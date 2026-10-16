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Главная Холостяк Антонина Хижняк озвучила "главное условие" для участников проекта "Холостячка" (видео)
Холостяк 16 октября 2026 · 09:43
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Антонина Хижняк озвучила "главное условие" для участников проекта "Холостячка" (видео)

Актриса показала свой домашний ужин и заинтриговала поклонников новым заявлением
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Антонина Хижняк озвучила "главное условие" для участников проекта "Холостячка" (видео)

Актриса озвучила интересное предупреждение будущим участникам шоу (фото: Styler)

Украинская актриса Антонина Хижняк, которую связывают с участием в новом сезоне романтического реалити "Холостячка", обратилась к поклонникам в разговорном "сториз". Звезда показала, как проводит вечер дома, и пошутила о предпочтениях потенциальных невест.

Styler со ссылкой на "сториз", опубликованную актрисой на странице Instagram, расскажет подробнее.

Борщ, селедка и обращение к будущим женихам

На видео Антонина предстала в домашней атмосфере за ужином. На столе у актрисы были тарелка борща и бутерброд с черным хлебом и селедкой.

"Ну что, рассказывайте, как проходит ваш вечер. У меня здесь с борщиком и бутербродиком с селедкой", - поделилась Хижняк.

Она также прокомментировала новость о "Холостячке" и надежду, что она порадовала аудиторию.

"На фоне всех последних дней надеюсь, что новость о "Холостячке" хоть как-то вас повеселила, но с главной новостью я вернусь к вам завтра. Так что не переключайтесь!" - сказала актриса.

Каких женихов не ждет Антонина Хижняк

Отдельно звезда обратилась к потенциальным участникам романтического проекта. И сделала это в присущей ей шутливой манере.

"PS. Женихи, если вы не любите борщ или селедку, можете даже не заполнять анкету. Мы тогда не подружимся. У меня все! Приятного аппетита! А то нам еще уроки делать... До завтра!" - добавила Антонина.

В то же время интригу насчет главной новости Хижняк оставила открытой, пообещав вернуться к подписчикам на следующий день.

Что известно об Антонине Хижняк и ее участии в шоу

Личная жизнь актрисы неоднократно становилась темой ее интервью. Хижняк была замужем за коллегой Андреем Якушевым, от которого в 2017 году родила сына Максима. Однако в конце 2019 пара рассталась. Антонина объясняла, что со временем в их отношениях стало меньше тепла, взаимопонимания и откровенных разговоров.

Впоследствии в жизни артистки появился Александр Боднар, с которым она познакомилась на съемках сериала "След". Их роман длился примерно три с половиной года, но осенью 2023 пара разошлась. Инициатором разрыва стала актриса, намекавшая, что они по-разному представляли общее будущее.

Возможность участия в романтическом реалити Хижняк также комментировала ранее. В одном из интервью она отмечала, что не находится в активном поиске отношений, но не исключала, что могла бы согласиться на предложение стать главной героиней "Холостячки".

Между тем, 16 октября в 19:00 на СТБ запланирована премьера 15-го сезона "Холостяка". Его главным героем стал украинский баскетболист и бывший игрок NBA Вячеслав Кравцов. Спортсмен рассказал, что уже три года не находится в отношениях и стремится найти женщину, с которой он сможет разделить свою жизнь.

Раньше мы делились топом лучших фильмов и сериалов, в которых снималась новая "Холостячка" Антонина Хижняк.

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