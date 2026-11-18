Современная лазерная эпиляция в Киеве - это высокоточная медицинская процедура, стоимость которой начинается от 325 грн за сеанс. При таком разнообразии предложений прозрачная ценовая политика, понятные пакеты услуг и отсутствие скрытых платежей становятся главными критериями выбора клиники, а сами расценки напрямую зависят от класса оборудования.
Выгодность курса определяется не только стоимостью одного посещения, но и общей продолжительностью лечения: современный аппарат позволяет получить заметный результат за меньшее количество процедур, существенно экономя бюджет. В разных центрах цены формируются по-разному - за отдельную зону, комплекс участков или количество импульсов. Имеет значение и то, фиксируется ли стоимость на весь курс и меняется ли она при выборе нескольких зон, поэтому сравнивать клиники стоит по одинаковым участкам и условиям проведения процедуры.
В обзоре Styler сравним пять популярных центров лазерной эпиляции Киева - их услуги, стоимость процедур и оборудования.
Сколько стоит лазерная эпиляция в Киеве: из чего складывается цена
На стоимость влияет сразу несколько факторов. Вот что действительно имеет значение:
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Площадь зоны. Обработка участка над верхней губой занимает 5-10 минут, а ног полностью - от 30 до 60 минут, поэтому тариф увеличивается пропорционально времени работы специалиста.
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Тип насадки. Крупная вакуумная рукоятка HS ускоряет процесс на больших участках, тогда как деликатная ET с контактным охлаждением обеспечивает точность на чувствительных зонах. Поэтому тарифы на них различаются.
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Оплата за импульс. Удаление отдельных волосков обходится дешевле при оплате за каждую вспышку (от 15 до 30 грн), чем покупка полноценного сеанса для всей зоны.
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Дополнительный комфорт. Нанесение обезболивающего крема увеличивает итоговую стоимость выбранной зоны примерно на 20%.
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Первичная консультация. В большинстве ведущих центров консультация перед процедурой уже включена в стоимость первого посещения.
Понимание этих пяти параметров помогает разобраться в структуре расходов, рассчитать общий бюджет и осознанно выбрать подходящий формат обслуживания.
Важно знать! Оценивать финансовую выгоду нужно в рамках всего курса из 6-10 посещений. Покупка комплексных пакетов (например, "ноги + подмышки + глубокое бикини") позволяет сэкономить до 20-30% бюджета по сравнению с оплатой каждой зоны отдельно.
Обзор пяти центров: особенности услуг и ценовая политика
Для этого обзора мы отобрали пять центров лазерной эпиляции Киева и сравнили их по типам оборудования, стоимости популярных процедур, условиям оплаты, наличию комплексных предложений и особенностям сервиса.
1. Люменис
Начнем обзор с сети, которая сочетает широкий выбор оборудования с прозрачной системой тарифов.
Флагманская сеть "Люменис" оснащает свои кабинеты американскими диодными платформами Lumenis LightSheer (Desire, Duet, ET) и трехволновой системой Mantis Black Mamba, которая эффективно работает со светлыми и пушковыми волосами. Прозрачная ценовая политика и подробные прайсы на официальном сайте позволяют заранее рассчитать расходы на любую зону тела.
Преимущества предложения "Люменис":
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Разделение по насадкам: возможность выбирать между вакуумной рукояткой HS для быстрой обработки и контактной ET с сапфировым охлаждением.
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Поточечный тариф: возможность оплаты за отдельные импульсы.
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Сочетание технологий: врач может назначить разные системы для отдельных зон тела.
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Медицинский контроль: прием ведут дипломированные врачи, перед процедурой проводится консультация.
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Доступность: более 20 филиалов в ключевых районах Киева.
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Ориентировочная стоимость: подмышки - от 390 грн, глубокое бикини - от 950 грн, ноги полностью - от 1890 грн.
Пример из практики. Женщина 29 лет обратилась для обработки ног, подмышек и зоны глубокого бикини. В "Люменис" на консультации ей сразу объяснили разницу между разовыми сеансами и пакетным курсом, зафиксировали полную стоимость и распределили зоны между насадками. Уже после трех сеансов она отметила равномерное уменьшение роста волос и продолжила курс.
2. Laser Health
Центр лазерной косметологии, специализирующийся на аппаратных методиках удаления волос под наблюдением профильных специалистов.
Особенности Laser Health:
-
Оборудование: диодные системы Lumenis LightSheer Duet и Desire с вакуумной насадкой HS и контактной ET.
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Медицинское сопровождение: процедуры проводят врачи-дерматокосметологи, перед началом курса доступна бесплатная консультация.
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Условия оплаты: прайс зависит от выбранного типа насадки; местная анестезия для насадки ET оплачивается отдельно.
-
Ориентировочная стоимость: подмышки - от 390 грн, глубокое бикини - от 850 грн, ноги полностью - от 1630 грн.
3. МаКо
Сеть косметологических центров, ориентированная на подробный прайс и индивидуальную настройку параметров лазера с учетом фототипа кожи пациента.
Особенности предложения "МаКо":
-
Оборудование: диодные системы GELIOS SUPREME DL и LASERWAY с тремя длинами волн (755, 808 и 1064 нм), а также встроенной функцией анализа типа кожи и пигмента волос.
-
Подробный прайс: перечень услуг включает более 40 позиций, в том числе небольшие эстетические зоны.
-
Выгодный формат: доступны комплексные пакеты на несколько зон одновременно.
-
Ориентировочная стоимость: подмышки - от 390 грн, глубокое бикини - от 820 грн, ноги полностью - от 1640 грн.
4. Маска
Клиника эстетической медицины, которая делает ставку на комбинированные лазерные технологии для работы с разными типами кожи и волос.
Особенности предложения "Маска":
-
Оборудование: итальянская система Duetto MX Quanta Systems, которая сочетает александритовый и неодимовый лазеры в одной вспышке.
-
Точечные процедуры: доступна оплата за отдельный импульс для удаления единичных волосков.
-
Бонусы: клиенты получают скидку 5% на услуги при оформлении онлайн-записи.
-
Ориентировочная стоимость: подмышки - от 325 грн, глубокое бикини - от 795 грн, ноги полностью - от 1855 грн.
5. Happylation
Сеть небольших студий в центральной части Киева, которая сочетает несколько аппаратных методик и гибкие условия фиксации стоимости курса.
Особенности предложения Happylation:
-
Оборудование: диодные системы Soprano Titanium и Alvi Prague DL-7000, а также аппарат ESTI для комбинирования технологий на разных зонах.
-
Сервис и комфорт: уютные студии в центре города и расширенный выбор вариантов анестезии для чувствительных участков.
-
Условия курса: возможность приобрести комплексы процедур с фиксацией цены на весь период прохождения курса.
-
Ориентировочная стоимость: подмышки - от 680 грн, глубокое бикини - от 1190 грн, ноги полностью - от 2490 грн.
В таблице ниже собраны ориентировочные расценки по популярным зонам и главные сильные стороны киевских заведений.
Сравнительная характеристика прайсов и сервиса в центрах Киева
|
Клиника
|
Ориентир цен (от, грн: подмышки/бикини/ноги)
|
Главное преимущество заведения
|
Люменис
|
390 / 950 / 1890
|
Лекарственное сопровождение, гибкий выбор оборудования под любой фототип кожи и цвет волос
|
Laser Health
|
390 / 850 / 1630
|
Распределение стоимости процедуры в зависимости от выбранного типа насадки
|
МаКо
|
390 / 820 / 1640
|
Автоматическая диагностика состояния кожи и расширенный прайс на мелкие эстетические участки
|
Маска
|
325 / 795 / 1855
|
Комбинирование двух типов лучей в одной вспышке и бонусы за онлайн-запись
|
Happylation
|
680 / 1190 / 2490
|
Уютные камерные студии в самом центре столицы с расширенным выбором вариантов анестезии
Прайсы и преимущества центров помогают выбрать формат, который соответствует вашим потребностям и бюджету.
"Выбор комплексных пакетов на несколько зон существенно снижает общую стоимость ухода. Такой подход экономит время и деньги, поскольку один сеанс охватывает сразу все необходимые участки тела", - говорит специалист "Люменис" Олег Думанский.
Выбирая, где сделать лазерную эпиляцию в Киеве по понятной цене, сравнивайте стоимость обработки одинаковых зон и тип насадки, уточняйте, что входит в прайс, и рассчитывайте расходы на 6-10 посещений.
Если вас заинтересовал "Люменис", на сайте центра можно посмотреть цены на разные зоны и записаться на удобное время.
FAQ
Сколько стоит лазерная эпиляция в Киеве?
Ориентировочная стоимость одного сеанса в популярных центрах столицы: подмышки - 325-680 грн, глубокое бикини - 795-1190 грн, женские ноги полностью - 1630-2490 грн.
Что выгоднее: оплата за зону или за импульс?
Для удаления нескольких отдельных волосков подходит оплата за импульс (от 15 до 30 грн за вспышку), для полноценной обработки участка - фиксированный тариф за зону или комплексный пакет.
Сколько сеансов нужно заложить в бюджет?
Обычно полный курс составляет 6-10 процедур с интервалом 4-8 недель, после чего могут потребоваться поддерживающие сеансы раз в 6-12 месяцев.
Как проверить актуальность прайса?
Цены на сайтах клиник указаны за один базовый сеанс. Итоговую стоимость с учетом выбранной насадки, комплекса зон или анестезии подтверждает администратор при записи.
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