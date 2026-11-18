Запах плесени и темные пятна на одежде могут появиться после нескольких дней хранения во влажном месте. Часть вещей удается очистить обычной стиркой, однако иногда грибок повреждает ткань настолько, что отстирать ее невозможно.

Как правильно вывести плесень из одежды, чем отделать разные ткани и когда вещи уже лучше избавиться, рассказывает Styler.

Почему на одежде появляется плесень

Основная причина: чрезмерная влажность. Плесневик может появиться на вещах, которые долго лежат в сыром шкафу, остаются мокрыми в стиральной машине или хранятся в корзине без достаточной циркуляции воздуха.

Как объясняют специалисты Good Housekeeping, плесень способна развиваться на тканях и других материалах в помещениях с повышенной влажностью.

На возможное поражение указывают:

черные, серые или зеленоватые пятна;

затхлый запах;

заметный налет на поверхности;

повторное появление пятен после хранения в сыром месте.

Однако не каждое темное пятно является плесенью. По цвету невозможно достоверно определить вид грибка.

Как вывести плесень из одежды

Если поражение невелико, а ткань разрешено стирать, можно попытаться очистить дома.

В материале Martha Stewart, специалисты по уходу за одеждой рекомендуют сначала обработать загрязненные участки, а затем постирать изделие с соответствующим моющим средством.

Следуйте следующей последовательности:

Отделите загрязненную одежду. Не смешивайте его с чистыми вещами, чтобы не переносить споры грибка. Уберите поверхностный налет. При небольшом поражении осторожно очистите его мягкой щеткой на открытом воздухе. Не встряхивайте заплесневелую одежду в комнате. Обработайте пятна. Нанесите жидкое стиральное средство, подходящее для ткани. Осторожно распределите его и оставьте примерно на 10 минут, если это допускает инструкция изготовителя. Выстирайте вещь. Выберите максимальную температуру, разрешенную на этикетке. Для некоторых хлопчатобумажных изделий подходит 60 градусов, однако не все ткани выдерживают такой режим. Осмотрите одежду после стирки. Если пятна или затхлый запах остались, при необходимости повторите очищение. Полностью высушите изделие. Лучше всего – в хорошо проветриваемом месте. Если погода и особенности ткани позволяют, можно сушить вещь на улице.

Не спешите воспользоваться сушильной машиной, если пятна еще заметны. Высокая температура может закрепить остаточные загрязнения.

Позаботьтесь о собственной безопасности. При удалении плесени используйте защитные перчатки и респиратор. При необходимости воспользуйтесь защитными очками.

В рекомендациях CDC отметили, что при очистке пораженных грибком материалов нужно защищать органы дыхания, глаза и кожу. Людям с астмой, аллергией на плесень или ослабленным иммунитетом лучше не проводить такое очищение самостоятельно.

Чем отстирать плесень из белой и цветной одежды.

По рекомендациям специалистов, отбеливатель следует выбирать в соответствии с составом ткани и указаниями производителя.

Белая одежда. Можно использовать хлорный отбеливатель, если это разрешено наклейкой. Он не подходит для шерсти, шелка и некоторых синтетических тканей.

Можно использовать хлорный отбеливатель, если это разрешено наклейкой. Он не подходит для шерсти, шелка и некоторых синтетических тканей. Цветные вещи. Подойдет кислородный отбеливатель, предназначенный для цветных тканей. Сначала проверьте его на незаметном участке. Такое средство помогает удалять пятна, но не гарантирует обеззараживание.

Подойдет кислородный отбеливатель, предназначенный для цветных тканей. Сначала проверьте его на незаметном участке. Такое средство помогает удалять пятна, но не гарантирует обеззараживание. Нежные ткани. Если разрешена только химчистка, лучше обратиться к специалистам.

Никогда не смешивайте хлорный отбеливатель с уксусом, нашатырным спиртом или другими очистителями. Это может привести к выделению токсичных газов.

Помогают уксус и сода

Уксус иногда используют для очищения тканей, однако он не гарантирует полного устранения плесени. Сода может ослабить неприятный запах, но не заменяет стирку.

В рекомендациях Университета Джорджии для очистки одежды от плесени в первую очередь советуют удалить поверхностный налет и постирать ткань с моющим средством.

Если пятна остались, можно воспользоваться дополнительными средствами, совместимыми с материалом. Не стоит экспериментировать с домашними смесями на щекотливой одежде.

Когда одежду с плесенью лучше выбросить

Небольшие пятна еще не означают, что вещь безнадежно испорчена. Однако иногда грибок сквозь повреждает сами волокна ткани.

От одежды целесообразно отказаться, если:

плесень охватила значительную часть изделия, а очистить его не удается;

после повторной стирки и высыхания остается сильный затхлый запах;

ткань стала хрупкой, легко рвется или расползается;

после очищения снова появляется характерный налет;

материал невозможно постирать, а профессиональная очистка не помогла.

По объяснениям EPA, плесень может проникать в пористые материалы настолько глубоко, что полностью очистить их сложно или невозможно. Однако это не означает, что каждую заплесневевшую вещь нужно выбрасывать.

Темное пятно после стирки также не всегда свидетельствует об активном грибке. Иногда это лишь стойкое изменение цвета волокон, хотя по внешнему виду подтвердить полную очистку невозможно.

Особенно осторожно следует относиться к вещам, контактировавшим с загрязненной водой после затопления.

Как предотвратить повторное появление плесени

Чтобы проблема не возвращалась, поддерживайте влажность воздуха ниже 60%, а по возможности - в пределах 30-50%.

Также стоит:

складывать в шкаф только сухую одежду;

не оставлять мокрые вещи в стиральной машине;

обеспечивать циркуляцию воздуха между вещами;

проверять стены за мебелью на наличие влаги;

проветривать помещение или использовать осушитель.

Если плесень регулярно возвращается, проверьте состояние шкафа, стен и стиральной машины. Без устранения источника влаги даже очищенная одежда может снова заплесневеть.