Желтый налет на дне унитаза со временем может превратиться в жесткий камень, который сложно удалить обычной щеткой. Для борьбы с такими загрязнениями можно использовать как специальную бытовую химию, так и домашние средства.

Как избавиться от желтого камня в унитазе и предотвратить его повторное появление, пишет Styler.

Почему на дне унитаза образуется желтый камень

Основными причинами появления налета в унитазе являются высокая жесткость воды и постепенное накопление минеральных веществ. Чем жестче вода, тем быстрее накапливаются отложения.

Со временем они наслаиваются, затвердевают и становятся устойчивыми к обычным моющим средствам. Именно поэтому для их удаления лучше всего подходят средства на основе кислот, которые помогают растворить минеральные отложения.

Как очистить унитаз с помощью уксуса

Обычный столовый уксус содержит уксусную кислоту, которая помогает размягчить известковый и мочевой камень.

Для очистки унитаза необходимо:

уменьшить количество воды в чаше, чтобы средство лучше контактировало с загрязнением;

налить столовый уксус на проблемный участок;

оставить средство на несколько часов или на ночь;

тщательно очистить поверхность ершиком;

смыть остатки загрязнения водой.

Если отложения не удалось полностью удалить с первого раза, процедуру можно повторить.

Лимонная кислота против налета

Лимонная кислота также помогает бороться с минеральными отложениями и имеет менее резкий запах, чем уксус.

Производитель сантехники Gustavsberg рекомендует использовать средства на основе лимонной кислоты, если обычная чистка не дает желаемого результата.

Для этого нужно:

растворить 2-3 столовые ложки лимонной кислоты в одном литре воды;

нанести раствор на загрязненную поверхность;

оставить на несколько часов;

почистить унитаз ершиком и смыть водой.

Такой способ особенно эффективен в борьбе с незначительными и умеренными отложениями.

Таблетки для посудомоечной машины

Еще одним способом очистки дна унитаза является использование таблеток для посудомоечной машины. Они содержат компоненты, которые помогают справиться с загрязнениями и размягчить часть налета.

Достаточно поместить одну или две таблетки на дно унитаза и оставить на несколько часов. После этого необходимо почистить чашу ершиком и смыть воду.

Что делать, если домашние средства не помогают

Для удаления толстого слоя застарелого камня стоит воспользоваться специальными средствами против известкового налета.

Как объясняют специалисты Kärcher, кислотные средства эффективно удаляют минеральные отложения, но их необходимо подбирать с учетом материала поверхности.

Важно соблюдать инструкцию производителя, не превышать рекомендованное время действия средства и работать в защитных перчатках.

Каких ошибок стоит избегать при чистке унитаза

Неправильное использование бытовой химии может не только повредить сантехнику, но и представлять угрозу для здоровья.

Во время уборки не стоит:

смешивать уксус или лимонную кислоту со средствами, содержащими хлор;

использовать металлические щетки и ножи для удаления камня;

заливать в унитаз кипяток;

одновременно использовать несколько разных моющих средств;

применять агрессивные кислоты, не предназначенные для очистки сантехники.

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупреждают, что смешивание хлорных отбеливателей с другими чистящими средствами может привести к выделению опасных для дыхания испарений.

Как предотвратить повторное появление желтого камня

Чтобы твердые отложения не накапливались снова, необходимо регулярно очищать внутреннюю поверхность унитаза, уделяя особое внимание дну чаши и участкам под ободком.

Также стоит следить за исправностью сливного бачка, не допускать постоянного подтекания воды и периодически использовать средства против известкового налета.