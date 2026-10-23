Гордон і Комаров утримують лідерство: як змінилися рейтинги YouTube-блогерів за рік

Дмитро Гордон і Дмитро Комаров залишаються найпопулярнішими українськими YouTube-блогерами, які висвітлюють війну та суспільно-політичні теми. Також до списку каналів-мільйонників уперше потрапив Денис Казанський.

Про це повідомляє Styler із посиланням на дослідження аналітиків видання "Слово і діло".

Хто очолює рейтинг YouTube-блогерів

Третій рік поспіль перше місце за кількістю підписників посідає канал "В гостях у Гордона". За рік його аудиторія зросла на 2,3% - до 4,55 млн підписників. Загальна кількість переглядів перевищила 3,4 млрд.

Інший його канал - "Дмитро Гордон" - також наростив аудиторію. Нині на нього підписані 3,65 млн користувачів, що на 2,9% більше, ніж торік. Загалом відео на каналі зібрали понад 2,4 млрд переглядів.

Друге місце посідає Дмитро Комаров із каналом "Мир наизнанку". За рік кількість його підписників збільшилася на 1,7% - до 4,28 млн. Загальна кількість переглядів перевищила 1,4 млрд. У 2023 році Комаров випереджав Гордона за кількістю підписників.

Замикає трійку лідерів Володимир Золкін, відомий передусім інтерв'ю з російськими військовополоненими. Його канал має 2,31 млн підписників - на 0,4% менше, ніж рік тому. Водночас загальна кількість переглядів зросла з 1,4 млрд до 1,5 млрд.

Четверте місце посідає Сергій Стерненко, аудиторія якого за рік збільшилася на 4,8% - до 2,19 млн підписників. Кількість переглядів його відео зросла з 1,2 млрд до 1,5 млрд.

Хто наростив аудиторію найбільше

Серед авторів, чиї канали вже мають понад мільйон підписників, найвищий темп зростання продемонстрував Віталій Портников. За рік його аудиторія збільшилася на 9,4% - з 969 тис. до 1,06 млн користувачів. Загальна кількість переглядів каналу становить 644,4 млн.

До рейтингу також уперше потрапив Денис Казанський - журналіст і політичний оглядач, який аналізує події в Україні, ситуацію на фронті та міжнародні процеси.

Ще один помітний результат показав Роман Цимбалюк. За рік кількість підписників його каналу зросла на 7,2% - приблизно до 1,49 млн. Завдяки цьому журналіст випередив народного депутата Олексія Гончаренка, аудиторія якого майже не змінилася й становить 1,43 млн підписників.

Серед інших авторів із мільйонною аудиторією:

Раміна Есхакзай - 1,5 млн підписників, зростання за рік на 1,4%. Кількість переглядів збільшилася зі 193,9 млн до 215,5 млн.

Яніна Соколова - 1,41 млн підписників, зростання на 3,7%. Її канал зібрав 529 млн переглядів.

Олексій Дурнєв - 1,38 млн підписників проти 1,39 млн торік. Загальна кількість переглядів становить 493,9 млн.

Юрій Бутусов - 1,3 млн підписників, зростання на 0,8%. Його відео набрали 495,1 млн переглядів.

Тарас Березовець - 1,05 млн підписників. За рік його аудиторія майже не змінилася, а кількість переглядів становить 424,9 млн.

Блогери-мільйонники з тематикою війни (інфографіка: "Слово і діло")

Як змінилися вподобання глядачів

Дослідження показує, що більшість лідерів рейтингу за останній рік зберегли або збільшили свою аудиторію. Водночас кількість підписників не завжди відображає динаміку переглядів: зокрема, канал Золкіна втратив невелику частину аудиторії, але додав близько 100 млн переглядів.

Зростання кількості підписників також свідчить про інтерес аудиторії до авторської аналітики, інтерв'ю та коментарів про війну й міжнародну політику. Водночас наведені показники характеризують аудиторію каналів, а не кількість унікальних глядачів чи фактичну популярність окремих відео.