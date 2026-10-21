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Главная Холостяк Дантес, Дурнев и Ткаченко: кого украинцы хотели видеть в "Холостяке" и "Холостячке"
Холостяк 21 октября 2026 · 16:41

Дантес, Дурнев и Ткаченко: кого украинцы хотели видеть в "Холостяке" и "Холостячке"

Среди кандидатов оказались известные музыканты, блоггеры и актеры, а одна певица даже публично согласилась попробовать себя в романтическом реалити
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Дантес, Дурнев и Ткаченко: кого украинцы хотели видеть в "Холостяке" и "Холостячке"

Кто мог бы стать Холостяком и Холостячкой (фото: Styler)

Новый сезон "Холостяка" уже стартовал, а украинцы готовятся к возвращению "Холостячки". Но пока одни знаменитости ищут любовь перед камерами, других зрители мечтают увидеть с розой в руках.

Как рассказывает Styler, недавно ведущий "Холостяка" Григорий Решетник в своей публикации в Threads предложил украинцам выбрать кандидатов на главную роль в следующем сезоне шоу. В комментариях пользователи начали делиться своими фаворитами, среди которых оказались известные певцы, актеры и блогеры.

Владимир Дантес

Владимир Дантес - артист, которого украинцы предлагали на роль "Холостяка". И это несмотря на то, что ранее певец интриговал подписчиков своими сторис, в которых намекал на новые отношения. Впрочем, это не помешало поклонникам вообразить его главным героем романтического реалити.

У певца есть опыт работы на телевидении, легко поддерживает шутки и не боится самоиронии. Поэтому его появление в романтическом реалити могло бы заинтересовать зрителей, привыкших видеть музыканта совсем в другом амплуа.

Интересно, что у самого Дантеса уже была возможность представить себя главным героем такого шоу. В одном из интервью артисту предложили выбрать украинскую знаменитость, которая могла бы победить в его воображаемом сезоне "Холостяка".

Среди возможных участниц были Тина Кароль, Анна Тринчер, Jerry Heil, Надя Дорофеева, Мишель Андраде и другие. В финале он выбрал Дашу Кубик.

Дантес, Дурнев и Ткаченко: кого украинцы хотели видеть в &quot;Холостяке&quot; и &quot;Холостячке&quot;
Владимир Дантес (фото: instagram.com/volodymyrdantes)

Алексей Дурнев

Алексей Дурнев на романтическом свидании, вместо привычных комплиментов шутит над неудобной ситуацией? Именно такой сезон "Холостяка" хотела бы увидеть часть украинских зрителей.

Имя шоумена неоднократно появлялось среди предложений по поводу будущего главного героя романтического реалити.

И это неудивительно, ведь Дурнев давно приобрел популярность благодаря юмористическим шоу, ироническим комментариям и умению превращать даже обычный разговор в развлекательный контент.

Поэтому его участие в проекте могло бы стать необычным экспериментом. Ведь сложно представить, чтобы блоггер оставил без шуток все драматические моменты, которыми славится "Холостяк".

Дантес, Дурнев и Ткаченко: кого украинцы хотели видеть в &quot;Холостяке&quot; и &quot;Холостячке&quot;
Алексей Дурнев (фото: instagram.com/aleksey_durnev)

Андрей Фединчик

В списках возможных кандидатов на роль "Холостяка" раньше появлялось и имя актера Андрея Фединчика.

Интерес к его личной жизни возрос после развода с актрисой Наталией Денисенко, о которой стало известно в 2025 году. Тогда часть зрителей предложила Фединчику попытаться обрести новую любовь на телевидении.

Актер хорошо знаком украинцам по ролям в кино и сериалах. Однако участие в романтическом реалити стало бы для него совсем иным опытом, ведь на этот раз пришлось бы показывать собственные чувства, а не переживания вымышленного персонажа.

Дантес, Дурнев и Ткаченко: кого украинцы хотели видеть в &quot;Холостяке&quot; и &quot;Холостячке&quot;
Андрей Фединчик (фото: instagram.com/andreyfedinchik )

Настя Ткаченко

Среди возможных героинь женской версии шоу зрители вспоминали и блоггер Настю Ткаченко. Она известна своими юмористическими видео, в которых с самоиронией показывает бытовые ситуации, отношения и поведение людей.

Именно поэтому идея увидеть ее в роли "Холостячки" выглядит необычно. Ведь Ткаченко могла бы придать проекту больше юмора, неожиданных реакций и откровенных разговоров.

К тому же блоггерша не боится смеяться над собой, а это могло бы сделать романтические свидания совсем не похожими на традиционные телевизионные сцены. Но пока участие Ткаченко остается лишь пожеланием зрителей.

Дантес, Дурнев и Ткаченко: кого украинцы хотели видеть в &quot;Холостяке&quot; и &quot;Холостячке&quot;
Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya )

Анна Тринчер

А вот Анна Тринчер не только оказалась среди возможных кандидаток на роль "Холостячки", но сама публично выразила желание принять участие в проекте.

В начале 2026 ведущий Григорий Решетник предложил певице попробовать себя в главной роли романтического шоу. Артистка отреагировала на эту идею кратким "Хочу".

Такой ответ заинтересовал поклонников певицы, ведь после развода с блоггером Александром Волошиным ее личная жизнь неоднократно становилась темой обсуждений.

Тринчер также откровенно рассказывала о пережитом опыте отношений, личных переменах и собственных взглядах на любовь. Поэтому участие в романтическом реалити могло показать артистку с другой стороны.

Дантес, Дурнев и Ткаченко: кого украинцы хотели видеть в &quot;Холостяке&quot; и &quot;Холостячке&quot;
Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Антонина Хижняк

А вот Антонина Хижняк из возможной кандидатки превратилась в настоящую героиню романтического реалити.

Еще до официального анонса имя звезды сериала "Поймать Кайдаша" появлялось среди предположений по поводу следующей "Холостячки".

А уже 15 октября 2026 телеканал СТБ подтвердил, что именно актриса станет главной героиней третьего сезона шоу.

Актриса уже успела пошутить о будущих участниках. После анонса она намекнула в Instagram, что мужчинам, не любящим борщ и селедку с черным хлебом, будет сложно завоевать ее благосклонность.

В настоящее время продолжается кастинг мужчин, желающих познакомиться с Хижняком. Премьера нового сезона "Холостячки" запланирована на весну 2027 года.

Ранее Styler рассказывал, какое "главное условие" Антонина Хижняк озвучила для участников проекта "Холостячка".

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