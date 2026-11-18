В сезоне осень-зима 2026-2027 в моду возвращается стиль ретро и эксперименты с формами верхней одежды. Среди актуальных моделей пальто есть как универсальная классика, так и смелые фасоны для тех, кто хочет обновить зимний гардероб.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фэшн-блогерши под ником julia_stylelover рассказывает, какие пальто выбрать, чтобы чувствовать себя комфортно в холодное время года.

Пальто с меховым воротником и манжетами

Одним из заметных трендов сезона станут пальто с большим воротником из меха или меховыми манжетами. Такие модели придают образу особого ретро-шарма, напоминая об элегантной моде прошлых десятилетий.

По словам фэшн-блогерши, подобные вещи вполне могут напоминать пальто, которые когда-то носили наши мамы, бабушки или даже прабабушки. И это не случайно: мода цикличная, а знакомые силуэты и детали снова возвращаются на подиумы и в повседневные образы.

Такое пальто станет удачным выбором для тех, кто хочет добавить гардероб нотки роскоши и сделать даже простой зимний образ более интересным.

Приталенные пальто с акцентом на женственность

Еще один актуальный фасон - приталенные пальто, подчеркивающие фигуру и создающие выразительный женственный силуэт.

Впрочем, блоггер советует обращать внимание не только на посадку, но и на наличие достаточного объема. Пальто не должно слишком обжимать тело, ведь под него нужно одевать теплый гольф или свитер.

Такой вариант подойдет тем, кто хочет совместить элегантность, комфорт и актуальные модные тенденции.

Пальто-бушлаты

Их главная особенность - объемный силуэт, который придает образу характера и делает верхнюю одежду заметным акцентом.

Такие модели могут стать интересной альтернативой классическому прямому пальто. Они хорошо вписываются в образы с акцентом на выразительный верх и подойдут любящим экспериментировать со стилем.

Фешн-блогерка советует присмотреться к бушлатам, если вам нравятся объемные вещи и хочется добавить гардеробу немного смелости.

Укороченные пальто

Не все модные тенденции все равно универсальны. К таким вариантам блоггерша относит пальто в длине меди с достаточно укороченным и не слишком объемным силуэтом.

Эта модель может быть непростой в стилизации, ведь нужно правильно подобрать обувь и другие вещи, чтобы образ был пропорционален. Поэтому такой вариант - не лучший выбор для базового гардероба.

Однако если у вас уже есть несколько универсальных пальто, такая покупка может стать интересным модным экспериментом.

Объемные пальто необычной архитектурной формы

Для тех, кто следит за модой и любит привлекать внимание своими образами, следует обратить внимание на пальто необычных форм.

Речь идет о моделях с выразительным объемом, нестандартными линиями и архитектурными силуэтами. Они могут выглядеть довольно экстравагантно, поэтому подойдут не каждой модницы.

Такое пальто само по себе становится главным элементом образа, поэтому оставшийся гардероб лучше оставить более сдержанным.

Пальто с высоким воротником

Пальта с высоким воротником не теряют популярности и остаются среди актуальных моделей холодного сезона.

Их главное преимущество - практичность: высокий воротник хорошо защищает шею от ветра и холода, поэтому в некоторых случаях можно даже обойтись без шарфа.

Однако при выборе важно обратить внимание на ширину воротника. Он должен быть достаточно удобным, чтобы не создавать дискомфорт во время ношения. Также следует учитывать, что высокий воротник может касаться лица и загрязняться тональным средством.

Пальто-халат на запах

Если вы ищете модель, которая будет актуальна не один сезон, присмотритесь к пальто-халату на запах.

Фешн-блогерша называет его одним из самых универсальных вариантов верхней одежды. Оно удобно, комфортно и в то же время выглядит стильно.

Благодаря поясу на талии такое пальто позволяет регулировать посадку и подчеркивать силуэт. Кроме того, его легко сочетать как с обычными вещами, так и с более элегантными образами.

Это именно тот вариант, который не нуждается в сложной стилизации и вряд ли быстро утратит актуальность.

Дубленки снова возвращаются в моду

Зимой 2027 года снова актуальны дубленки. Они возвращаются в обновленном виде, поэтому не каждая старая модель будет отвечать актуальным тенденциям.

Блогерша отмечает, что современные варианты могут понравиться не всем, однако их точно стоит рассмотреть тем, для кого на первом месте тепло и комфорт.

Дубленка станет альтернативой классическому пальто и поможет создать уютный зимний образ. Особенно актуальна такая покупка будет для тех, кто ищет теплую верхнюю одежду с выразительным характером.

Пальто-пуховик

Еще одна интересная тенденция - пальто-пуховики. Их особенность состоит в сочетании классического кроя пальто и материала, характерного для пуховиков.

Такие модели могут быть приталенными или прямыми, а также иметь разную длину - от миди до макси. Благодаря этому каждая сможет найти вариант в соответствии с собственными предпочтениями и стилем.

Фешн-блогерша считает такое пальто замечательной альтернативой обычному спортивному пуховику. Оно позволяет сохранить тепло в холодную погоду, но вместе с тем создает более элегантный и собранный образ.

Какое пальто выбрать на зиму 2027

Главная тенденция сезона - разнообразие. В моде одновременно остаются женственные приталенные силуэты, классические пальто-халаты, объемные бушлаты, ретродетали и необычные дизайнерские формы.

Если вы ищете универсальную модель каждый день, обратите внимание на пальто-халат или вариант с высоким воротником. Для тех, кто хочет подчеркнуть женственность, подойдут приталенные модели, а любительницам смелых образов стоит присмотреться к архитектурным силуэтам и пальто с меховыми деталями.

Не стоит забывать и о практичности: зимняя верхняя одежда должна не только соответствовать модным тенденциям, но и обеспечивать комфорт и тепло.