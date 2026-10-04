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Полезное 04 октября 2026 · 10:27
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Как убрать плесень осенью: советы EPA и CDC для ванной комнаты и подоконников

Повышенная влажность в помещении и недостаточная вентиляция создают благоприятные условия для появления плесени
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Как убрать плесень осенью: советы EPA и CDC для ванной комнаты и подоконников

Плесень дома (фото: Styler)

Плесня в ванной комнате или на подоконнике часто появляется из-за избытка влаги. Ее появление также могут провоцировать конденсат, холодные поверхности и недостаточную циркуляцию воздуха. Если просто удалить темные пятна, но не устранить причину, плесень может появиться снова.

Что делать, если в ванной или на подоконнике появилась плесень, рассказывает Styler.

Почему в ванной и на подоконнике появляется плесень

Плеснята чаще всего появляется на поверхностях, регулярно контактирующих с влагой. В ванной это могут быть швы между плиткой, углы, потолок и поверхности у душа или ванны.

На подоконниках причина может оказаться другой. С приходом похолоданий на стекле и рамах чаще образуется конденсат – водяной пар из воздуха оседает на холодной поверхности в виде капель воды. Если вода остается на поверхности, это может создать условия для появления плесени.

По данным правительства Великобритании появлению сырости и плесени могут способствовать недостаточная вентиляция, холодные поверхности, проблемы с отоплением и утеплением. Причиной также могут быть протечки, поэтому не следует объяснять все случаи только бытовой влажностью.

Откуда в квартире берется лишняя влага

Влага образуется при исполнении обычных бытовых дел. Она появляется во время принятия душа, приготовления пищи, стирки и сушки одежды. Даже дыхание людей добавляет водяной пар в воздух.

Если влага не выходит наружу, она скапливается в помещении и оседает на холодных поверхностях. Поэтому важно обеспечить ее отвод во время душа, приготовление пищи и сушку одежды.

Во время душа включайте вытяжной вентилятор, а во время приготовления – кухонную вытяжку с отводом воздуха наружу. Рециркуляционная вытяжка возвращает воздух в комнату и не отводит воду. Не перекрывайте вентиляционные отверстия и приточные клапаны.

Как избавиться от плесени в ванной и на подоконнике

  • Очищайте с учетом материала. С твердых поверхностей плесень можно убрать водой с моющим средством, а затем тщательно высушить участок. Пораженные ячеистые материалы иногда приходится заменять. Такие рекомендации дает Агентство по охране окружающей среды США. Работайте в перчатках и защитных очках, снабдите приток свежего воздуха. Не смешивайте хлорные средства с другой бытовой химией.
  • Проветривайте ванную после душа. Выключите во время водных процедур. Если воздух остается влажным, следует проверить, исправна ли вентиляция. В рекомендациях руководства британского правительства отмечается, что вентиляция в ванных комнатах должна обеспечивать достаточный отвод влаги.
  • Вытирайте конденсат из подоконника. Это поможет убрать излишнюю воду с поверхностей, но не устранит причину ее появления.
  • Контролируйте влажность. Проверить ее уровень можно с помощью гигрометра. При постоянно высокой влажности может потребоваться осушитель воздуха. В материале CDC рекомендуют поддерживать влажность в жилище на уровне не выше 50%.
  • Не окрашивайте плесень. Сначала его нужно удалить, устранить источник влаги и высушить поверхность. Краска, нанесенная поверх плесени, может отслаиваться.

Когда нужен специалист

По рекомендациям EPA, участок плесени менее 0,9 м² в большинстве случаев можно очистить самостоятельно. Если поражение больше, было значительное затопление или пятна постоянно возвращаются, следует обратиться к специалисту. После загрязнения сточными водами требуется профессиональная очистка .

Контроль влаги является важным способом предотвратить повторное появление плесени. Нахождение во влажных и заплесневевших помещениях может быть связано со следующими симптомами: заложенность носа, кашель, хрипы, раздражение глаз и кожи. У людей с аллергией на плесень или астмой реакции могут быть сильнее.

Раньше мы рассказывали о том, как сушить вещи в квартире во время похолодания.

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