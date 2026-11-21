Певица Povin' (Вероника Степаненко) победила в первом сезоне "Фабрики зірок" на SWEET.TV. По результатам десятого эфира она получила 34% зрительских голосов и опередила дуэт LIYAA&LESAN - Лилию Паламар и Александра Круглого, набравших 32%.
Третье место занял DYKYI с 17% голосов, четвертое - группа NEBOKRAI с 9%, пятое - NANA SOLIS с 7%. Сама победительница призналась, что не успела насладиться триумфом из-за воздушной тревоги. Теперь она планирует концерт, часть выигрыша направит на помощь ВСУ и уже подала заявку на Нацотбор на "Евровидение".
В интервью Styler Povin' рассказала о финале и закулисах "Фабрики зірок", поддержке Златы Огневич, предстоящей работе с Иваном Клименко и принципах, которые не предаст ради популярности.
Главное из интервью
-
Готовила две речи на финал: в случае победы и второго места. Из-за воздушной тревоги не успела даже поблагодарить команду.
-
Подала заявку на Нацотбор. Говорит, что нашла песню, которая передает ее чувства, но зацикливаться на "Евровидении" не планирует.
-
Злата Огневич поддерживала ее перед выходом на сцену. Povin' называет певицу своей кумиркой и хотела бы записать с ней дуэт.
-
Готова отстаивать себя в работе с Иваном Клименко. Сначала будет искать компромисс, но не соглашаться с песней только потому, что она может стать хитом.
-
Выигрыш потратит на концерт, донат и детскую мечту. Часть денег оставит на коллекционирование кукол.
-
Ее слова уже становятся татуировками. Слушательница набила "Ти не сам" почерком своего брата-военного - для Povin', чей брат тоже служит, это особенно трогательная история.
Финал, воздушная тревога и планы на выигрыш
– Вы были уверены в своей победе на все 100% или все же были какие-то сомнения? Следили за ожиданиями зрителей и тем, кому пророчили первое место?
– Нет. Я ничего не пророчу, потому что если я на что-то очень-очень надеюсь и чего-то очень хочу, а потом не получаю, становится очень больно и грустно. У меня еще темперамент такой, что хочется все и сразу. Поэтому я стараюсь не забегать далеко и решать проблемы по мере их поступления.
– Когда вы услышали свое имя и поняли, что это точно победа, каково было первое мнение?
– Лия (Лилия Паламар, выступает как LIYAA. - Ред.) обещала, что во время выхода в финале они в любом случае будут рассказывать очень длинный и душный анекдот. И мы когда стояли, смотрели промо "Танцують всі", она обсуждала с Сашей, что первой возьмет слово и расскажет этот ужасный анекдот. А я стояла и думала: "боже, когда мне дадут слово?"
Я думала о том, что вообще сказать. Потому что я готовила речь одновременно и на победу и на второе место. И очень была взбешена, когда началась тревога, потому что из-за угрозы даже это чувство триумфа исчезло очень быстро. Я победой не успела насладиться, не успела просто сказать "спасибо" команде, потому расстроилась.
– Вы не сразу попали в основную двенадцатку. В финале не было внутреннего желания сказать "Вот вам!" всем тем, кто у вас сомневался?
– Нет, у меня не было желания утереть всем нос, но мне было просто приятно и радостно, что это произошло. Хотелось, чтобы меня увидели и поддержали люди, которых я люблю. Ведь их надежды оправдались, их вера в меня. Я, скажем так, пою всегда для одних и тех же людей. Несмотря на то, что я пою для всех, есть несколько человек, которым я несу очень личный месседж, поэтому хочется, чтобы они в первую очередь видели меня и гордились мной.
– Если не вы - кому бы искренне желали победить?
– Каждый раз, когда в финале звучало имя не прошедшего дальше участника, каждый его шаг со сцены я чувствовала как свой личный. Потому что оставшимся участникам я, как и себе, горячо желала победы. Я очень хотела победить, и почти так же сильно хотела, чтобы победили они.
Я говорила это и буду говорить - мне было бы не жалко проиграть одному из финалистов, потому что это действительно очень достойные музыканты и артисты, искренне желаю им большого и счастливого музыкального будущего.
– А уже думали, куда пойдут деньги, которые вы выиграли?
– Да, у меня все очень легко с этим. Часть я потрачу на свой концерт, который я планирую 20 декабря, часть - на донат на ВСУ. Я как раз на финале сказала, что люди мало донатят на "Русоріз". И какую-то частичку я оставлю на спонтанные покупки какой-то глупости веселой, просто чтобы порадовать своего внутреннего ребенка.
Тем более что я сейчас решила вернуться к своей детской мечте. Хочу коллекционировать кукол, несколько себе куплю и буду радостно на них смотреть, распаковывать.
Я очень боюсь убить своего внутреннего ребенка. Я местами веду себя инфантильно и это моя взвешенная позиция, это то, что я делаю с конкретным намерением. Потому что я понимаю, что если не буду себя баловать, не буду показывать язык и просто делать что-то, что меня внутренне успокаивает - мне будет очень сложно.
Очень важно как раз усиливать и подкармливать эту внутреннюю малявку, которая хочет кривляться, это очень важная часть моего персоналити.
Татуировка со словами песни, хейт и закулисье "Фабрики"
– Вы вообще могли представить, что будете иметь такую поддержку фанатов? Возможно, были слова или комментарий, который вас больше всего умилил или поразил?
– Когда вышла песня "Не сам", одна девушка набила себе татуировку на руке. Слова "Ти не сам" почерком своего брата-военного. И потом похожее тату сделал еще один парень. У меня брат военный, мы давно уже с ним не виделись. Это одна из самых важных фигур вообще в моей жизни, очень важная мужская фигура для меня.
Да и в целом мы с ним очень близки даже несмотря на то, что у нас большая разница в возрасте. И для меня это было очень трогательно, потому что у нас с братом есть парная татуировка.
Как-то оно так склеилось между собой, замкнулся цикл. Мне показалось, что если люди находят в моей музыке слова, которые они хотели бы пронести с собой всю жизнь, значит, я делаю то, что должна.
– Все мы знаем, что есть как фаны, так и хейтеры. Затрагивали ли вас какие-либо комментарии о вас или вообще про "Фабрику"?
– Мы все заходили в этот проект, не зная, каким он станет. Но уже со 2-3 прайма стало понятно, что это действительно о новой эпохе. И вообще меня не очень сильно затрагивают комментарии. Понятно, что неприятно читать, что я будто бы неискренняя или играю на камеру. Потому что люди, которые со мной сотрудничали, да и команда в целом, все знают, что я ровно такая же в жизни.
Со всем тем, что есть хейтеры, это классно. Хейтеры - это небольшой процент от основной массы людей, обращающих на тебя внимание. Это значит, что людей, которые любят меня и мое творчество, гораздо больше.
– Когда вы шли на "Фабрику зірок", смотрели прошлые сезоны? Успели сформироваться какие-то ожидания или поразило вас уже на проекте?
– Я не смотрела полностью какой-то сезон, но видела первый выпуск первой украинской "Фабрики". И, честно говоря, я была немного в шоке от прошлого формата, очень запомнила выход Верки Сердючки.
Когда она вышла после выступления, взяла микрофон и сказала, что это не фабриканты, это полуфабриканты. И мне запомнилась очень ее фраза, мол "у нас здесь будут и выкидыши, и уроды". Первое, о чем я подумала: какой бы это был шквал ненависти, если бы это прозвучало сейчас
А когда я уже пришла на "Фабрику", когда я посмотрела на все изнутри, мне было очень радостно, что это не то шоу, которое было раньше. Действительно, это не обычное телевизионное шоу, где пытаются вытянть какие-то печальные истории. Напротив, это была сплошная поддержка, очень большая. И было очень приятно увидеть, что никто не пытается сделать из этого шоу в плохом смысле слова.
– Когда вы просматриваете свои первые выступления, хотели бы сейчас что-то в них изменить, если бы была такая возможность?
– Вчера на этот вопрос я ответила, что это были бы номер "Понад хмарами" и выступление с господином Парфенюком. Но потом подумала: если бы я спела тогда иначе, я бы не попала в номинацию, не случилось бы этой трансформации внутренней. Поэтому я для себя решила, что если бы и могла что-то изменить, ничего бы не делала.
– Есть какой-то момент, о котором даже не догадываются зрители, но при этом он может полностью изменить представление про "Фабрику"?
– В основном зрители не видят каких-либо внутренних ситуаций с "фабрикантами". Например, Нану очень захейтили, что для меня было чуть ли не личным ударом.
Я ее очень защищала, потому что тоже была история о ее так называемой неискренности, об игре на камеру и так далее. Но Нана, по моим ощущениям и наблюдениям, едва ли не одна из самых искренних на "Фабриці" была. Она прошла очень сложный путь.
– А есть ли участники, с которыми вы точно продолжите общение и дружбу уже после финала?
– Не знаю, как они, захотят ли они, но мне хотелось бы дружить с суперфиналистами, мы очень сблизились за это время. С группой NEBOKRAI, с DYKYI, с LIYAA&LESAN, с NANA SOLIS. Я в очень теплых отношениях с MYRO, с NASU.
Вообще, когда NASU покинула проект, мне было очень больно, у нас какой-то такой случился метч. Мы с самого начала с ней присматривались друг к другу, нас очень сравнивали, потому что думали, что мы с ней в одном жанре, что мы очень похожи. И когда мы начали с ней общаться поближе, я в ней нашла то, чего не хватает мне, и буду очень скучать. Если я поеду во Львов, то только ради встречи с ней.
– С кем из участников вы уже планируете или хотели бы записать фит?
– Я бы очень хотела с DYKYI, или с группой NEBOKRAI, из NASU - очень интересный у нее стиль и то, как она пишет, это очень талантливо. Очень талантлив еще BEREZA, но мне кажется, что мы не нашли бы конект именно в музыке. Ведь, несмотря на то, что он тоже пишет такие нежные тексты и песни, мы просто по-разному это пишем и оно могло бы звучать несколько странно.
Поддержка Златы Огневич и разговор без камер
– На "Фабриці" у вас была возможность познакомиться с известными артистами. Встреча с кем произвела на вас самое большое впечатление?
– Здесь очень просто все. На самом деле, SWEET.TV подарил мне невероятную и уникальную возможность поработать с лучшими артистами, коучами и специалистами, которые есть в нашей индустрии. Это был неоценимый опыт и возможность перенять знания от людей, которые действительно являются профессионалами своего дела.
И мне кажется, лучшее доказательство этого - сами "фабриканты". Посмотрите, насколько каждый из них вырос профессионально за время проекта, сколько новых навыков получил, насколько изменился их подход к музыке, сцене и себе как артистам. И я очень рада, что SWEET.TV стал для нас всех площадкой, где этот рост стал возможным.
Очень многое решала встреча со Златой Огневич, потому что это была такая первая звезда, с которой я встретилась. Плюс она, можно сказать, мой кумир, потому что она одна из очень немногих музыкантов в Украине, которая сочетает академический вокал с современным звучанием. Для меня это такая особенно трогательная и личная история, поэтому я очень-очень восхищаюсь ею, я даже на первые кастинги пришла с ее песней.
Помню, мы стояли под сценой, она меня очень поддерживала, держала меня за руки перед выходом и говорила: "Мы все сможем, здесь все для тебя, просто получай удовольствие". Ее поддержка… В ней есть нечто такое материнское, всеобъемлющее. И она действительно очень крутая.
Ну и если говорить о более тесном общении, это команда "Фабрики". С Яной Цыбульской было невероятно круто работать. Когда я впервые пришла к ней на хореографию, она увидела, что мне очень некомфортно, что не чувствую своего тела.
В целом очень стрессово было, потому что даже дома потанцевать с мужем стеснялась, внутри будто стоял какой-то барьер. И я помню, как она попросила выключить камеры, мы просто с ней тепло поговорили, а дальнейшее наше сотрудничество было не просто комфортным, оно было почти домашним. Она настолько нежно ко мне относилась, будто я какой цветочек, очень благодарна ей. Еще очень благодарна Руслану Махову, он реально невероятно талантлив во всем.
– Злата Огневич для вас - пример артистки, которая сосредотачивается на творчестве, а не на скандалах? Насколько вам близка такая позиция? По вашему мнению, это сознательная жертва Златы или это ее взвешенная позиция?
– Думаю, что это внутренняя и взвешенная позиция. Ведь она не для скандалов. И я чувствую родство с ней, потому что она полностью соответствует моему тезису: "Я артист и моя самая главная работа и задача - быть артистом".
Она делает классную музыку, выступает, занимается именно своим делом - тем, чем она должна заниматься. А не какими-то дешевыми драмами. Любой уважающий себя артист понимает, что он не для этого.
Работа с Иваном Клименко и принципы, которыми не уступит
– Впереди вас ждет работа с Иваном Клименко. Если он скажет, что какая-то песня точно будет хитом, ее нужно петь именно вам, но вы поймете и почувствуете, что она не ваша, вы согласитесь или все-таки будете отстаивать собственное мнение?
– Сначала мы попытаемся найти компромисс. Потому что не прислушиваться к профессионалу, как показывает практика, это очень плохая история. Всегда нужно прислушиваться к профессионалам. Но если я буду чувствовать, что мне вообще не ок, то буду себя отстаивать, потому что все люди чувствуют по-разному.
– Ради популярности артисты иногда соглашаются на какие-то авантюры, скандалы. На что вы не пойдете даже ради славы?
– У меня есть железобетонные "нет" по вопросам, связанным с постелью. Потому что я люблю своего мужа, никакая медийность, никакая популярность не стоит того, чтобы предавать своих любимых и менять свои принципы. И, конечно, это сотрудничество со всяческими магами, гадалками и всеми другими вещами, которые не поддерживают базовую адекватность.
Еще одно мое собственное "нет" - сотрудничество с людьми с сомнительной репутацией, с людьми, которые не выполняют свою работу добросовестно. Есть люди, которые всю свою карьеру строят на каких-нибудь скандалах, и я бы не хотела к этому быть причастной. Потому что я музыкант, моя главная работа - писать музыку и петь, и исполнять ее.
Заявка на "Евровидение" и мечта о "Грэмми"
– Вы говорили о желании пойти на Нацотбор, чтобы представить Украину на "Евровидении". Это все еще мечта, есть ли уже какие-то конкретные шаги?
– Заявку я подала, ждем результатов и объявления лонглиста. Я очень долго хотела пойти на Нацотбор, но долго искала песню и искала слова, которые смогут отразить то, что я чувствую внутри. Такие слова иногда очень сложно даются и мне кажется, что я их нашла. Думаю, эта песня достойна хотя бы попасть в Нацотбор.
– Не секрет, что "Евровидение" это очень недешевая история, часто артисты говорят, что отказываются от участия именно из-за денег. Вы уже думали, как будете привлекать к этому каких-то инвесторов, как искать деньги, если вы все же пройдете дальше?
– Знаете, я, честно говоря, об этом не думала. Дело в том, что у меня есть моя команда.
Понятно, что идут обсуждения, мы присматриваемся, кто бы из каких-то брендов готов инвестировать в нас. Я думаю, что мы найдем большую поддержку, тем более, после "Фабрики" и усиления SWEET.TV
– Если в этом году так получится, что вы не пройдете, пойдете на Нацотбор второй раз?
– Я очень боюсь стать артистом, который пытается попасть на Нацотбор каждый год, дважды, трижды и так далее. Если у меня появится песня, я подамся еще раз. Но зацикливаться на "Евровидении" я не вижу никакого смысла. Верю в то, что "Евровидение" это не о конце, а об очередной ступеньке. И если мне не удастся на нее наступить, я попытаюсь ее перепрыгнуть.
– Вы говорили, что мечтаете о "Грэмми", "Коачелле". Если бы сейчас могли выбрать украинскую звезду, с которой записать дуэт, именно для премии или фестиваля - кто бы это был?
Вариантов у меня очень много. Учитывая внутреннее тепло, которое я чувствую к Злате Огневич, мне кажется, что мы проделали бы очень классную работу. Потому что ее поддержка и ее отношение дали мне многое понять. Я очень тянусь к людям, которые относятся ко мне с теплом, и я хочу его отдавать, чтобы эти люди знали, что я их ценю.
– Представим, что мы с вами говорим в будущем, через 5 лет от этой даты. Что бы вы хотели, чтобы я о вас написала через 5 лет?
– Украинская певица Povin' в очередной раз номинирована на "Грэмми" (смеется).
– Выигрыш или участие - что все же важнее?
– Выигрыш - это такая вишенка на торте. Она одна, ее всем хочется, но все остальное, весь этот торт - это ведь тоже важно. Этот коржик малиновый, затем крем, еще корж. Процесс поедания торта гораздо интереснее, потому что ты идешь к этой вишенке.
Просто даже поучаствовать в каком-то большом проекте, в каком-то большом событии, типа как "Грэмми", или в моем случае "Фабрика зірок", познакомиться с этой невероятной командой - это самый ценный опыт. А победа - это уже вишенка.
Ранее Styler уже рассказывал, почему Стас Шуринс отказывался выступать на новой "Фабриці зірок".