Во время запекания или варки куриное филе часто получается сухим. Однако, если правильно выбрать мясо и способ его приготовления, можно получить совсем другой результат. Предлагаю поэкспериментировать с классическим рецептом курицы по-французски и дополнить ее сырной шапочкой.
Как приготовить сочное куриное филе и в чем секрет этого блюда, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Рецепт курицы по-французски с творожной шапочкой
Ингредиенты:
- филе куриного бедра - 400 г;
- сливочный сыр - 80 г;
- твердый сыр - 60 г;
- майонез - 2 ст. л.;
- крахмал - 1 ч. л.;
- яичный желток - 1 шт.;
- соевый соус - 1 ст. л.;
- сладкая паприка - 1/2 ч. л.;
- соус терияки -15 г;
- соль - при необходимости.
Количество порций: 3.
Время приготовления: около 45 минут.
Пошаговый рецепт приготовления
Филе куриного бедра разверните и слегка отбейте, чтобы кусочки имели примерно одинаковую толщину. Добавьте соевый соус и сладкую паприку, перемешайте и оставьте мариноваться на минимум 10 минут в холодильнике.
Тем временем приготовьте сырную шапочку. Натрите сыр на мелкой терке и смешайте его со сливочным сыром, майонезом, яичным желтком и крахмалом. Тщательно перемешайте до образования густой однородной массы.
Выложите курицу в форму для запекания и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
После этого достаньте мясо и распределите поверх каждого кусочка творожную массу, формируя объемные шапочки.
Поверните курицу в духовку и запекайте еще примерно 10-15 минут, пока сырная шапочка не приобретет золотистый оттенок.
Время запекания может отличаться в зависимости от толщины кусочков мяса. Согласно рекомендациям FoodSafety.gov, внутренняя температура готовой курицы должна составлять не менее 74 градусов.
Оставьте готовое мясо на 5 минут, после чего полейте каждую творожную шапочку небольшим количеством соуса терияки. Он придаст блюду сладковатый вкус и удачно дополнит сливочный вкус сыра.
Что делает куриное филе сочным
Секрет этого рецепта заключается сразу в нескольких особенностях приготовления:
- Выбор мяса. Филе бедра содержит больше жира, чем куриная грудка, поэтому его сложнее пересушить во время запекания.
- Маринование. Соль в составе соевого соуса способствует удержанию влаги в мясе, а сам соус обогащает его вкус.
- Равномерная толщина. Слегка отбитые кусочки курицы пропекаются более равномерно.
- Сырная шапочка. Сливочный творог придает блюду нежность, а густой слой творожной массы частично защищает поверхность мяса от пересыхания.
- Контроль температуры. Использование кухонного термометра помогает не передержать курицу в духовке и быть уверенным в готовности блюда.
С чем подавать курицу по-французски
Такая курица хорошо подходит практически с любым гарниром. Я выбрала картофельное пюре, овощи, а также маринованные огурцы. Их легкая кислинка отлично уравновешивает насыщенный сливочный вкус сырной шапочки.