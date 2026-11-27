Участница " Холостяка-15 " Лия Янголенко поделилась историей о том, как обьясняла знакомым свое отсутствие во время съемок. Чтобы не разглашать информацию об участии в реалити, модель придумывала разные интересные обьяснения.

Как Лия сохраняла участие в тайне и какими подробностями пребывания на проекте поделилась, рассказывает Styler.

Как Лия Янголенко объяснила свое отсутствие

В Threads модель ведет серию сообщений с воспоминаниями о "Холостяке". В одной из публикаций она отметила, что перед съемками не знала сколько времени проведет на проекте. Так что назвать точную дату возвращения к привычной жизни не могла.

Для подписчиков Instagram Янголенко опубликовала сторез с размытым кадром и англоязычной надписью "I have been kidnapped" - "Меня похитили". В новом сообщении она объяснила, почему именно так решила обыграть свое отсутствие в сети на неопределенный срок.

Лия объяснила подписчикам свое отсутствие в соцсетях (скриншот: Threads/angel_lia___)

Для модельного агентства Лия выбрала другую версию.

"Агентству сказала, что иду в ретрит и буду без связи", - написала она.

Что Лия рассказала о конфиденциальности на проекте

По словам Янголенко, о предстоящем участии можно было сообщить семье и ближайшим друзьям. В то же время, публично рассказывать о прохождении кастинга в Threads или Instagram не разрешалось.

Модель также упомянула девушек, которые, по ее словам, упустили возможность продолжить участие после таких публикаций.

" Знаю девушек, которые это сделали и в ту же секунду проект для них закончился " , - отметила Лия.

Лия заинтриговала перед новым выпуском "Холостяка"

В преддверии нового выпуска реалити Янголенко опубликовала в Threads фото и поинтересовалась мнением подписчиков о своем дальнейшем пребывании на проекте.

"Ну что. Уйду сегодня домой?" - написала модель.

На публикацию отреагировала эксучасница шоу Мария Захватова, которая поддержала Лию.

"Нет, я в новом интервью ставила ставку на тебя, так что некуда! Сиди на месте", - ответила она.

В интервью Styler Захватова действительно назвала Лию Янголенко и Кристину Горняк участницами, которых хотела бы видеть в финале реалити.

Что модель рассказывала об изменениях в весе и ночных тренировках

Ранее участник реалити-шоу опубликовала фото до и после сьемок и сообщила об изменениях в весе.

"Это я после проекта. +10 кг", - подписала она под одной из фотографий.

В продолжении сообщения Лия опубликовала актуальное фото. В то же время, своего нынешнего веса, количества сброшенных килограммов и сроков этих изменений она не назвала.

Модель также объяснила упоминания других участниц о ее ночных тренировках. По ее словам, именно тогда она имела возможность побыть наедине и уделить время себе. Эти минуты Лия использовала для физической активности, в частности, выполняла упражнения на пресс и ягодицы.

Что известно о Лие Янголенко

На сайте СТБ Лию представили как 26-летнюю успешную модель из Одессы, известную также как Лия Энжел. В ее портфолио - работа с международными брендами и съемки для зарубежных глянцевых изданий.

Кроме модельной работы она интересуется диджеингом, рисованием, психологией и изучает французский язык.

В анкете участницы также отмечено, что она мечтает о семейном счастье. В партнере Лия ценит надежность и умение подтверждать свои намерения поступками.