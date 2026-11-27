Зарядная станция может терять заряд даже в том случае, если к ней ничего не подключено. Часто энергию тратят ее собственные компоненты, поэтому прежде всего следует проверить активные выходы и настройки.

Какие настройки проверить, как снизить энергопотери и когда обращаться к сервису, рассказывает Styler.

Почему зарядная станция разряжается сама

Остаются включенными розетки

За работу обычных розеток станции, обозначенных AC, отвечает инвертор. Он превращает ток аккумулятора в нужный для бытовой техники и может тратить энергию даже без подключенных устройств.

К примеру, Jackery приводит потребление инвертора в режиме ожидания около 12 Вт. За восемь часов непрерывной работы это 96 Вт/ч - примерно пятая часть номинальной емкости станции на 500 Вт/ч. Это условный пример: фактические потери зависят от модели и настроек.

Станция работает, хотя экран погас

Дисплей может автоматически отключаться для экономии энергии. Одновременно сама станция остается включенной, а ее внутренняя электроника продолжает работать.

Поэтому погасить экран или выключить розетки - не значит, что устройство выключено.

Активное дистанционное включение

Некоторые модели могут быть включены через приложение или пульт. Ожидание такой команды также нуждается в энергии.

К примеру, в инструкции к EcoFlow DELTA Pro указано, что режим ожидания Bluetooth потребляет энергию даже после отключения станции основной кнопкой.

Аккумулятор постепенно саморазряжается

При хранении аккумулятор теряет часть заряда. Это происходит даже тогда, когда станция полностью выключена.

Другой изготовитель приводит ориентировочно 1-3% в месяц. Это характеристики конкретной модели, а не норма для всех станций. Потери также влияют на состояние аккумулятора и условия хранения.

Как уменьшить потерю заряда

Выключайте ненужные выходы. Прежде всего проверьте, активны ли розетки AC, когда от них ничего не питается.

Прежде всего проверьте, активны ли розетки AC, когда от них ничего не питается. Настройте автоматическое выключение. Например, у некоторых моделей Anker можно изменить длительность режима ожидания через приложение.

Например, у некоторых моделей Anker можно изменить длительность режима ожидания через приложение. Выключите излишние функции. В частности, подсветка и дистанционное включение, если ими не пользуетесь.

В частности, подсветка и дистанционное включение, если ими не пользуетесь. Полностью выключайте станцию на время простоя. Как это сделать, проверьте в инструкции к своей модели.

Как это сделать, проверьте в инструкции к своей модели. Соблюдайте правила хранения. Обратите внимание на рекомендованную температуру и уровень заряда для длительного перерыва в использовании.

Если станция обеспечивает резервное питание, сначала проверьте, как работает ее автоматическое выключение. Некоторые модели отключают выход при малой нагрузке или отсутствии. Это может прервать питание роутера или холодильника, компрессор которого работает с паузами.

Как проверить станцию дома

Чтобы понять, связаны ли потери с активными функциями, сравните два режима работы.

Отсоедините все приборы и источники заряда. Запишите уровень заряда и оставьте станцию включенной с обычными настройками на несколько часов. Проверьте, насколько упал заряд. Затем восстановите примерно тот же начальный уровень. Выключите выходы и дистанционное включение и полностью выключите станцию по инструкции. Через такой же промежуток времени включите ее и проверьте заряд. Сравните результаты при похожей температуре помещения.

Проводите проверку днем, находясь дома и не оставляйте включенную станцию без присмотра.

Если после отключения потери значительно меньше, вероятной причиной были активные компоненты. Такая проверка только помогает сориентироваться и не заменяет диагностику. Небольшая разница в показателях сама по себе не доказывает неисправность.

Когда требуется сервис

Универсальной нормы утраты заряда за ночь нет. Однако обратиться к поддержке производителя следует, если станция:

регулярно теряет значительную часть заряда через несколько часов после полного отключения;

внезапно выключается, хотя на экране еще есть заряд;

заметно меньше работает при привычной нагрузке и схожих условиях;

показывает ошибки аккумулятора или резкие скачки заряда.

При деформации корпуса, запахе гари или избыточном нагревании прекратите использование и зарядку. Не разбирайте станцию самостоятельно.

В ДСНС также напоминают, что устройство нельзя использовать с поврежденным корпусом, зарядными гнездами или розетками.

Если станция дымится или загорелась, оставьте опасное помещение и вызовите спасателей по номеру 101.