Украинский певец, финалист первого сезона "Х-Фактора" Александр Кривошапко готовится во второй раз стать отцом . Артист сообщил о предстоящем пополнении в семье, опубликовав фотографии с беременной женой.

Какие кадры показал певец и что известно о его личной жизни, рассказывает Styler.

Кривошапко снялся с беременной женой на побережье

Супруги поделились в Instagram фотографиями по фотосессии на берегу океана. Для съемки оба выбрали светлую одежду.

Кристина надела белый топ, расстегнутую рубашку и джинсы с низкой посадкой, оставив округлый живот открытым. Его она украсила мелкими блестками. Александр позирует рядом в белой рубашке и светлых джинсах.

На одном из снимков Кристина склонила голову к плечу мужчины. На другом влюбленные идут босиком по побережью, взявшись за руки.

"Our little miracle", - подписала совместную публикацию Кристина, добавив эмодзи сердца.

Она также поблагодарила фотографию за фотографии. Пол будущего ребенка и дата родов в сообщении не указаны.

Что известно о личной жизни Александра Кривошапко

У певца есть дочь Алиса, родившаяся в 2017 году от отношений с моделью Мариной Конски.

О романе Кривошапка с Кристиной стало известно осенью 2023 года. Тогда он называл любимую своим "лучиком света". 3 января 2025 года пара вышла замуж в США.

Как ранее писал Styler , на празднование супругов пригласили самых близких друзей. Кристина выбрала длинное белое платье и фату, а Александр - белую рубашку и черные классические брюки.

Александр Кривошапко и его избранница Кристина (фото: instagram.com/alexanderkrivoshapko)

Для исполнителя этот брак стал третьим. Его первой женой была хореографиня Татьяна Денисова. В 2022 году он женился на косметологии Марии, а осенью 2023-го стало известно об их разводе.

Где сейчас живет Александр Кривошапко

В начале полномасштабного вторжения России певец сообщал, что заключил контракт с добровольческим батальоном. Тогда он показал документы, объяснив, что параллельно занимался работой своего благотворительного фонда.

"Уже два с половиной месяца я нахожусь на контракте с добровольческим батальоном", - заявлял Кривошапко.

Впоследствии артист уехал из Украины и поселился в США. В соцсетях он публиковал фотографии из разных стран, в том числе общие кадры с Кристиной.