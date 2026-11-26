Вокруг украинской группы SPOKUSY, попавшей в лонглист Национального отбора на "Евровидение"-2027 , разгорелся скандал. Гитариста коллектива Игоря Черепанова обвинили в домогательствах к несовершеннолетним девушкам.

Что известно о скандале и как отреагировало "Суспільне", рассказывает Styler.

С чего начался скандал вокруг SPOKUSY

После объявления лонглиста Национального отбора на "Евровидение"-2027 музыкальная менеджер Юлия Мантикора обнародовала в своем Instagram видео, в котором обвинила 42-летнего гитариста группы SPOKUSY Игоря Черепанова в неподобающем поведении несовершеннолетних девушек.

Черепанов, известный под псевдонимом Череп, является соучредителем музыкального коллектива, артдиректором киевского клуба "Теплий Ламповий" и основателем концертного агентства Kyiv Kills.

В подтверждение своих слов Юлия опубликовала скриншоты вероятных переписок музыканта с девушками, которые на момент общения не достигли совершеннолетия. Часть сообщений, по ее словам, была отправлена из официального аккаунта заведения.

В одном из диалогов собеседник, узнав, что девушке 15 лет, предложил ей посещать клуб и пообещал пригласить на свидание по достижении совершеннолетия.

Юлия призвала организаторов Нацотбора обратить внимание на ситуацию, а сталкивающихся с подобным поведением девушек попросила поделиться своими историями.

Что рассказали девушки об общении с Черепановым

После публикации видео Мантикора получила ряд анонимных сообщений от девушек, заявивших о нежелательном внимании со стороны музыканта.

Одна из них рассказала, что познакомилась с Черепановым в конце 2021 во время музыкального фестиваля. В тот момент ей было 17 лет.

По словам девушки, после завершения выступления мужчина подошел к ней у бара и начал откровенно флиртовать. Такое поведение вызвало у него дискомфорт, из-за чего оно решило покинуть заведение.

Обнародованные сообщения девушек (фото: Instagram/manticore.julia)

Другая девушка, которой к моменту описанных событий было 19 лет, сообщила, что Черепанов продолжал проявлять к ней внимание даже после отказа от знакомства. По ее словам, мужчина предлагал встретиться и неоднократно оставлял комментарии под ее фотографиями.

Обнародованные сообщения девушек (фото: Instagram/manticore.julia)

Как Черепанов прокомментировал обвинение

Игорь Черепанов отверг обвинения в свой адрес, назвав их клеветой.

Музыкант заявил, что не допускает романтических отношений и встреч с девушками, не достигшими 18 лет. Вместе с тем он предположил, что мог посылать неуместные сообщения, не зная возраст собеседниц.

"Мог написать в частные сообщения какие-то глупости в шутливой форме, не понимая возраста, но ни о каких встречах речь не шла", - подчеркнул Черепанов.

Как "Суспільне" отреагировало на скандал

Публичные обвинения в адрес участника Нацотбора прокомментировало и "Суспільне".

"Приостановлено участие группы в Национальном отборе на "Евровидении-2027" из-за неэтичного поведения и высказывания соучредителя, гитариста и соавтора песни Игоря Черепанова. Такое решение принял Оргкомитет Нацотбора на внеочередном заседании 26 ноября", - говорится в сообщении.

Также в "Суспільному" подчеркнули, что перед утверждением лонглиста Оргкомитет проверяет всех исполнителей на наличие репутационных рисков. И информация об общении участника группы SPOKUSY с несовершеннолетними, имеющими признаки груминга, отсутствовала. Позже же было созвано внеочередное заседание Оргкомитета.

"Суспільне" категорически осуждает отношения, груминг и любую коммуникацию сексуального характера с несовершеннолетними лицами", - отметили в Оргкомитете.

Теперь участие в Нацотборе-2027 продолжат 17 участников.