Организация похоронов требует не только эмоциональных сил, но и не малых финансовых затрат. В то же время в отдельных случаях человек, который взял на себя эти обязанности, может получить государственную денежную помощь. Что же касается суммы, то она на сегодняшний день разная для всех.

Styler объяснит, какие категории украинцев могут рассчитывать на такую поддержку, в какое учреждение за ней обращаться и сколько документов для этого нужно.

Помощь на похороны - кто может ее получить

Обратиться за выплатой может не только близкий родственник умершего. Право на помощь имеет человек, который фактически организовал и совершил похорон. Это может быть как член семьи, так и любое другое физическое лицо.

Что касается порядка оформления, то сумма зависит от статуса умершего. В частности, отдельные правила предусмотрены для:

застрахованных лиц,

пенсионеров,

зарегистрированных безработных,

получателей определенных видов государственной помощи.

Если умерший официально работал - какую сумму выплатят

С 13 марта 2026 года помощь на похорон застрахованного лица увеличили с 4100 до 8500 гривен. Новый размер применяют к страховым случаям, наступившим с этой даты.

Выплату предусмотрели не только в случае смерти самого работника, но и в случае смерти члена его семьи, который находился на полном содержании и не имел собственных источников дохода.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, для того чтобы оформить помощь, нужно обратиться к работодателю за основным местом работы умершего. Именно он представляет необходимые документы для финансирования выплаты.

Заявителю нужно подготовить:

заявление о предоставлении помощи;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о смерти или другой предусмотренный законом документ, подтверждающий факт смерти;

банковские реквизиты счета в формате IBAN для зачисления денежных средств.

Если речь идет о смерти члена семьи работника, дополнительно понадобятся документы, подтверждающие родственные связи и пребывание на содержании.

Что чрезвычайно важно - не упустить срок: обратиться за помощью нужно не позднее чем через шесть месяцев со дня смерти.

На сегодняшний день существует и отдельное исключение: если работник умер в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, помощь на погребение назначает и выплачивает ПФУ по специальной процедуре, а не работодатель.

Какие деньги выплачивают, если умер пенсионер

В этом случае помощь зависит от вида пенсии, получаемой человеком.

В ПФУ объясняют, если умерший был гражданским пенсионером, тому, кто организовал захоронение, выплачивают сумму, равную двум месячным пенсиям умершего.

Например, если человек получал 6000 гривен пенсии, размер пособия будет составлять 12 000 гривен.

Для военных пенсионеров действует другой порядок. В случае их смерти выплачивают три месячные пенсии, но сумма не может быть меньше пятикратного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В 2026 году такой прожиточный минимум составляет 3328 гривен, поэтому минимальная гарантированная выплата - 16 640 гривен .

Для оформления следует обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

С собой нужно иметь:

паспорт заявителя;

заявление о выплате пособия;

свидетельство о смерти или ином документе, подтверждающем смерть;

банковские реквизиты счета в формате IBAN.

Если пенсионер умер за границей, можно подать документ о смерти, выданный компетентным органом иностранного государства, при условии его надлежащего оформления в соответствии с законодательством.

Обратите внимание, что срок обращения за помощью на погребение пенсионера не ограничен. Однако выплату не назначают, если погребение было осуществлено за счет государства.

Если заявитель не имеет банковского счета, выплату можно получить через систему "Швидка копійка" в Ощадбанку.

Пособие на похороны безработного - сколько можно получить

Если умерший имел официальный статус зарегистрированного безработного, человек, совершивший похорон, также может претендовать на выплату.

Ее размер составляет 75% минимальной заработной платы, установленной к моменту смерти безработного.

Как объясняет Гід державних послуг "Дія", в 2026 году минимальная зарплата равна 8647 гривнам. Следовательно, помощь по этой формуле составляет 6485,25 гривны.

Обращаться в центр занятости по месту регистрации умершего. Также оформить услугу можно через центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Для этого понадобятся:

заявление о назначении помощи;

паспорт или другой документ заявителя;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий смерть безработного;

банковские реквизиты счета в формате IBAN

Обратиться нужно не позднее чем через шесть месяцев после смерти.

Обратите внимание, что выплата предусмотрена исключительно для зарегистрированных безработных. Самого факта, что у человека не было работы, недостаточно.

Если умерший получал государственную социальную помощь

Отдельный порядок действует для людей, получавших государственную социальную помощь лицам, не имеющим права на пенсию, а также лицам с инвалидностью.

В таком случае тому, кто организовал захоронение, причитается выплата в размере двух месячных сумм пособия, получаемого умершим на момент смерти.

Согласно статье 12 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", для оформления следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Документы также можно подать через ЦНАП или уполномоченное лицо территориального сообщества.

Для этого уполномоченные органы рекомендуют подготовить:

заявление о назначении помощи;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ о смерти получателя социальной помощи;

банковские реквизиты счета в формате IBAN.

Обратиться следует не позднее чем через 12 месяцев после смерти получателя помощи.

Нужно ли быть родственником, чтобы получить деньги

Нет. В большинстве описанных случаев право на помощь имеет именно человек, фактически совершивший похорон, а не исключительно ближайший родственник умершего.

Учитывая это, если организацией похорон занимался друг, знакомый или другой человек, он также может обратиться за предусмотренной законом выплатой.

В то же время важно правильно определить категорию умершего и обратиться в соответствующее учреждение:

- для работающих - это работодатель (за исключением смерти вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания),

- для пенсионеров - Пенсионный фонд,

- для зарегистрированных безработных - центр занятости или ЦНАП,

- для определенных категорий получателей социальной помощи - Пенсионный фонд или уполномоченные органы приема документов.

Перед подачей заявления следует уточнить перечень документов в соответствующем учреждении, ведь в зависимости от обстоятельств смерти и статуса человека могут потребоваться дополнительные подтверждения.