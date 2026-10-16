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Главная Холостяк Три розы и два свидания: первый выпуск "Холостяка" с Кравцовым закончился интригой (фото)
Холостяк 16 октября 2026 · 23:17
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Три розы и два свидания: первый выпуск "Холостяка" с Кравцовым закончился интригой (фото)

Участницы удивляли Кравцова сюрпризами и откровенными признаниями
Полина Кузенко Полина Кузенко Руководитель проекта Styler
Три розы и два свидания: первый выпуск "Холостяка" с Кравцовым закончился интригой (фото)

Участницы реалити "Холостяк" и Вячеслав Кравцов (коллаж: Styler)

16 октября состоялась премьера первого выпуска романтического реалити "Холостяк" . Главный герой, баскетболист Вячеслав Кравцов, знакомился с девушками и делился первыми впечатлениями.

Styler публикует полный список участниц первого выпуска "Холостяка" с Кравцовым и рассказывает, что было в эфире.

Кто получил розу в первом выпуске "Холостяка"

Цветок взяли только три девушки. Все дело в том, что церемония знакомства получила две части.

Но в первом выпуске "Холостяка" за 16 октября показали, что у роз уже есть:

  • Татьяна Бевза
  • Лия Янголенко
  • Лиза Проценко.

Татьяна и Лия получили цветы во время оригинальных свиданий с Кравцовым, на которые они приглашали его по собственной инициативе. А Лиза выбрала себе розу с "иммунитетом".

А каким был первый выпук и чем запомнились девушки - читайте ниже.

    Что сказал Кравцов в начале первого выпуска

    В начале реалити Вячеслав рассказал о прошлых отношениях. Баскетболист был женат, его бывшая избранница Элина родила от него дочь Мелиссу.

    Вячеслав Кравцов
    "Холостяк" Кравцов (скриншот)

    "Я был женат и это были очень сильные чувства. Но три года назад наша семья распалась. Мне нужно было ехать на свой новый контракт... Из-за общения мы очень отстранились, начали ссориться", - признался Кравцов.

    "Холостяк" также рассказал о своих родителях. Его мама заболела раком, сейчас она борется за жизнь. Кравцов мечтает найти на реалити свою любовь и познакомить избранницу с самым родным человеком.

    Мама Вячеслава Кравцова
    Мама Вячеслава Кравцова (скриншот)

    "Я хочу увидеть девушек настоящими, искренними", - отметил баскетболист.

    Встреча "Холостяка" с участницами

    Первой на встречу с Кравцовым приехала Кристина Горняк - 39-летняя нотариус и бывшая жена ведущего Владимира Остапчука. Она сразу предложила баскетболисту заключить шуточный договор о намерениях и симпатии.

    Кристина Горняк
    Кристина Горняк пришла на "Холостяк" (скриншот)

    Кравцов оценил чувство юмора Горняк. Он отметил, что договор ему понравился, как и сама Кристина.

    Следующими на "Холостяк" приехали несколько девушек. А еще вместе с ними в машине сидел парень.

    Фото из Холостяка
    Участники "Холостяка" (скриншот)

    Когда же парень подошел к Кравцову, тот смутился. Кравцов сразу сказал, что надеется, что все это шутка. И оказалось, что парень пришел не один, после него вышла танцовщица Дарья Харитонова, его партнерша на паркете.

    Дарья Харитонова
    Харитонова из "Холостяка" (скриншот)

    Дарья и ее партнер исполнили страстный танец. Но это не очень понравилось "Холостяку". Он отметил, что чувствовал себя лишним.

    Далее к Кравцову вышла 25-летняя Екатерина Мельник, чемпионка по бодибилдингу. Она рассказала, что из-за измены любимого сильно набрала вес, но сумела взять себя в руки и отдалась спорту. Затем Катя начала заниматься профессионально.

    Екатерина Мельник на шоу Холостяк
    Екатерина Мельник из "Холостяка" (скриншот)

    Следующей на знакомство пришла Лиза Проценко, ей 29 и она эксперт по недвижимости. Она подарила Кравцову карту с Красной дамой, символизирующей ее.

    Лиза на шоу Холостяк
    Лиза из "Холостяка" (скриншот)

    Затем с "Холостяком" познакомилась менеджер Леси Никитюк - 26-летняя Валерия Полянская. Она попросила, чтобы Кравцов помог достать из багажника сюрприз.

    Валерия Полянская
    Валерия Полянская (скриншот)

    Оказалось, Полянская подготовила импровизированное свидание. Она привезла с собой стол, стулья и посуду с угощениями. Официант вынес картошку и тюльку, что очень понравилось Вячеславу.

    Затем встречи с "Холостяком" ждала 32-летняя экс-баскетболистка Екатерина Петренко. Она предложила ему сыграть в "33".

    Екатерина Петренко на шоу Холостяк
    Екатерина Петренко (скриншот)

    Выяснилось, что эта встреча для пары не первая. Год назад Кравцов виделся с Петренко, они вместе работали над благотворительным проектом.

    Следующей к Кравцову пришла Янголенко Лия, 26-летняя профессиональная модель. И она была уже с розой. Оказалось, что в преддверии съемок церемонии знакомства Лия пригласила Вячеслава на отдельное свидание.

    Лия Анголенко
    Лия Янголенко (скриншот)

    После встречи Кравцов подарил модели розу, поэтому во время знакомства с другими участницами Лия была очень уверенной. Конечно, другим девушкам это не понравилось.

    Лия Янголенко и первая роза
    Первая роза на "Холостяке" (скриншот)

    Участницы, уже успевшие увидеть Кравцова, собрались в зале. Там к ним пришел ведущий. Решетник предложил девушкам интересную идею. Одна из участниц могла взять себе розу, гарантирующую "иммунитет" на 2 недели. Но за это владелица цветка должна выполнять все прихоти других участниц.

    Впрочем, они долго не могли определиться, кто возьмет эту розу. Между тем в зал пришла Лия. Она провоцировала девушек шутками, участницы не могли поверить в то, что одна из них уже получила цветок от Кравцова.

    Лия из Холостяка
    Лия возмутила участниц "Холостяка" (скриншот)

    Розу с "иммунитетом" все же отважилась взять Лиза. Остальные девушки назвали такой шаг рисковым и неуверенным.

    А на знакомство с Кравцовым в это время пришла 40-летняя Ольга - владелица модельного агентства. Она подарила "Холостяку" ящик, в котором были спрятаны интересные вещи из прошлого.

    Участница Холостяка Ольга
    Ольга из "Холостяка" (скриншот)

    Следующей к Кравцову вышла 24-летняя Дандик Дарья. Девушка мечтает открыть реабилитационный центр и работает интерном. Она подарила "Холостяку" красную нить, которую завязала на его руке.

    Дарья Дандик
    Дарья Дандик (скриншот)

    Затем с "Холостяком" познакомилась 26-летняя Виктория Хилюк. Она - врач-педиатр. Девушка подарила Кравцову оригинальное "фото" - свою флюорографию.

    Виктория Хилюк
    Виктория Хилюк (скриншот)

    Впрочем, пара не успела пообщаться. Их разговор прервал громкий двигатель автомобиля. За рулем была 32-летняя автоблогерша Дарья Заинчуковская.

    Дарья Заинчуковская
    Дарья Заинчуковская (скриншот)

    Она пригласила Кравцова в свой автомобиль. Впрочем, баскетболист с трудом сумел "влезть" в спорткар.

    Следующей на знакомство пришла 26-летняя Татьяна Тесленко, владелица магазина для взрослых. Их встреча прошла очень быстро.

    Татьяна Тесленко
    Татьяна Тесленко (скриншот)

    Затем Вячеслав познакомился с 24-летней Инной Миллер, она косметолог. Девушка призналась, что очень многое изменила в своем облике. Инна попросила взять ее на руки, чтобы она спела.

    Инна Миллер
    Инна Миллер (скриншот)

    Также Кравцов встретился с 24-летней Кристиной Циолковской, работающей футбольным видеографом. Девушка подарила ему карточки, которые "Холостяк" может использовать во время общения.

    Кристина Циолковская
    Кристина Циолковская (скриншот)

    Следующей на знакомство пришла 32-летняя Анна Мышак, инженер дронов. Ее муж погиб на войне, теперь девушка надеется снова поверить в любовь.

    Анна Мышак
    Анна Мышак (скриншот)

    После этого к Кравцову вышла Дойчева Екатерина, ей 27 лет и она организатор ивентов. Девушка взяла с собой "подружку" - курицу Лариску.

    Екатерина Дойчева
    Екатерина Дойчева (скриншот)

    Еще одна девушка пришла к Кравцову с розой. Это была Татьяна Бевз, ей 32 года, и она руководитель отдела маркетинга.

    Татьяна Бевз
    Татьяна Бевз (скриншот)

    Участница пригласила Кравцова на свидание, после которого подарил ей цветок. Когда Вячеслав проводил Таню в зал с другими участниками, те не скрывали своего недовольства.

    Девушки расстроились из-за розы, ведь поняли, что у них теперь еще меньше шансов.

    Следующей на знакомство пришла 31-летняя Мария Иванова, владелица бренда одежды. Она подарила ему баскетбольный мяч, украшенный стразами.

    Мария Иванова
    Мария Иванова (скриншот)

    Также встречи с Кравцовым ждала 25-летняя актриса и режиссер Марина Колесник. Для "Холостяка" она подготовила очень интересный презент - картину, которая "нарисовала" собственным телом.

    Марина Колесник
    Марина Колесник (скриншот)

    Последней в этом выпуске в Кравцов вышла 35-летняя Любовь Конате. И оказалось, что они знакомы. Люба - бывшая жена баскетболиста Макса Адама Конате.

    Любовь Конате
    Любовь Конате (скриншот)

    Кравцов обрадовался, когда увидел Любовь. А после встречи с ней к Вячеславу подошел Решетник.

    Ведущий передал ему приглашение. А кто встретится с "Холостяком" и какие девушки получат розы на первой церемонии - увидим в следующую пятницу.

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