконавчий комітет міської ради ухвалив відповідне рішення.

Водночас соціальні заклади почали підключати раніше: від 26 жовтня тепло вмикають у школах, дитячих садках і медичних установах за окремими заявками їхніх керівників.

Чернівці та Чернівецька область

У Чернівцях уповноважені органи повідомляли про готовність до опалювального сезону та заповнення внутрішньобудинкових тепломереж. Від 20 жовтня тепло почали вмикати в соціальних установах, які можуть отримувати його автономно. Підключення здійснюють за заявками керівників.

Для житлових будинків потрібне рішення виконавчого комітету. Орієнтиром залишається середньодобова температура +8 градусів або нижче протягом трьох діб поспіль із тенденцією до подальшого похолодання. Підтвердженої дати запуску всіх будинків у використаних повідомленнях не було.

Чернігів та Чернігівська область

У Чернігові точної дати початку опалення в житлових будинках у перевірених повідомленнях не називали. Подачу тепла планують здійснювати з урахуванням температури повітря, а першочергово підключати лікарні, дитячі садки, школи та заклади соціального захисту.

За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, 48 громад області ухвалили рішення про початок опалювального сезону, а в 32 з них уже почали подавати тепло до соціальних установ.

Що важливо знати перед початком опалювального сезону

Дати запуску систем теплопостачання можуть відрізнятися навіть у межах однієї області. Спочатку тепло часто подають до лікарень, дитячих садків та інших соціальних закладів, а житлові будинки підключають поступово.

Також варто розрізняти заплановану дату й офіційно ухвалене рішення: якщо міська влада лише оголосила про намір розпочати опалення, строки ще можуть змінитися.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев раніше зазначав, що готовність до опалювального сезону залежить не лише від стану котелень і мереж, а й від безпекової ситуації. В умовах війни на стабільність теплопостачання можуть впливати пошкодження енергетичної інфраструктури та перебої з електропостачанням.