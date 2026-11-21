Третье место занял DYKYI с 17% голосов, четвертое - группа NEBOKRAI с 9%, пятое - NANA SOLIS с 7%. Сама победительница призналась, что не успела насладиться триумфом из-за воздушной тревоги. Теперь она планирует концерт, часть выигрыша направит на помощь ВСУ и уже подала заявку на Нацотбор на "Евровидение".

Певица Povin' (Вероника Степаненко) победила в первом сезоне "Фабрики зірок" на SWEET.TV. По результатам десятого эфира она получила 34% зрительских голосов и опередила дуэт LIYAA&LESAN - Лилию Паламар и Александра Круглого, набравших 32%.

В интервью Styler Povin' рассказала о финале и закулисах "Фабрики зірок", поддержке Златы Огневич, предстоящей работе с Иваном Клименко и принципах, которые не предаст ради популярности.

Главное из интервью

Готовила две речи на финал: в случае победы и второго места. Из-за воздушной тревоги не успела даже поблагодарить команду.

Подала заявку на Нацотбор. Говорит, что нашла песню, которая передает ее чувства, но зацикливаться на "Евровидении" не планирует.

Злата Огневич поддерживала ее перед выходом на сцену. Povin' называет певицу своей кумиркой и хотела бы записать с ней дуэт.

Готова отстаивать себя в работе с Иваном Клименко. Сначала будет искать компромисс, но не соглашаться с песней только потому, что она может стать хитом.

Выигрыш потратит на концерт, донат и детскую мечту. Часть денег оставит на коллекционирование кукол.

Ее слова уже становятся татуировками. Слушательница набила "Ти не сам" почерком своего брата-военного - для Povin', чей брат тоже служит, это особенно трогательная история.

Финал, воздушная тревога и планы на выигрыш

– Вы были уверены в своей победе на все 100% или все же были какие-то сомнения? Следили за ожиданиями зрителей и тем, кому пророчили первое место?

– Нет. Я ничего не пророчу, потому что если я на что-то очень-очень надеюсь и чего-то очень хочу, а потом не получаю, становится очень больно и грустно. У меня еще темперамент такой, что хочется все и сразу. Поэтому я стараюсь не забегать далеко и решать проблемы по мере их поступления.

– Когда вы услышали свое имя и поняли, что это точно победа, каково было первое мнение?

– Лия (Лилия Паламар, выступает как LIYAA. - Ред.) обещала, что во время выхода в финале они в любом случае будут рассказывать очень длинный и душный анекдот. И мы когда стояли, смотрели промо "Танцують всі", она обсуждала с Сашей, что первой возьмет слово и расскажет этот ужасный анекдот. А я стояла и думала: "боже, когда мне дадут слово?"

Я думала о том, что вообще сказать. Потому что я готовила речь одновременно и на победу и на второе место. И очень была взбешена, когда началась тревога, потому что из-за угрозы даже это чувство триумфа исчезло очень быстро. Я победой не успела насладиться, не успела просто сказать "спасибо" команде, потому расстроилась.

Финал "Фабрики зірок" (фото: пресс-служба SWEET.TV)

– Вы не сразу попали в основную двенадцатку. В финале не было внутреннего желания сказать "Вот вам!" всем тем, кто у вас сомневался?

– Нет, у меня не было желания утереть всем нос, но мне было просто приятно и радостно, что это произошло. Хотелось, чтобы меня увидели и поддержали люди, которых я люблю. Ведь их надежды оправдались, их вера в меня. Я, скажем так, пою всегда для одних и тех же людей. Несмотря на то, что я пою для всех, есть несколько человек, которым я несу очень личный месседж, поэтому хочется, чтобы они в первую очередь видели меня и гордились мной.

– Если не вы - кому бы искренне желали победить?

– Каждый раз, когда в финале звучало имя не прошедшего дальше участника, каждый его шаг со сцены я чувствовала как свой личный. Потому что оставшимся участникам я, как и себе, горячо желала победы. Я очень хотела победить, и почти так же сильно хотела, чтобы победили они.

Я говорила это и буду говорить - мне было бы не жалко проиграть одному из финалистов, потому что это действительно очень достойные музыканты и артисты, искренне желаю им большого и счастливого музыкального будущего.

– А уже думали, куда пойдут деньги, которые вы выиграли?

– Да, у меня все очень легко с этим. Часть я потрачу на свой концерт, который я планирую 20 декабря, часть - на донат на ВСУ. Я как раз на финале сказала, что люди мало донатят на "Русоріз". И какую-то частичку я оставлю на спонтанные покупки какой-то глупости веселой, просто чтобы порадовать своего внутреннего ребенка.

Тем более что я сейчас решила вернуться к своей детской мечте. Хочу коллекционировать кукол, несколько себе куплю и буду радостно на них смотреть, распаковывать.

Я очень боюсь убить своего внутреннего ребенка. Я местами веду себя инфантильно и это моя взвешенная позиция, это то, что я делаю с конкретным намерением. Потому что я понимаю, что если не буду себя баловать, не буду показывать язык и просто делать что-то, что меня внутренне успокаивает - мне будет очень сложно.

Очень важно как раз усиливать и подкармливать эту внутреннюю малявку, которая хочет кривляться, это очень важная часть моего персоналити.

Певица Povin' победила на "Фабриці зірок" (фото: instagram.com/itsapovin)

Татуировка со словами песни, хейт и закулисье "Фабрики"

– Вы вообще могли представить, что будете иметь такую поддержку фанатов? Возможно, были слова или комментарий, который вас больше всего умилил или поразил?

– Когда вышла песня "Не сам", одна девушка набила себе татуировку на руке. Слова "Ти не сам" почерком своего брата-военного. И потом похожее тату сделал еще один парень. У меня брат военный, мы давно уже с ним не виделись. Это одна из самых важных фигур вообще в моей жизни, очень важная мужская фигура для меня.

Да и в целом мы с ним очень близки даже несмотря на то, что у нас большая разница в возрасте. И для меня это было очень трогательно, потому что у нас с братом есть парная татуировка.

Как-то оно так склеилось между собой, замкнулся цикл. Мне показалось, что если люди находят в моей музыке слова, которые они хотели бы пронести с собой всю жизнь, значит, я делаю то, что должна.

– Все мы знаем, что есть как фаны, так и хейтеры. Затрагивали ли вас какие-либо комментарии о вас или вообще про "Фабрику"?

– Мы все заходили в этот проект, не зная, каким он станет. Но уже со 2-3 прайма стало понятно, что это действительно о новой эпохе. И вообще меня не очень сильно затрагивают комментарии. Понятно, что неприятно читать, что я будто бы неискренняя или играю на камеру. Потому что люди, которые со мной сотрудничали, да и команда в целом, все знают, что я ровно такая же в жизни.

Со всем тем, что есть хейтеры, это классно. Хейтеры - это небольшой процент от основной массы людей, обращающих на тебя внимание. Это значит, что людей, которые любят меня и мое творчество, гораздо больше.

– Когда вы шли на "Фабрику зірок", смотрели прошлые сезоны? Успели сформироваться какие-то ожидания или поразило вас уже на проекте?

– Я не смотрела полностью какой-то сезон, но видела первый выпуск первой украинской "Фабрики". И, честно говоря, я была немного в шоке от прошлого формата, очень запомнила выход Верки Сердючки.

Когда она вышла после выступления, взяла микрофон и сказала, что это не фабриканты, это полуфабриканты. И мне запомнилась очень ее фраза, мол "у нас здесь будут и выкидыши, и уроды". Первое, о чем я подумала: какой бы это был шквал ненависти, если бы это прозвучало сейчас

А когда я уже пришла на "Фабрику", когда я посмотрела на все изнутри, мне было очень радостно, что это не то шоу, которое было раньше. Действительно, это не обычное телевизионное шоу, где пытаются вытянть какие-то печальные истории. Напротив, это была сплошная поддержка, очень большая. И было очень приятно увидеть, что никто не пытается сделать из этого шоу в плохом смысле слова.

– Когда вы просматриваете свои первые выступления, хотели бы сейчас что-то в них изменить, если бы была такая возможность?

– Вчера на этот вопрос я ответила, что это были бы номер "Понад хмарами" и выступление с господином Парфенюком. Но потом подумала: если бы я спела тогда иначе, я бы не попала в номинацию, не случилось бы этой трансформации внутренней. Поэтому я для себя решила, что если бы и могла что-то изменить, ничего бы не делала.

– Есть какой-то момент, о котором даже не догадываются зрители, но при этом он может полностью изменить представление про "Фабрику"?

– В основном зрители не видят каких-либо внутренних ситуаций с "фабрикантами". Например, Нану очень захейтили, что для меня было чуть ли не личным ударом.

Я ее очень защищала, потому что тоже была история о ее так называемой неискренности, об игре на камеру и так далее. Но Нана, по моим ощущениям и наблюдениям, едва ли не одна из самых искренних на "Фабриці" была. Она прошла очень сложный путь.

Финал "Фабрики зірок" (фото: пресс-служба SWEET.TV)

– А есть ли участники, с которыми вы точно продолжите общение и дружбу уже после финала?

– Не знаю, как они, захотят ли они, но мне хотелось бы дружить с суперфиналистами, мы очень сблизились за это время. С группой NEBOKRAI, с DYKYI, с LIYAA&LESAN, с NANA SOLIS. Я в очень теплых отношениях с MYRO, с NASU.

Вообще, когда NASU покинула проект, мне было очень больно, у нас какой-то такой случился метч. Мы с самого начала с ней присматривались друг к другу, нас очень сравнивали, потому что думали, что мы с ней в одном жанре, что мы очень похожи. И когда мы начали с ней общаться поближе, я в ней нашла то, чего не хватает мне, и буду очень скучать. Если я поеду во Львов, то только ради встречи с ней.

– С кем из участников вы уже планируете или хотели бы записать фит?

– Я бы очень хотела с DYKYI, или с группой NEBOKRAI, из NASU - очень интересный у нее стиль и то, как она пишет, это очень талантливо. Очень талантлив еще BEREZA, но мне кажется, что мы не нашли бы конект именно в музыке. Ведь, несмотря на то, что он тоже пишет такие нежные тексты и песни, мы просто по-разному это пишем и оно могло бы звучать несколько странно.

Поддержка Златы Огневич и разговор без камер

– На "Фабриці" у вас была возможность познакомиться с известными артистами. Встреча с кем произвела на вас самое большое впечатление?

– Здесь очень просто все. На самом деле, SWEET.TV подарил мне невероятную и уникальную возможность поработать с лучшими артистами, коучами и специалистами, которые есть в нашей индустрии. Это был неоценимый опыт и возможность перенять знания от людей, которые действительно являются профессионалами своего дела.

И мне кажется, лучшее доказательство этого - сами "фабриканты". Посмотрите, насколько каждый из них вырос профессионально за время проекта, сколько новых навыков получил, насколько изменился их подход к музыке, сцене и себе как артистам. И я очень рада, что SWEET.TV стал для нас всех площадкой, где этот рост стал возможным.

Очень многое решала встреча со Златой Огневич, потому что это была такая первая звезда, с которой я встретилась. Плюс она, можно сказать, мой кумир, потому что она одна из очень немногих музыкантов в Украине, которая сочетает академический вокал с современным звучанием. Для меня это такая особенно трогательная и личная история, поэтому я очень-очень восхищаюсь ею, я даже на первые кастинги пришла с ее песней.

Помню, мы стояли под сценой, она меня очень поддерживала, держала меня за руки перед выходом и говорила: "Мы все сможем, здесь все для тебя, просто получай удовольствие". Ее поддержка… В ней есть нечто такое материнское, всеобъемлющее. И она действительно очень крутая.

Ну и если говорить о более тесном общении, это команда "Фабрики". С Яной Цыбульской было невероятно круто работать. Когда я впервые пришла к ней на хореографию, она увидела, что мне очень некомфортно, что не чувствую своего тела.

В целом очень стрессово было, потому что даже дома потанцевать с мужем стеснялась, внутри будто стоял какой-то барьер. И я помню, как она попросила выключить камеры, мы просто с ней тепло поговорили, а дальнейшее наше сотрудничество было не просто комфортным, оно было почти домашним. Она настолько нежно ко мне относилась, будто я какой цветочек, очень благодарна ей. Еще очень благодарна Руслану Махову, он реально невероятно талантлив во всем.

– Злата Огневич для вас - пример артистки, которая сосредотачивается на творчестве, а не на скандалах? Насколько вам близка такая позиция? По вашему мнению, это сознательная жертва Златы или это ее взвешенная позиция?

– Думаю, что это внутренняя и взвешенная позиция. Ведь она не для скандалов. И я чувствую родство с ней, потому что она полностью соответствует моему тезису: "Я артист и моя самая главная работа и задача - быть артистом".

Она делает классную музыку, выступает, занимается именно своим делом - тем, чем она должна заниматься. А не какими-то дешевыми драмами. Любой уважающий себя артист понимает, что он не для этого.

Работа с Иваном Клименко и принципы, которыми не уступит

– Впереди вас ждет работа с Иваном Клименко. Если он скажет, что какая-то песня точно будет хитом, ее нужно петь именно вам, но вы поймете и почувствуете, что она не ваша, вы согласитесь или все-таки будете отстаивать собственное мнение?

– Сначала мы попытаемся найти компромисс. Потому что не прислушиваться к профессионалу, как показывает практика, это очень плохая история. Всегда нужно прислушиваться к профессионалам. Но если я буду чувствовать, что мне вообще не ок, то буду себя отстаивать, потому что все люди чувствуют по-разному.

– Ради популярности артисты иногда соглашаются на какие-то авантюры, скандалы. На что вы не пойдете даже ради славы?

– У меня есть железобетонные "нет" по вопросам, связанным с постелью. Потому что я люблю своего мужа, никакая медийность, никакая популярность не стоит того, чтобы предавать своих любимых и менять свои принципы. И, конечно, это сотрудничество со всяческими магами, гадалками и всеми другими вещами, которые не поддерживают базовую адекватность.

Еще одно мое собственное "нет" - сотрудничество с людьми с сомнительной репутацией, с людьми, которые не выполняют свою работу добросовестно. Есть люди, которые всю свою карьеру строят на каких-нибудь скандалах, и я бы не хотела к этому быть причастной. Потому что я музыкант, моя главная работа - писать музыку и петь, и исполнять ее.

Певица Povin', ставшая победительницей "Фабрики зірок" (фото: пресс-служба SWEET.TV)

Заявка на "Евровидение" и мечта о "Грэмми"

– Вы говорили о желании пойти на Нацотбор, чтобы представить Украину на "Евровидении". Это все еще мечта, есть ли уже какие-то конкретные шаги?

– Заявку я подала, ждем результатов и объявления лонглиста. Я очень долго хотела пойти на Нацотбор, но долго искала песню и искала слова, которые смогут отразить то, что я чувствую внутри. Такие слова иногда очень сложно даются и мне кажется, что я их нашла. Думаю, эта песня достойна хотя бы попасть в Нацотбор.

– Не секрет, что "Евровидение" это очень недешевая история, часто артисты говорят, что отказываются от участия именно из-за денег. Вы уже думали, как будете привлекать к этому каких-то инвесторов, как искать деньги, если вы все же пройдете дальше?

– Знаете, я, честно говоря, об этом не думала. Дело в том, что у меня есть моя команда.

Понятно, что идут обсуждения, мы присматриваемся, кто бы из каких-то брендов готов инвестировать в нас. Я думаю, что мы найдем большую поддержку, тем более, после "Фабрики" и усиления SWEET.TV

– Если в этом году так получится, что вы не пройдете, пойдете на Нацотбор второй раз?

– Я очень боюсь стать артистом, который пытается попасть на Нацотбор каждый год, дважды, трижды и так далее. Если у меня появится песня, я подамся еще раз. Но зацикливаться на "Евровидении" я не вижу никакого смысла. Верю в то, что "Евровидение" это не о конце, а об очередной ступеньке. И если мне не удастся на нее наступить, я попытаюсь ее перепрыгнуть.

– Вы говорили, что мечтаете о "Грэмми", "Коачелле". Если бы сейчас могли выбрать украинскую звезду, с которой записать дуэт, именно для премии или фестиваля - кто бы это был?

Вариантов у меня очень много. Учитывая внутреннее тепло, которое я чувствую к Злате Огневич, мне кажется, что мы проделали бы очень классную работу. Потому что ее поддержка и ее отношение дали мне многое понять. Я очень тянусь к людям, которые относятся ко мне с теплом, и я хочу его отдавать, чтобы эти люди знали, что я их ценю.

– Представим, что мы с вами говорим в будущем, через 5 лет от этой даты. Что бы вы хотели, чтобы я о вас написала через 5 лет?

– Украинская певица Povin' в очередной раз номинирована на "Грэмми" (смеется).

– Выигрыш или участие - что все же важнее?

– Выигрыш - это такая вишенка на торте. Она одна, ее всем хочется, но все остальное, весь этот торт - это ведь тоже важно. Этот коржик малиновый, затем крем, еще корж. Процесс поедания торта гораздо интереснее, потому что ты идешь к этой вишенке.

Просто даже поучаствовать в каком-то большом проекте, в каком-то большом событии, типа как "Грэмми", или в моем случае "Фабрика зірок", познакомиться с этой невероятной командой - это самый ценный опыт. А победа - это уже вишенка.