Повітряна вівсянка: покроковий рецепт сніданку за 15 хвилин (фото)

Вівсяна каша не обов'язково має бути густою та щільною. Її можна зробити легкою, об'ємною та майже схожою на десерт .

Styler розповідає, як приготувати незвичайний сніданок без зайвих зусиль.

Інгредієнти для пухкої вівсянки

Для 1 порції знадобиться:

вівсяні пластівці - 40 г;

вода - щоб покривала пластівці приблизно на 2 см;

молоко - 70 мл;

яєчні білки - 100 г (приблизно від 3 яєць);

цукрозамінник або цукор - до смаку.

Для подачі (за бажанням):

лохина;

мигдалеві пластівці.

Час приготування: близько 15 хвилин.

Як приготувати повітряну вівсянку

1. Насипте вівсяні пластівці в невелику каструлю. Залийте їх водою так, щоб вона покривала пластівці приблизно на 2 см. Додайте молоко.

2. Поставте каструлю на невеликий вогонь і варіть вівсянку приблизно 10 хвилин, періодично помішуючи. Орієнтуйтеся на час приготування, зазначений на пакуванні пластівців.

3. Поки вариться каша, відділіть яєчні білки від жовтків. Збийте їх міксером до утворення стійких білих піків. Маса має стати густою та повітряною.

Яєчні білки, збиті до стійких піків (фото: Юлія Люшньова)

4. Коли вівсянка буде майже готовою, додайте до неї збиті білки. Обережно перемішайте, щоб зберегти якомога більше повітряної текстури.

5. Продовжуйте готувати кашу на слабкому вогні, помішуючи, доки білки повністю не приготуються, а маса не загусне.

6. Додайте цукор або цукрозамінник до смаку, перемішайте та перекладіть вівсянку в тарілку.

Повітряна вівсянка, яку я готувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Для подачі своєї вівсянки я обрала лохину та мигдалеві пластівці. Ягоди додають приємної кислинки, а мигдаль - легкої хрусткості. Втім, можна експериментувати з іншими доповненнями, наприклад бананом, корицею або горіховою пастою.

Містить яйця та молочні продукти. Вівсяні пластівці можуть містити сліди глютену. Додаткові алергени залежать від добавок, зокрема мигдалю - перевіряйте склад на упаковці.