Овен

Карта Таро: Иерофант (прямая)

21 ноября вам следует воспользоваться опытом людей, уже преуспевших в вашей сфере. Если работаете в команде, соблюдайте согласованные правила и не пытайтесь самостоятельно поменять порядок работы. Если у вас есть собственное дело или вы работаете на фрилансе, просмотрите свои рабочие процессы и вернитесь к проверенным методам. Выделите 30 минут для упорядочения задач и не экспериментируйте с решениями, которые могут повлиять на результат.

Телец

Карта Таро: Императрица (перевернутая)

Перевернутая Императрица указывает на отсутствие внимания, заботы или эмоциональной отдачи в отношениях. Если вы в паре, прямо скажите партнеру, чего вам не хватает, и предложите провести хотя бы час без телефонов и других отвлечений. Если вы без пары, не пытайтесь заслужить симпатию человека постоянными сообщениями или уступками. Сегодня лучше определить три вещи, которые для вас важны во взаимности, и не соглашаться на меньшее.

Близнецы

Карта Таро: Тройка Пентаклей (прямая)

Эта карта подчеркивает командную работу и пользу от обмена опытом. Если вы наемный работник, обсудите с коллегой задачу, которую сложно выполнить самостоятельно, и договоритесь о конкретном распределении обязанностей. Фрилансерам и владельцам бизнеса следует сегодня найти одного потенциального партнера или исполнителя и обсудить условия совместного проекта. Не беритесь за все одновременно: определите общие цели и запишите, кто будет за что отвечать.

Рак

Карта Таро: Восьмерка Мечей (прямая)

Восьмерка Мечей указывает на неуверенность и чувство ограниченного выбора. Если на работе вы столкнулись с проблемой, запишите три возможных способа ее решения и обсудите один из них с руководителем или коллегой. Если работаете на себя, не отказывайтесь от заказа только из-за сомнений в своих силах: разбейте задачу на три небольших этапа и выполните первый сегодня. Избегайте решений, продиктованных страхом неудачи.

Лев

Карта Таро: Тройка Кубков (перевернутая)

Перевернутая Тройка Кубков предупреждает о недоразумении, ревности и напряжении в общении. Если вы в паре, не привлекайте друзей к личному спору и обсудите с партнером проблему наедине. Если вы без пары, не торопитесь делать выводы о человеке по слухам или чужим оценкам. Сегодня лучше сократить общение, которое вызывает раздражение, и не соглашаться на встречу только из-за страха кого-то оскорбить.

Дева

Карта Таро: Семерка Жезлов (прямая)

Семерка Жезлов напоминает о необходимости отстаивать собственные интересы и не разрешать другим перекладывать на вас свои обязанности. Если вы работаете в коллективе, четко объясните, какие задачи входят в вашу зону ответственности, а от которых придется отказаться. Если у вас есть собственное дело, проверьте, не соглашаетесь ли вы на невыгодные условия для сохранения клиента. Сегодня не меняйте своих решений только из-за давления или недовольства окружающих.

Весы

Карта Таро: Девятка Мечей (прямая)

Девятка Мечей связана с тревогами, чрезмерными переживаниями и страхом перед возможными неудачами. Если рабочие вопросы не дают покоя, выделите 15 минут и разделите их на две группы: проблемы, которые можно решить сегодня, и пока не зависящие от вас. Если имеете собственное дело, проверьте важнейшие текущие задачи, а не пытайтесь контролировать каждый пустяк. Не принимайте важные решения под влиянием тревоги.

Скорпион

Карта Таро: Тройка Жезлов (перевернутая)

Перевернутая Тройка Жезлов указывает на задержки, трудности с реализацией планов и завышенные ожидания. Если вы работаете в найме, проверьте сроки выполнения своих задач и выясните, зависит ли результат от других людей. Фрилансерам и предпринимателям следует просмотреть планы на ближайшую неделю и предусмотреть дополнительное время на непредвиденные задержки. Не тратьте сегодня деньги на проект, перспективы которого еще не подтверждены конкретными договоренностями.

Стрелец

Карта Таро: Влюбленные (прямая)

Карта Влюбленные отмечает важность взаимности и сознательного выбора в отношениях. Если вы в паре, обсудите с партнером одно общее решение, которое давно откладывали, и определите, что каждый готов сделать для его реализации. Если вы без пары, подумайте, какие ценности для вас важны в будущих отношениях, и не соглашайтесь на знакомство только ради внимания. Сегодня важно оценивать не только симпатию, но и совместимость мнений.

Козерог

Карта Таро: Восьмерка Кубков (прямая)

Восьмерка Кубков символизирует готовность оставить то, что больше не доставляет удовольствия или эмоциональной отдачи. Если вы в паре, честно поговорите с партнером о постоянно откладываемой проблеме и определите, готовы ли оба работать над ней. Если вы без пары, прекратите поддерживать общение, которое держится только на привычке или на ваших односторонних усилиях. Не возвращайтесь сегодня к старым контактам только из-за одиночества.

Водолей

Карта Таро: Двойка Мечей (прямая)

Двойка Мечей указывает на сложность выбора и нежелания видеть все обстоятельства. Если вы планируете обычные покупки, составьте краткий список необходимого и установите максимальную сумму, которую готовы потратить сегодня. Если рассматриваете крупную покупку или кредит, не подписывайте ничего в этот день: сравните как минимум два варианта, проверьте полную стоимость и дайте себе время на обдумывание. Отложенное решение должно стать результатом анализа, а не избегания ответственности.

Рыбы

Карта Таро: Туз Кубков (прямая)

Туз Кубков символизирует эмоциональное обновление, открытость к чувствам и новые возможности в общении. Если вы в паре, предложите партнеру провести вечер вместе и скажите об одной вещи, за которую вы ему благодарны. Если вы без пары, не отказывайтесь от нового знакомства только потому, что оно возникло неожиданно: поддержите разговор и задайте собеседнику несколько вопросов о его интересах. Не пытайтесь искусственно ускорять развитие симпатии.