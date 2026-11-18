Выгодность курса определяется не только стоимостью одного посещения, но и общей продолжительностью лечения: современный аппарат позволяет получить заметный результат за меньшее количество процедур, существенно экономя бюджет. В разных центрах цены формируются по-разному - за отдельную зону, комплекс участков или количество импульсов. Имеет значение и то, фиксируется ли стоимость на весь курс и меняется ли она при выборе нескольких зон, поэтому сравнивать клиники стоит по одинаковым участкам и условиям проведения процедуры.

Современная лазерная эпиляция в Киеве - это высокоточная медицинская процедура, стоимость которой начинается от 325 грн за сеанс. При таком разнообразии предложений прозрачная ценовая политика, понятные пакеты услуг и отсутствие скрытых платежей становятся главными критериями выбора клиники, а сами расценки напрямую зависят от класса оборудования.

В обзоре Styler сравним пять популярных центров лазерной эпиляции Киева - их услуги, стоимость процедур и оборудования.

Сколько стоит лазерная эпиляция в Киеве: из чего складывается цена

На стоимость влияет сразу несколько факторов. Вот что действительно имеет значение:

Площадь зоны. Обработка участка над верхней губой занимает 5-10 минут, а ног полностью - от 30 до 60 минут, поэтому тариф увеличивается пропорционально времени работы специалиста.

Тип насадки. Крупная вакуумная рукоятка HS ускоряет процесс на больших участках, тогда как деликатная ET с контактным охлаждением обеспечивает точность на чувствительных зонах. Поэтому тарифы на них различаются.

Оплата за импульс. Удаление отдельных волосков обходится дешевле при оплате за каждую вспышку (от 15 до 30 грн), чем покупка полноценного сеанса для всей зоны.

Дополнительный комфорт. Нанесение обезболивающего крема увеличивает итоговую стоимость выбранной зоны примерно на 20%.

Первичная консультация. В большинстве ведущих центров консультация перед процедурой уже включена в стоимость первого посещения.

Понимание этих пяти параметров помогает разобраться в структуре расходов, рассчитать общий бюджет и осознанно выбрать подходящий формат обслуживания.

Важно знать! Оценивать финансовую выгоду нужно в рамках всего курса из 6-10 посещений. Покупка комплексных пакетов (например, "ноги + подмышки + глубокое бикини") позволяет сэкономить до 20-30% бюджета по сравнению с оплатой каждой зоны отдельно.

Обзор пяти центров: особенности услуг и ценовая политика

Для этого обзора мы отобрали пять центров лазерной эпиляции Киева и сравнили их по типам оборудования, стоимости популярных процедур, условиям оплаты, наличию комплексных предложений и особенностям сервиса.

Начнем обзор с сети, которая сочетает широкий выбор оборудования с прозрачной системой тарифов.

Флагманская сеть "Люменис" оснащает свои кабинеты американскими диодными платформами Lumenis LightSheer (Desire, Duet, ET) и трехволновой системой Mantis Black Mamba, которая эффективно работает со светлыми и пушковыми волосами. Прозрачная ценовая политика и подробные прайсы на официальном сайте позволяют заранее рассчитать расходы на любую зону тела.

Преимущества предложения "Люменис":

Разделение по насадкам: возможность выбирать между вакуумной рукояткой HS для быстрой обработки и контактной ET с сапфировым охлаждением.

Поточечный тариф: возможность оплаты за отдельные импульсы.

Сочетание технологий: врач может назначить разные системы для отдельных зон тела.

Медицинский контроль: прием ведут дипломированные врачи, перед процедурой проводится консультация.

Доступность: более 20 филиалов в ключевых районах Киева.

Ориентировочная стоимость: подмышки - от 390 грн, глубокое бикини - от 950 грн, ноги полностью - от 1890 грн.

Пример из практики. Женщина 29 лет обратилась для обработки ног, подмышек и зоны глубокого бикини. В "Люменис" на консультации ей сразу объяснили разницу между разовыми сеансами и пакетным курсом, зафиксировали полную стоимость и распределили зоны между насадками. Уже после трех сеансов она отметила равномерное уменьшение роста волос и продолжила курс.

2. Laser Health

Центр лазерной косметологии, специализирующийся на аппаратных методиках удаления волос под наблюдением профильных специалистов.

Особенности Laser Health:

Оборудование: диодные системы Lumenis LightSheer Duet и Desire с вакуумной насадкой HS и контактной ET.

Медицинское сопровождение: процедуры проводят врачи-дерматокосметологи, перед началом курса доступна бесплатная консультация.

Условия оплаты: прайс зависит от выбранного типа насадки; местная анестезия для насадки ET оплачивается отдельно.

Ориентировочная стоимость: подмышки - от 390 грн, глубокое бикини - от 850 грн, ноги полностью - от 1630 грн.

3. МаКо

Сеть косметологических центров, ориентированная на подробный прайс и индивидуальную настройку параметров лазера с учетом фототипа кожи пациента.

Особенности предложения "МаКо":

Оборудование: диодные системы GELIOS SUPREME DL и LASERWAY с тремя длинами волн (755, 808 и 1064 нм), а также встроенной функцией анализа типа кожи и пигмента волос.

Подробный прайс: перечень услуг включает более 40 позиций, в том числе небольшие эстетические зоны.

Выгодный формат: доступны комплексные пакеты на несколько зон одновременно.

Ориентировочная стоимость: подмышки - от 390 грн, глубокое бикини - от 820 грн, ноги полностью - от 1640 грн.

4. Маска

Клиника эстетической медицины, которая делает ставку на комбинированные лазерные технологии для работы с разными типами кожи и волос.

Особенности предложения "Маска":

Оборудование: итальянская система Duetto MX Quanta Systems, которая сочетает александритовый и неодимовый лазеры в одной вспышке.

Точечные процедуры: доступна оплата за отдельный импульс для удаления единичных волосков.

Бонусы: клиенты получают скидку 5% на услуги при оформлении онлайн-записи.

Ориентировочная стоимость: подмышки - от 325 грн, глубокое бикини - от 795 грн, ноги полностью - от 1855 грн.

5. Happylation

Сеть небольших студий в центральной части Киева, которая сочетает несколько аппаратных методик и гибкие условия фиксации стоимости курса.

Особенности предложения Happylation:

Оборудование: диодные системы Soprano Titanium и Alvi Prague DL-7000, а также аппарат ESTI для комбинирования технологий на разных зонах.

Сервис и комфорт: уютные студии в центре города и расширенный выбор вариантов анестезии для чувствительных участков.

Условия курса: возможность приобрести комплексы процедур с фиксацией цены на весь период прохождения курса.

Ориентировочная стоимость: подмышки - от 680 грн, глубокое бикини - от 1190 грн, ноги полностью - от 2490 грн.

В таблице ниже собраны ориентировочные расценки по популярным зонам и главные сильные стороны киевских заведений.

Сравнительная характеристика прайсов и сервиса в центрах Киева

Клиника Ориентир цен (от, грн: подмышки/бикини/ноги) Главное преимущество заведения Люменис 390 / 950 / 1890 Лекарственное сопровождение, гибкий выбор оборудования под любой фототип кожи и цвет волос Laser Health 390 / 850 / 1630 Распределение стоимости процедуры в зависимости от выбранного типа насадки МаКо 390 / 820 / 1640 Автоматическая диагностика состояния кожи и расширенный прайс на мелкие эстетические участки Маска 325 / 795 / 1855 Комбинирование двух типов лучей в одной вспышке и бонусы за онлайн-запись Happylation 680 / 1190 / 2490 Уютные камерные студии в самом центре столицы с расширенным выбором вариантов анестезии

Прайсы и преимущества центров помогают выбрать формат, который соответствует вашим потребностям и бюджету.

"Выбор комплексных пакетов на несколько зон существенно снижает общую стоимость ухода. Такой подход экономит время и деньги, поскольку один сеанс охватывает сразу все необходимые участки тела", - говорит специалист "Люменис" Олег Думанский.

Выбирая, где сделать лазерную эпиляцию в Киеве по понятной цене, сравнивайте стоимость обработки одинаковых зон и тип насадки, уточняйте, что входит в прайс, и рассчитывайте расходы на 6-10 посещений.

Если вас заинтересовал "Люменис", на сайте центра можно посмотреть цены на разные зоны и записаться на удобное время.

FAQ

Сколько стоит лазерная эпиляция в Киеве?

Ориентировочная стоимость одного сеанса в популярных центрах столицы: подмышки - 325-680 грн, глубокое бикини - 795-1190 грн, женские ноги полностью - 1630-2490 грн.

Что выгоднее: оплата за зону или за импульс?

Для удаления нескольких отдельных волосков подходит оплата за импульс (от 15 до 30 грн за вспышку), для полноценной обработки участка - фиксированный тариф за зону или комплексный пакет.

Сколько сеансов нужно заложить в бюджет?

Обычно полный курс составляет 6-10 процедур с интервалом 4-8 недель, после чего могут потребоваться поддерживающие сеансы раз в 6-12 месяцев.

Как проверить актуальность прайса?

Цены на сайтах клиник указаны за один базовый сеанс. Итоговую стоимость с учетом выбранной насадки, комплекса зон или анестезии подтверждает администратор при записи.