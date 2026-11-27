Участница "Холостяка-15" Лия Янголенко поделилась историей о том, как обьясняла знакомым свое отсутствие во время съемок. Чтобы не разглашать информацию об участии в реалити, модель придумывала разные интересные обьяснения.
Как Лия сохраняла участие в тайне и какими подробностями пребывания на проекте поделилась, рассказывает Styler.
Как Лия Янголенко объяснила свое отсутствие
В Threads модель ведет серию сообщений с воспоминаниями о "Холостяке". В одной из публикаций она отметила, что перед съемками не знала сколько времени проведет на проекте. Так что назвать точную дату возвращения к привычной жизни не могла.
Для подписчиков Instagram Янголенко опубликовала сторез с размытым кадром и англоязычной надписью "I have been kidnapped" - "Меня похитили". В новом сообщении она объяснила, почему именно так решила обыграть свое отсутствие в сети на неопределенный срок.
Для модельного агентства Лия выбрала другую версию.
"Агентству сказала, что иду в ретрит и буду без связи", - написала она.
Что Лия рассказала о конфиденциальности на проекте
По словам Янголенко, о предстоящем участии можно было сообщить семье и ближайшим друзьям. В то же время, публично рассказывать о прохождении кастинга в Threads или Instagram не разрешалось.
Модель также упомянула девушек, которые, по ее словам, упустили возможность продолжить участие после таких публикаций.
" Знаю девушек, которые это сделали и в ту же секунду проект для них закончился " ,
Лия заинтриговала перед новым выпуском "Холостяка"
В преддверии нового выпуска реалити Янголенко опубликовала в Threads фото и поинтересовалась мнением подписчиков о своем дальнейшем пребывании на проекте.
"Ну что. Уйду сегодня домой?" - написала модель.
На публикацию отреагировала эксучасница шоу Мария Захватова, которая поддержала Лию.
"Нет, я в новом интервью ставила ставку на тебя, так что некуда! Сиди на месте", - ответила она.
В интервью Styler Захватова действительно назвала Лию Янголенко и Кристину Горняк участницами, которых хотела бы видеть в финале реалити.
Что модель рассказывала об изменениях в весе и ночных тренировках
Ранее участник реалити-шоу опубликовала фото до и после сьемок и сообщила об изменениях в весе.
"Это я после проекта. +10 кг", - подписала она под одной из фотографий.
В продолжении сообщения Лия опубликовала актуальное фото. В то же время, своего нынешнего веса, количества сброшенных килограммов и сроков этих изменений она не назвала.
Модель также объяснила упоминания других участниц о ее ночных тренировках. По ее словам, именно тогда она имела возможность побыть наедине и уделить время себе. Эти минуты Лия использовала для физической активности, в частности, выполняла упражнения на пресс и ягодицы.
Что известно о Лие Янголенко
На сайте СТБ Лию представили как 26-летнюю успешную модель из Одессы, известную также как Лия Энжел. В ее портфолио - работа с международными брендами и съемки для зарубежных глянцевых изданий.
Кроме модельной работы она интересуется диджеингом, рисованием, психологией и изучает французский язык.
В анкете участницы также отмечено, что она мечтает о семейном счастье. В партнере Лия ценит надежность и умение подтверждать свои намерения поступками.