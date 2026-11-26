Рев льва, заснеженная горная вершина среди звезд и сказочный замок с фейерверками стали настолько узнаваемыми, что зрители могут определить киностудию еще до появления ее названия на экране . Однако каждая из этих заставок имеет свою историю, а некоторые детали их создатели намеренно скрыли от глаз зрителей.

Что означают заставки MGM, Paramount и Disney и как они появились, рассказывает Styler.

MGM: почему символом киностудии стал лев

История одного из известнейших львов в мире началась еще до основания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Эмблема была создана в 1910-х годах для кинокомпании Goldwyn Pictures, которая в 1924 году стала частью MGM.

Идею предложил рекламный специалист Говард Дитц. Как отмечает Колумбийский университет , мужчина в свое время учился в этом заведении, символом которого был лев. Особенно его вдохновило смеющееся изображение льва в студенческом юмористическом журнале The Jester.

Почему первый лев MGM не рычал

Первого льва, появившегося на заставке MGM, звали Слэтс (Slats). Он родился в Дублинском зоопарке и, в отличие от своих преемников, только поворачивал голову и смотрел вокруг.

Причина проста - тогда еще длилась эпоха немого кино. Знаменитый рев зрители впервые услышали в 1928 году. Его записали для заставки со львом по имени Джеки (Jackie), сопровождавшей переход киностудии к звуковому кинематографу.

В течение следующих десятилетий в заставках снимались разные львы. Самым известным из них стал дебютировавший в 1957 году Лео (Leo). Именно его образ знаком нескольким поколениям киноманов.

Что означает надпись над головой льва

Если присмотреться к золотистой рамке вокруг животного, можно заметить латинскую надпись "Ars Gratia Artis". В переводе он означает "Искусство ради искусства".

Самая рамка стилизована под кинопленку, а девиз подчеркивает творческую ценность кинематографа.

Интересно, что лев в современной заставке уже не настоящий. В 2021 году MGM представила полностью цифровую версию своего талисмана, созданную с помощью компьютерной графики. За это киностудия даже получила награду от зоозащитной организации PETA .

Paramount: существует ли гора из заставки на самом деле

Снежная вершина, окруженная звездами - один из старейших символов американского кинематографа. Авторство эмблемы принадлежит Уильяму Водкинсону, основателю кинопрокатной компании Paramount.

По распространенной истории, первый эскиз будущего логотипа он нарисовал во время деловой встречи, воспроизведя из памяти горный пейзаж, знакомый ему с детства.

Как отмечает сама Paramount , источником вдохновения стала заснеженная вершина горного хребта Васатч в американском штате Юта. Самым вероятным прототипом считают гору Бен-Ломонд, высота которой составляет около 2960 метров.

В то же время современная гора Paramount - художественный образ, а не точная копия реальной вершины. За более чем столетие ее очертания, освещение и окружающий пейзаж неоднократно менялись.

Что означают звезды вокруг горы Paramount

Звезды на заставке появились не просто для красоты. По легенде, которую рассказывает сама кинокомпания, они символизировали первых кинозвезд, с которыми Водкинсон заключил контракты.

В разные периоды количество звезд на логотипе изменялось. В частности, в классических версиях их было 24, а в хорошо знакомой зрителям заставке - 22.

Сама гора ассоциируется с величием и первенством, перекликающимся с названием Paramount, которое с английского можно перевести как "важнейший" или "первостепенный".

Как менялась знаменитая гора

Первоначально эмблема была статическим черно-белым изображением. С развитием кинематографа она получила цвет, объем, движущиеся облака и анимированные звезды.

В декабре 2011 года Paramount представила обновленную заставку, посвященную столетнему юбилею компании. Ее создала команда Devastudios, а музыкальное сопровождение написал композитор Майкл Джаккино.

Заставка дебютировала перед фильмом "Миссия невозможна: Протокол Фантом".

Disney: какой замок изображен на заставке

Несмотря на то, что история Disney началась в 1923 году, знаменитая заставка с замком появилась только в 1985 году. До этого компания десятилетиями использовала другие варианты оформления начала своих фильмов.

Первая версия знакомой заставки была простой - белый силуэт сказочного дворца на голубом фоне, название Walt Disney Pictures и светлая дуга над башнями.

Музыкальным сопровождением стала мелодия When You Wish Upon a Star из мультфильма "Пиноккио" в 1940 году.

И замок, и музыка создавали чувство, что зритель вот-вот попадет в мир, где возможны чудеса.

Действительно ли замок Disney расположен в Германии

Со знаменитой заставкой часто связывают немецкий замок Нойшванштайн, возведенный по приказу баварского короля Людвига II.

И эта связь действительно существует. Как подтверждает Disney Parks , Нойшванштайн стал одним из источников вдохновения для создания замка Спящей красавицы в калифорнийском Диснейленде.

Однако замок прямо на кинозаставке не является копией конкретного сооружения.

Майк Габриэль, режиссер и художник заставки 2006 года, пояснил в официальном архиве Disney, что ее дворец объединяет архитектурные элементы разных замков из тематических парков компании.

Какие секреты скрыты на заставке Disney

В 2006 году перед выходом фильма "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" Disney представила гораздо более сложную трехмерную заставку.

Вместо простого силуэта зрители увидели целый сказочный мир с рекой, поездом, домами, башнями и фейерверками.

Однако самое интересное скрывается в мелких деталях, о которых рассказал сам Майк Габриэль:

Флаг на самой высокой башне. На нем изображен настоящий родственный герб Диснеев. Такой же герб можно увидеть над входом в замк Спящей красавицы в калифорнийском Диснейленде.

Яхта на реке. Если внимательно присмотреться к водоему позади замка, можно заметить силуэт яхты Pyewacket, принадлежавшей Рою Эдварду Диснею, племяннику Волта Диснея. Художник добавил ее как знак уважения к вкладу Роя в развитие студии.

По словам Габриэля, первый эскиз обновленной заставки он создал менее чем через час. Окончательным дизайном и компьютерной графикой занималась новозеландская компания Weta Digital.

Почему Disney снова сменила заставку

В 2022 году компания представила новую версию заставки, посвященную своему столетнему юбилею.

По информации официального фан-клуба Disney D23, в ней появилась фея Динь-Динь из "Питера Пена", которая пролетает над поселением у реки и водопадом, ведущей к знаменитому замку. Сам дворец получил платиновое оформление в честь юбилея.

У Disney также есть традиция менять заставку под атмосферу конкретного фильма. Сказочный дворец может приобретать мрачный вид, изменять цвета или становиться частью мира, в котором разворачиваются события ленты.