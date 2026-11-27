Если обычные бутерброды и шаурма уже надоели, попробуйте приготовить домашние тако с курицей и двумя начинками. Такое блюдо станет отличным вариантом быстрого обеда или горячей закуски, которую можно сделать на газовой плите даже при отключении света.

Как приготовить домашние тако с курицей и двумя разными начинками, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.

Ингредиенты

Для основания: круглые тортильи - 2 шт.;

куриный фарш - 100 г;

копченая паприка - 1/2 ч. л.;

сушеный чеснок - по вкусу;

соль - по вкусу.

Для начинки с вялеными томатами: вяленые томаты - 5 г;

твердый сыр - 15 г;

бальзамический соус - 1 ч. л.

Для сливочной начинки: салат айсберг - 15 г;

сливочный сыр - 20 г;

лимонный сок - 1 ч. л.;

бальзамический соус - 1 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления тако

Подготовьте основание

Смешайте куриный фарш с солью, копченой паприкой и сушеным чесноком. Распределите его тонким равномерным слоем по поверхности каждой тортильи.

Обжарьте тортильи

Разогрейте антипригарную сковороду и выложите тортилью фаршем вниз. Обжаривайте на среднем огне примерно 4-5 минут, до полной готовности курятины. Затем переверните и подрумяньте тортилью с другой стороны.

Согласно рекомендациям FoodSafety.gov, внутренняя температура куриного фарша должна достичь не менее 74 градусов. Проверить его можно с помощью кухонного термометра.

Следует помнить, что время обжаривания ориентировочно, поскольку зависит от толщины слоя фарша и интенсивности нагрева.

Приготовьте начинку с вялеными томатами

На куриное основание выложите натертый сыр и нарезанные вяленые томаты. Накройте сковороду крышкой примерно на минуту, чтобы творог расплавился. Перед подачей полейте бальзамическим соусом.

Приготовьте сливочную начинку

Нарежьте салат айсберг небольшими кусочками. Смешайте его со сливочным творогом и лимонным соком.

Выложите салат на вторую тортилью с готовой курятиной и полейте сверху бальзамическим соусом.

Тако с курицей и двумя начинками, которые я готовила дома (фото: Юлия Люшнева)

В этом рецепте мне больше всего нравится возможность сочетать два контрастных вкуса. Вяленые томаты и расплавленный сыр создают насыщенную начинку, в то время как хрустящий айсберг со сливочным сыром придает блюду свежесть и нежность.

К тому же не нужно отдельно обжаривать мясо, а затем заворачивать его в тортилью. Благодаря такому способу приготовления потребуется меньшее количество посуды.

Тако можно сложить пополам или подавать открытыми, как это сделала я. Они подходят как для быстрого обеда, так и для закуски. А владельцы газовых плит могут приготовить их даже при отключении света.

Аллергены: глютен и молочные продукты (лактоза). Перед приготовлением следует проверить состав продуктов на упаковках.