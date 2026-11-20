Умерла украинская телеведущая и журналистка Светлана Рыжук , которую зрители помнят по программам "Подъем" и "Погода" на "Новом канале". Ей было 40 лет.

Муж Светланы Рыжук сообщил о ее смерти

Трагическим известием поделился ее муж Виктор Верба на своей странице в Facebook. Он посвятил жене трогательный пост, в котором упомянул ее как любимого человека, музу и ближайшую подругу.

"Улетела моя любимая Светлана Рыжук. Она была целым миром для меня", - написал мужчина.

Он признался, что Светлана была особым человеком, который поражал не только красотой, но и голосом, интеллектом и умением вдохновлять других.

"Ее голос завораживал, ее речь вдохновляла, ее красота очаровывала, ее интеллект удивлял", - поделился Верба.

Муж также подчеркнул, что жена была настоящей украинкой и патриоткой, а для него - человеком, который дополнял его во всем.

По его словам, Светлана боролась до последнего, несмотря на мучительную боль и тяжелые испытания.

"Она навсегда останется в моем сердце примером красоты, женской силы, украинского слова и светом, которым она делилась с теми, кто был с ней искренним", - написал он.

Виктор также рассказал, что был рядом с любимой до последнего дня. Он вспомнил, что жена оставалась спокойной, красивой и благодарной за прожитую жизнь и годы, проведенные вместе.

Рыжук с мужем (фото: facebook.com/victor.zhalnin)

Что известно о болезни Светланы Рыжук

О борьбе с онкологическим заболеванием телеведущая откровенно рассказала в интервью Славе Демину в июне 2025 года. Диагноз ей поставили в 2024-м.

Тогда Светлана сообщила, что у нее рак молочной железы с метастазами в печени и костях. Лечение она проходила в Германии, где получала химиотерапию.

"У меня сейчас онко молочной железы с метастазами в печень и кости", - рассказала ведущая.

По словам Рыжук, врачи в разных странах по-разному объясняли перспективы ее заболевания. В Украине ей говорили, что с таким диагнозом можно жить долго и полноценно, тогда как немецкие медики объяснили, что речь идет о хроническом заболевании, которое будет нуждаться в постоянном лечении.

"Лечение и жизнь, лечение и жизнь. Это дает возможность дольше прожить. Говорят: 5-10 лет - и я не понимаю, что это за 5-10 лет? Это мало или много?" - делилась Светлана.

Она рассказывала, что проходила химиотерапию раз в неделю - всего четыре процедуры в месяц, после чего имела короткий перерыв.

Несмотря на лечение, телеведущая отмечала, что некоторые побочные эффекты оказывали существенное влияние на ее повседневную жизнь. В частности, она испытывала сильную усталость, имела онемение кончиков пальцев рук и ног, а также проблемы со слизистыми.

Отдельно Светлана говорила о потере волос, которая стала для нее одним из самых тяжелых эмоциональных испытаний.

"Это один из побочных эффектов. Самое страшное - это волосы. На самом деле это самое страшное, что остается после химии", - признавалась она.

Светлана Рыжук (фото: facebook.com/victor.zhalnin)

Как Светлана рассказала о болезни дочери

Супруги имеют дочь 2021 года рождения.

Телеведущая не скрывала своего диагноза от дочери и пыталась подготовить ребенка к изменениям, которые могли произойти во время лечения.

Светлана объясняла ей, что маме придется лечиться в Берлине и что из-за химиотерапии она может потерять волосы. Она говорила с ребенком на простом языке и заранее готовила его к этому.

Однако даже после длительных объяснений дочери было тяжело принять перемены.

Светлана Рыжук с мужем и дочерью (фото: instagram.com/svitlanaryzhuk)

Биография Светланы Рыжук

Светлана Рыжук - украинская телеведущая, журналист и модель. Она родилась 10 июня 1986 в Луцке Волынской области. Училась во Львовском национальном университете им. Ивана Франко на факультете международной журналистики.

Еще во время учебы Светлана начала работу на местном телевидении. Также занималась рекламными проектами, участвовала в международных молодежных образовательных программах и работала ведущей различных мероприятий в Луцке, Львове, Киеве и Харькове.

Кроме журналистики, Рыжук интересовалась модельным делом. В 2002 году она стала победительницей международного конкурса красоты "Switezianka".

Широкой аудитории Светлана больше всего запомнилась благодаря работе на "Новом канале", где работала с 2007 по 2013 год. Она была ведущей прогноза погоды, программы "Тв-Таблоид" и популярного утреннего шоу "Подъем".

В марте 2014 года Светлана вместе с Егором Калейниковым вернулась в обновленный формат "Подъема". Последний эфир программы с ее участием вышел 27 июня 2014 года.

После завершения телевизионной карьеры Рыжук работала над собственными проектами, преподавала риторику и открыла школу публичных выступлений.