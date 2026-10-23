Гордон и Комаров удерживают лидерство: как изменились рейтинги YouTube-блогеров за год

Дмитрий Гордон и Дмитрий Комаров остаются самыми популярными украинскими YouTube-блогерами, освещающими войну и общественно-политические темы. Также в список каналов-миллионников впервые попал Денис Казанский.

Об этом сообщает Styler со ссылкой на исследование аналитиков издания "Слово и дело".

Кто возглавляет рейтинг YouTube-блогеров

Третий год подряд первое место по количеству подписчиков занимает канал "В гостях у Гордона". За год его аудитория выросла на 2,3% – до 4,55 млн подписчиков. Общее количество просмотров превысило 3,4 млрд.

Другой его канал - "Дмитрий Гордон" - также нарастил аудиторию. Сейчас на него подписаны 3,65 млн пользователей, что на 2,9% больше, чем в прошлом. Всего видео на канале собрали более 2,4 млрд. просмотров.

Второе место занимает Дмитрий Комаров с каналом "Мир наизнанку". За год количество его подписчиков увеличилось на 1,7% – до 4,28 млн. Общее количество просмотров превысило 1,4 млрд. В 2023 году Комаров опережал Гордона по количеству подписчиков.

Замыкает тройку лидеров Владимир Золкин, известный, прежде всего, интервью с российскими военнопленными. Его канал имеет 2,31 млн подписчиков – на 0,4% меньше, чем год назад. В то же время общее количество просмотров выросло с 1,4 млрд до 1,5 млрд.

Четвертое место занимает Сергей Стерненко, аудитория которого за год увеличилась на 4,8% – до 2,19 млн подписчиков. Количество просмотров его видео выросло с 1,2 млрд до 1,5 млрд.

Кто нарастил аудиторию больше всего

Среди авторов, чьи каналы уже имеют более миллиона подписчиков, самый высокий темп роста продемонстрировал Виталий Портников. За год его аудитория увеличилась на 9,4% – с 969 тыс. до 1,06 млн пользователей. Общее количество просмотров канала составляет 644,4 млн.

В рейтинг также впервые попал Денис Казанский - журналист и политический обозреватель, анализирующий события в Украине, ситуацию на фронте и международные процессы.

Еще один заметный результат показал Роман Цымбалюк. За год количество подписчиков его канала выросло на 7,2% - примерно до 1,49 млн. Благодаря этому журналист опередил народного депутата Алексея Гончаренко, аудитория которого почти не изменилась и составляет 1,43 млн подписчиков.

Среди других авторов с миллионной аудиторией:

Рамина Эсхакзай – 1,5 млн подписчиков, рост за год на 1,4%. Количество просмотров увеличилось со 193,9 млн до 215,5 млн.

Янина Соколова – 1,41 млн подписчиков, рост на 3,7%. Ее канал собрал 529 млн просмотров.

Алексей Дурнев – 1,38 млн подписчиков против 1,39 млн в прошлом году. Общее количество просмотров составляет 493,9 млн. рублей.

Юрий Бутусов – 1,3 млн подписчиков, рост на 0,8%. Его видео набрали 495,1 млн просмотров.

Тарас Березовец – 1,05 млн подписчиков. За год его аудитория почти не изменилась, а количество просмотров составляет 424,9 миллиона.

Блоггеры-миллионники с тематикой войны (инфографика: "Слово и дело")

Как изменились предпочтения зрителей

Исследование показывает, что большинство лидеров рейтинга за последний год сохранили или увеличили свою аудиторию. В то же время, количество подписчиков не всегда отражает динамику просмотров: в частности, канал Золкина потерял небольшую часть аудитории, но прибавил около 100 млн просмотров.

Рост числа подписчиков также свидетельствует об интересе аудитории к авторской аналитике, интервью и комментариям о войне и международной политике. Приведенные показатели характеризуют аудиторию каналов, а не количество уникальных зрителей или фактическую популярность отдельных видео.