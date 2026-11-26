Украинский актер и военнослужащий Сергей Стрельников рассказал о разрыве общения с родным дядей, который живет в России, и признался, как относится к мысли касаемо возможности встретить на фронте людей, которых когда-то знал.

Styler со ссылкой на интервью Сергея Стрельникова для Марички Падалко расскажет об этом более подробно.

Может ли Стрельников встретить на фронте знакомых

Сергей признался, что допускал возможность встретить на фронте знакомых людей, в частности, коллег-актеров, оказавшихся по другую сторону поля боя. Однако, по его мнению, в такой ситуации уже не о чем будет говорить.

"Да, конечно, что гипотетически такие мысли приходили ко мне. Но я думаю, что при встрече там будет не до разговоров - вот и все. Да и говорить не о чем. На самом деле", - сказал актер.

Почему Сергей прекратил общение с родным дядей в РФ

Стрельников также рассказал о родном дяде - брате своего покойного отца, проживающем в российской Калуге. Они уже не общаются третий год. По словам актера, именно эта история стала для него катализатором.

"Как же мне когда-то хотелось просто объяснить им, что произошло. Потому что они уже пятый год не могут понять, в чём их вина. Этого не может понять и мой дядя, который живёт в Калуге. Я с ним уже третий год не общаюсь. Но именно он стал катализатором. Это родной брат моего покойного отца, который, слава Богу, не дожил до всего этого", - поделился Стрельников.

Актер вспомнил и собственноручно написанные строчки, в которых выразил свое отношение к россиянам и войне против Украины.



"И вот скажите: вам всё это было нужно? Вас здесь бьют, словно сидоровых коз. Вас мамкам отправляют в пакетах - а это ещё ленд-лиз не заработал. Вы действительно думали, что так можно поступать? Врываться среди ночи и убивать? И после этого вас здесь должны были понять? Вы - нация дебилов, вашу мать! И я откровенно хочу вам сказать: была во мне наполовину ваша кровь. Теперь её нет, вы её растворили... Осталась только фамилия на "ков" - и всё", - процитировал Стрельников.

На вопрос, получил ли он ответ от родственников, актер ответил отрицательно.

"Нет. Им не нужны ответы. К сожалению. Нет... Ну, что ж... Им с этим жить. Они даже не понимают, что они сделали с украинской нацией", - сказал Стрельников.

Что известно о происхождении актера

Сергей Стрельников родился 13 ноября 1979 года в поселке Дмитровка Тамбовской области России. Когда будущему актеру было два года, его семья переехала в Украину.

Однако часть его профессиональной карьеры все же была связана с российским кинематографом. В частности, Стрельников сыграл главную роль Василия Чапаева в сериале "Страсти по Чапаю" (2012), Григория Орлова в историческом сериале "Екатерина" (2014), а также снимался в сериалах "Куприн" (2014) и "Трюкач" (2015).

Позже актер неоднократно говорил, что отказался от этого этапа карьеры. В интервью он заявлял, что не будет показывать сыну свои работы в российских фильмах, в частности "Страсти по Чапаю" и "Екатерину", и называл это осознанным решением.

При этом Стрельников подчеркивал, что вычеркнул эту часть своей биографии и считает, что русской крови в нем больше нет.