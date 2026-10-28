UA / RU
rbc.ua
Останні новини
07:28 Смачно
Повітряна вівсянка: покроковий рецепт сніданку за 15 хвилин (фото)
06:19 Тренди
Коли Михайла, Катерини та Андрія у листопаді-2026: дати свят за новим календарем
05:56 Гороскопи
Таро-гороскоп на 28 жовтня: що варто зробити Ракам, Водоліям та іншим знакам Зодіаку
20:17 Гороскопи
Астролог Міранда Рубі розповіла, кому зі знаків Зодіаку усміхнеться кохання 28 жовтня
19:48 Тренди
У якому порядку дивитися "Зоряні війни" у 2026 році: за сюжетом чи за датою виходу
19:20 Люди
Актор Дмитро Соловйов про серіал "Котляревський", стосунки й викладання: "Нікого не слухайте"
19:02 Тренди
Silent Hill 2, Resident Evil 7 та Phasmophobia: горор-ігри для моторошного Хеловіну
18:34 Люди
Ольга Сумська пригадала складні обставини під час вагітності та термінову операцію
17:56 Холостяк
Учасниця "Холостяка" Єлизавета Колношенко показала, як виглядала до схуднення на майже 30 кг
17:23 Корисне
Як відмити мікрохвильовку без ушкоджень: поради виробників
Всі новини
Головна Смачно Повітряна вівсянка: покроковий рецепт сніданку за 15 хвилин (фото)
Смачно 28 жовтня 2026 · 07:28

Повітряна вівсянка: покроковий рецепт сніданку за 15 хвилин (фото)

Завдяки одному незвичному інгредієнту звичайна каша стає ніжнішою
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Повітряна вівсянка: покроковий рецепт сніданку за 15 хвилин (фото)

Господиня із повітряною вівсянкою (фото: Styler)

Вівсяна каша не обов'язково має бути густою та щільною. Її можна зробити легкою, об'ємною та майже схожою на десерт.

Styler розповідає, як приготувати незвичайний сніданок без зайвих зусиль.

Інгредієнти для пухкої вівсянки

Для 1 порції знадобиться:

  • вівсяні пластівці - 40 г;
  • вода - щоб покривала пластівці приблизно на 2 см;
  • молоко - 70 мл;
  • яєчні білки - 100 г (приблизно від 3 яєць);
  • цукрозамінник або цукор - до смаку.

Для подачі (за бажанням):

  • лохина;
  • мигдалеві пластівці.

Час приготування: близько 15 хвилин.

Як приготувати повітряну вівсянку

1. Насипте вівсяні пластівці в невелику каструлю. Залийте їх водою так, щоб вона покривала пластівці приблизно на 2 см. Додайте молоко.

2. Поставте каструлю на невеликий вогонь і варіть вівсянку приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи. Орієнтуйтеся на час приготування, зазначений на пакуванні пластівців.

3. Поки вариться каша, відділіть яєчні білки від жовтків. Збийте їх міксером до утворення стійких білих піків. Маса має стати густою та повітряною.

Яєчні білки, збиті до стійких піків
Яєчні білки, збиті до стійких піків (фото: Юлія Люшньова)

4. Коли вівсянка буде майже готовою, додайте до неї збиті білки. Обережно перемішайте, щоб зберегти якомога більше повітряної текстури.

5. Продовжуйте готувати кашу на слабкому вогні, помішуючи, доки білки повністю не приготуються, а маса не загусне.

6. Додайте цукор або цукрозамінник до смаку, перемішайте та перекладіть вівсянку в тарілку.

Повітряна вівсянка, яку я готувала вдома
Повітряна вівсянка, яку я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Для подачі своєї вівсянки я обрала лохину та мигдалеві пластівці. Ягоди додають приємної кислинки, а мигдаль - легкої хрусткості. Втім, можна експериментувати з іншими доповненнями, наприклад бананом, корицею або горіховою пастою.

Містить яйця та молочні продукти. Вівсяні пластівці можуть містити сліди глютену. Додаткові алергени залежать від добавок, зокрема мигдалю - перевіряйте склад на упаковці.

Раніше ми розповідали, як приготувати намазанку з авокадо та куркою за 25 хвилин.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП У якому порядку дивитися "Зоряні війни" у 2026 році: за сюжетом чи за датою виходу Тренди У якому порядку дивитися "Зоряні війни" у 2026 році: за сюжетом чи за датою виходу
Учасниця "Холостяка" Єлизавета Колношенко показала, як виглядала до схуднення на майже 30 кг
Учасниця "Холостяка" Єлизавета Колношенко показала, як виглядала до схуднення на майже 30 кг Холостяк
Після серйозної травми Геннадій Попенко знайшов нове місце служби у ЗСУ: куди долучився актор
Після серйозної травми Геннадій Попенко знайшов нове місце служби у ЗСУ: куди долучився актор Люди
Більше цікавого
Актор Дмитро Соловйов про серіал "Котляревський", стосунки й викладання: "Нікого не слухайте" Актор Дмитро Соловйов про серіал "Котляревський", стосунки й викладання: "Нікого не слухайте" Катерина Собкова · 27 жовтня 2026, 19:20
Silent Hill 2, Resident Evil 7 та Phasmophobia: горор-ігри для моторошного Хеловіну Silent Hill 2, Resident Evil 7 та Phasmophobia: горор-ігри для моторошного Хеловіну Юлія Шиканова · 27 жовтня 2026, 19:02
Сушені гриби можуть зіпсуватися навіть у банці: як їх правильно зберігати та коли викидати Сушені гриби можуть зіпсуватися навіть у банці: як їх правильно зберігати та коли викидати Наталя Крижанівська · 27 жовтня 2026, 16:04
Коли Михайла, Катерини та Андрія у листопаді-2026: дати свят за новим календарем Коли Михайла, Катерини та Андрія у листопаді-2026: дати свят за новим календарем Катерина Собкова · 28 жовтня 2026, 06:19