После уборки урожая айву следует осмотреть и проверить влажность почвы. Однако спешить со всеми осенними работами не стоит: полив после дождей может быть лишним, а сплошное укорочение побегов способно снизить будущий урожай.

Как подготовить айву к холодам и какие ошибки избегать, рассказывает Styler.

Рекомендации касаются айвы обыкновенной (Cydonia oblonga), растущей в открытом грунте.

Нужно ли обрезать айву перед зимой

Специалисты RHS объясняют, что взрослая сформированная айва обычно требует лишь легкой обрезки при необходимости. Его проводят зимой, когда дерево находится в покое.

Не укорачивайте все побеги только для того, чтобы сделать крону более компактной. По объяснению специалистов, сплошное укорочение прошлогоднего прироста уменьшает плодоношение.

После опадания листья осмотрите дерево. Обратите внимание на сухие, сломанные или пораженные ветви, трущиеся друг о друга побеги и загущенные участки кроны.

Плановое прореживание оставьте на покой, выбирая срок с учетом местной погоды. Сломанную ветку, которая может упасть, не оставляйте до запланированной обрезки.

Нужны ли айви осенние удобрения

В этом же пособии специалисты отмечают, что при регулярном мульчировании органикой айви может вообще не понадобиться дополнительная подкормка.

Если есть признаки недостатка питательных веществ, сначала нужно выяснить, чего не хватает дереву. Вносить удобрения при необходимости общество рекомендует ранней весной.

Поэтому подкармливать айву осенью только по окончании сезона не нужно. Удобрение выбирают в соответствии с потребностями растения и применяют по инструкции.

Что делать с опавшей листвой

В справке общества о пятнистости листьев айвы эксперты объясняют, что возбудитель этой грибковой болезни может зимовать в опавших листьях и отмерших побегах. Среди возможных проявлений болезни – многочисленные темные пятна, преждевременное опадение листьев и усыхание кончиков побегов.

Если дерево имело такие признаки, соберите опавшие листья под ним. Не оставляйте его как свежую мульчу под той же айвой.

Обычно осеннего пожелтения недостаточно, чтобы заподозрить именно эту болезнь. Причину усыхания ветвей или повреждение плодов следует уточнить, прежде чем выбирать средство для обработки.

Как поливать айву осенью

Специалисты советуют определять потребность взрослых уже укорененных деревьев в поливе по состоянию почвы. Для этого землю под кроной проверяют на глубине примерно 15-23 см.

если она прохладная и влажная, полив пока не требуется;

если сухая, корневую зону нужно увлажнить;

если мокрая вода застаивается, добавлять ее не следует.

Поливайте медленно, чтобы вода успевала просачиваться в землю. Увлажняйте площадь под кроной, а не только небольшой участок у ствола.

Особенно внимательно следите за молодыми деревьями: в первые годы после посадки они нуждаются в поливе во время засухи.

Как защитить корни и ствол молодой айвы

В рекомендациях Университета Иллинойса специалисты советуют проверять влажность почвы и при необходимости поливать молодые деревья перед зимой. Также важно мульчировать землю вокруг растений, не засыпая ствол. Отдельно эксперты объясняют, как оградить молодую кору от солнечных ожогов и повреждений грызунами.

Мульча для корней. Разложите измельченную древесную мульчу слоем примерно 8-10 см, оставив около 15 см свободного пространства вокруг ствола. Она смягчает температурные колебания почвы. Если мульча уже есть, проверьте ее толщину перед добавлением новой. Не насыпайте материал горкой в кору.

Защита от зимних солнечных ожогов. Молодой тонкой коре могут вредить нагрев солнцем и последующее резкое охлаждение. Для защиты используют специальную белую садовую обмотку или белый кожух для ствола. Временную обмотку устанавливают осенью и весной снимают после последних заморозков.

Сетка от животных. Если кору повреждают мыши или зайцы, установите металлическую сетку с ячейками около 6 мм, оставив около 15 см до ствола. От мышей ее нижний край углубляется на 5-8 см. Для защиты от зайцев барьер должен выступать примерно на 50-60 см над ожидаемым уровнем снега.