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Смачно 24 жовтня 2026 · 07:27

Шоколадний десерт із гарбузом без випікання: рецепт із п’яти інгредієнтів (фото)

М'яка текстура та насичений шоколадний смак - десерт, який зручно приготувати звечора
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Шоколадний десерт із гарбузом без випікання: рецепт із п’яти інгредієнтів (фото)

Жінка посипає десерт какао (фото: Styler)

Цей шоколадний десерт готується без борошна та яєць. Основу становлять відварений гарбуз, банан, чорний шоколад і насіння чіа. Такий варіант підійде тим, хто хоче спробувати незвичайне поєднання смаків.

Своїм способом приготування ділиться редакторка Styler Юлія Люшньова.

Інгредієнти на 4 невеликі порції:

  • відварений гарбуз без шкірки та насіння - 200 г;
  • очищений банан - 70 г;
  • чорний шоколад із вмістом какао 85% - 70 г;
  • насіння чіа - 20 г.
  • какао - 5 г (для подачі).

Активне приготування - близько 20 хвилин. Для охолодження я залишила десерт у холодильнику на ніч.

Як приготувати шоколадний десерт із гарбузом

1. Підготуйте гарбуз. Наріжте очищену м'якоть невеликими шматочками та відваріть до м'якості. У мене це зайняло приблизно 10 хвилин. Перевірте виделкою: вона має легко входити в шматочок. Відкиньте гарбуз на сито, дайте стекти зайвій воді й відважте 200 г.

Гарбуз для приготування десерту
Гарбуз для приготування десерту (фото: Юлія Люшньова)

2. Розтопіть шоколад. Поламайте його на шматочки та покладіть у суху жаростійку миску. Поставте над каструлею зі слабко киплячою водою й помішуйте до однорідності.

Як радить Естер Кларк у Good Food, дно миски не має торкатися води. Стежте також, щоб краплі не потрапляли в шоколад: через це він може стати зернистим і зібратися в грудочки.

3. Збийте основу. Викладіть гарбуз і банан у чашу блендера, додайте розтоплений шоколад. Збийте до однорідної консистенції, потім всипте насіння чіа та ретельно перемішайте.

4. Охолодіть десерт. Застеліть тарілку пергаментом і перелийте на нього шоколадну масу. Поставте в холодильник на ніч. Після охолодження десерт мав м'яку, але не рідку консистенцію, тому його було зручно їсти ложкою.

5. Прикрасьте та подавайте. Перед подачею посипте десерт какао через дрібне сито. За бажанням додайте ягоди або подрібнені горіхи.

Шоколадний десерт із гарбузом, посипаний какао
Шоколадний десерт із гарбузом, посипаний какао (фото: Юлія Люшньова)

Важливо: шоколад може містити молочні продукти, сою та сліди горіхів - перевіряйте маркування. Додаткові алергени залежать від оздоблення.

Раніше ми розповідали, як приготувати тирамісу без сирих яєць.

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