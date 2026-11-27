По состоянию на 27 ноября, цены на базовые продукты питания в украинских супермаркетах существенно отличаются. Наибольшая разница в стоимости зафиксирована на гречку и куриные яйца, а в отдельных торговых сетях действуют акционные предложения на хлеб, молоко и подсолнечное масло.

О том, сколько стоят основные продукты питания в Украине и где выгоднее их покупать, пишет Styler.

Цены на яйца

Десяток куриных яиц первой категории стоит от 39,19 до 63,99 гривны.

АТБ - яйца куриные "Своя лінія" первой категории (10 шт.) - 59,90 грн вместо 63,90 грн.

Сільпо - яйца "Від доброї курки" "Свіжість" С1 (10 шт.) - 39,19 грн.

Ашан - яйца куриные Auchan столовые С1 (10 шт.) - 63,30 грн.

NOVUS - яйца куриные Marka Promo С1 (10 шт.) - 63,99 грн.

Самую низкую цену на яйца зафиксировали в "Сільпо". Разница в стоимости десятка между торговыми сетями достигает 24,80 гривны.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 27 ноября (коллаж: Styler)

Цены на молоко

Молоко жирностью 2,5-2,6% в упаковках по 900 граммов стоит от 39,99 до 51,99 гривны.

АТБ - молоко "Щоденний збір" пастеризованное 2,5% (900 г) - 42,50 грн.

Сільпо - молоко "Селянське" питьевое ультрапастеризованное 2,5% (900 г) - 39,99 грн вместо 59,49 грн.

Ашан - молоко "Лукавиця" пастеризованное 2,6% (900 г) - 41,50 грн.

NOVUS - молоко Marka Promo ультрапастеризованное 2,5% (900 г) - 51,99 грн.

Цены на гречку

Среди пяти категорий продуктов наибольшую разницу в ценах зафиксировали на гречневую крупу - 34,91 гривны. Для сравнения выбрали упаковки весом 1 кг.

АТБ - крупа гречневая "Розумний вибір" (1 кг) - 89,90 грн.

Сільпо - крупа гречневая "Премія" ядрица быстроразваривающаяся (1 кг) - 54,99 грн вместо 64,99 грн.

Ашан - крупа гречневая Auchan ядрица быстроразваривающаяся (1 кг) - 85,90 грн.

NOVUS - крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 85,99 грн.

Цены на подсолнечное масло

Пол-литра рафинированного подсолнечного масла стоит от 49,40 до 59,99 гривны.

АТБ - масло подсолнечное "Своя лінія" рафинированное (0,5 л) - 53,13 грн.

Сільпо - масло подсолнечное "Премія" рафинированное (0,5 л) - 56,99 грн.

Ашан - масло подсолнечное Auchan рафинированное (0,5 л) - 49,40 грн.

NOVUS - масло подсолнечное "Щедрий Дар" рафинированное дезодорированное (0,5 л) - 59,99 грн вместо 64,62 грн.

Самую низкую цену на подсолнечное масло зафиксировали в "Ашане" - 49,40 гривны за 0,5 л. А в NOVUS до 9 декабря действует акционное предложение со скидкой 7%.

Цены на хлеб

АТБ - хлеб "Кулиничі" "Геркулес" тостовый с отрубями (350 г) - 34,90 грн.

Сільпо - хлеб "Цар-хліб" "Президентський" столичный (350 г) - 18,01 грн.

Ашан - батон "Київхліб" "Золотистий" нарезанный (380 г) - 25,80 грн.

NOVUS - хлеб "Цар Хліб" "Паланга" нарезанный (350 г) - 23,99 грн вместо 25,99 грн.

Сколько стоит продуктовая корзина 27 ноября

Общая стоимость набора из пяти базовых продуктов (хлеба, молока, яиц, гречки и подсолнечного масла) в разных супермаркетах составляет:

АТБ - 280,33 грн;

Сільпо - 209,17 грн;

Ашан - 265,90 грн;

NOVUS - 285,95 грн.

Что необходимо учитывать при сравнении

Для анализа использовали предложения из онлайн-каталогов АТБ, Сільпо и платформы Zakaz.ua, где представлены товары NOVUS и Ашана.

В обзор вошли продукты со схожими характеристиками, но они могут отличаться производителем, рецептурой, способом изготовления и другими особенностями.

Поэтому приведенные результаты отражают стоимость конкретных товаров, а не общий уровень цен в каждой торговой сети.

Цены проверены 27 ноября 2026 года. Они могут меняться в зависимости от города, конкретного магазина, наличия продукции и срока действия скидок.