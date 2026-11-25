За годы существования "Холостяка" зрители увидели немало роскошных свиданий: романтические поездки, ужины в дорогих ресторанах, полеты и экзотические локации. Однако не каждая встреча главных героев нуждалась в масштабной подготовке. Иногда для романтики хватало всего двух человек и минимальных затрат.

Иракли Макацария и Анетти Жернова - поцелуй на конном свидании

В четвертом выпуске шестого сезона Иракли Макацария пригласил Анетти Жернову на свидание, которое запомнилось не только первым поцелуем Холостяка на проекте.

Для встречи он подготовил конную прогулку. Правда, оказалось, что девушка не слишком комфортно чувствовала себя рядом с лошадьми из-за предыдущего неудачного опыта. Это немного осложнило начало свидания, но в конце концов пара смогла найти общий язык.

Макацария и Жернова на свидании (скриншот)

В общении Анетти откровенно рассказала о себе, а Иракли признался, что начинает испытывать к ней симпатию. Встреча завершилась поцелуем, который стал первым в шестом сезоне.

Александр Терен и Инна Белень - приют для животных

В шестом выпуске тринадцатого сезона Александр "Терен" Будько пригласил Инну Белень на необычное индивидуальное свидание. Вместо романтического ужина или развлечений пара отправилась в приют для животных.

Там участники не просто наблюдали за четвероногими, но и приобщились к уходу за ними. Они кормили лошадей, уделяли внимание котам и выгуливали собак.

Инна Белень и "Терен" (скриншот)

После полезного дела Терен и Инна устроили пикник, во время которого смогли поговорить о личном, отношениях и семейных ценностях.

Встреча получилась совсем не похожей на привычные свидания шоу. Здесь не было роскошного антуража, зато нашлось место для заботы о животных и общего доброго дела.

Рожден Ануси и Аня - шарлотка по рецепту из семейной тетради

Вместо похода в ресторан Рожден Ануси решил провести свидание с Аней на кухне. Вдвоем они принялись за приготовление шарлотки по семейному рецепту певца. За работой обсуждали разные темы, а впоследствии девушка познакомилась и с друзьями Холостяка.

Аня и Рожден (фото: СТБ)

Однако совместное приготовление десерта не изменило отношение Рождена к участнице. Он не увидел между ними романтическую перспективу и решил не продолжать знакомство. Уже на Церемонии роз певец попрощался с Аней, поэтому для нее участие в шоу завершилось.

Михаил Заливако и Анна Богдан - ужин по видео

По болезни Анна Богдан не могла встретиться с Михаилом Заливаком лично. Участница заболела COVID-19 и находилась на самоизоляции. Но Холостяк не захотел откладывать знакомство и организовал свидание через Skype.

Для Анны заказали ужин, а сам Михаил присоединился к ней онлайн. Он также подготовил подарок - серьги, а в конце разговора вручил девушке розу. Анна призналась, что не ожидала такой встречи и даже не успела к ней подготовиться: была дома в спортивном костюме и без макияжа.

Богдан и Заливако (скриншот)

Несмотря на то, что первое свидание прошло через экран, эта история получила продолжение. Анна прошла путь в финал и стала избранницей Михаила. После окончания проекта они попытались построить отношения вне камер, даже жили вместе, однако примерно через год объявили о расставании.

Тарас Цымбалюк и Надин Головчук - купание в ванне посреди сада

Для последнего свидания с Надином Головчуком Тарас Цымбалюк подготовил несколько неожиданностей. Сначала они вместе лепили из глины посуду, а затем актер пригласил девушку в необычную локацию - прямо посреди яблоневого сада на пару ждала ванна с горячей водой и лепестками роз.

Надин не сразу решилась на такое предложение. Она призналась, что ей неловко обнажаться перед камерами, но в конце концов согласилась. Пара вместе скупалась, целовалась и общалась. Свидание состоялось накануне финала, так что для Тараса это была одна из последних возможностей провести время с девушкой перед окончательным решением.

Тарас и Надин на свидании (скриншот)

В финале актер выбрал Надин и подарил ей обручальное кольцо. Однако по завершении шоу их роман не получил продолжения на долгие годы. Несмотря на попытки быть вместе вне проекта, пара в конце концов разошлась.