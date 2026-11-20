Украинский певец, финалист первого сезона "Х-Фактора" Александр Кривошапко готовится во второй раз стать отцом. Артист сообщил о предстоящем пополнении в семье, опубликовав фотографии с беременной женой.
Какие кадры показал певец и что известно о его личной жизни, рассказывает Styler.
Кривошапко снялся с беременной женой на побережье
Супруги поделились в Instagram фотографиями по фотосессии на берегу океана. Для съемки оба выбрали светлую одежду.
Кристина надела белый топ, расстегнутую рубашку и джинсы с низкой посадкой, оставив округлый живот открытым. Его она украсила мелкими блестками. Александр позирует рядом в белой рубашке и светлых джинсах.
На одном из снимков Кристина склонила голову к плечу мужчины. На другом влюбленные идут босиком по побережью, взявшись за руки.
"Our little miracle", - подписала совместную публикацию Кристина, добавив эмодзи сердца.
Она также поблагодарила фотографию за фотографии. Пол будущего ребенка и дата родов в сообщении не указаны.
Что известно о личной жизни Александра Кривошапко
У певца есть дочь Алиса, родившаяся в 2017 году от отношений с моделью Мариной Конски.
О романе Кривошапка с Кристиной стало известно осенью 2023 года. Тогда он называл любимую своим "лучиком света". 3 января 2025 года пара вышла замуж в США.
Как ранее писал Styler, на празднование супругов пригласили самых близких друзей. Кристина выбрала длинное белое платье и фату, а Александр - белую рубашку и черные классические брюки.
Для исполнителя этот брак стал третьим. Его первой женой была хореографиня Татьяна Денисова. В 2022 году он женился на косметологии Марии, а осенью 2023-го стало известно об их разводе.
Где сейчас живет Александр Кривошапко
В начале полномасштабного вторжения России певец сообщал, что заключил контракт с добровольческим батальоном. Тогда он показал документы, объяснив, что параллельно занимался работой своего благотворительного фонда.
"Уже два с половиной месяца я нахожусь на контракте с добровольческим батальоном", - заявлял Кривошапко.
Впоследствии артист уехал из Украины и поселился в США. В соцсетях он публиковал фотографии из разных стран, в том числе общие кадры с Кристиной.
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