Украинский хореограф, звезда " Танців з зірками " Виталий Загоруйко откровенно рассказал о своем пути в Вооруженные силы Украины. Танцовщик признался, что долгое время жил со страхом мобилизации, а также поделился личной историей о родителях, ныне находящихся в России.

Об этом пишет Styler со ссылкой на интервью Виталия Загоруйко для Алины Доротюк.

Виталий Загоруйко признался, почему боялся мобилизации в ВСУ

Хореограф рассказал, что не пошел в армию добровольно, а был мобилизован. По его словам, он понимал, что рано или поздно может оказаться в армии, но старался откладывать этот момент из-за страха перед неизвестностью.

"Не будем кривить душой, скажу так, меня мобилизовали. Я не хочу врать, что я прям... Конечно, я откладывал, я знал, что окажусь там рано или поздно. Но этот момент - это страшно", - признался Загоруйко.

Танцор объяснил, что всю свою жизнь посвятил искусству. Его профессиональная деятельность была связана с танцами, творчеством и работой с людьми, поэтому перспектива военной службы казалась особенно сложной.

По словам хореографа, постоянное ожидание мобилизации постепенно влияло на его психологическое состояние. Он начал меньше общаться с людьми и чувствовал, будто привычная жизнь остановилась.

"Мне казалось, что я просто с каждым днем, годом просто умираю. Ты находишься как-то не по ощущениям, не там, где должен быть в этот момент", - поделился военнослужащий.

Но после мобилизации его отношение к этому изменилось. Загоруйко признался, что почувствовал определенное облегчение, когда неопределенность исчезла.

Он также вспомнил первые дни службы, когда приходилось быстро осваивать незнакомые задачи. Из-за нехватки людей, по его словам, новоприбывшие военнослужащие были вынуждены практически сразу включаться в работу.

Хореограф не скрывает, что адаптация была непростой, но постепенно он начал разбираться в своих обязанностях и помогать другим.

Почему родители танцора оказались в России

Во время интервью Загоруйко также затронул болезненную для него тему. Он рассказал, что война разлучила его с самыми близкими людьми, а родители сейчас находятся за пределами Украины, в России.

По словам танцора, его мама и папа развелись, когда он был еще маленьким. Долгое время близких отношений с отцом не было, но уже во взрослом возрасте Виталий сам решил восстановить общение.

Когда отец работал в Харькове, а будущий хореограф учился, они периодически встречались. Но после переезда Виталия в Киев контакты стали более редкими.

Позже отец оказался в России. Загоруйко объяснил, что это произошло на фоне сложной ситуации вокруг Купянска во время оккупации и деоккупации города.

Он подчеркнул, что не знает всех обстоятельств выезда, поэтому не берется подробно объяснять решение отца. История матери, по словам танцора, была другой.

Несмотря на сложные обстоятельства, Виталий не хочет осуждать родных за их выбор.

"Я их не осуждаю. Родители есть родители, как они для себя решили прожить эту жизнь, это их право. Конечно, жаль, что так", - отметил он.

Хореограф добавил, что продолжает поддерживать связь с мамой, хотя из-за войны семья оказалась по разные стороны границы.

Где сейчас живет бабушка Загоруйко

Отдельно военнослужащий рассказал о своей бабушке, которая покинула родной Купянск из-за войны.

Сейчас женщина живет в общежитии для эвакуированных людей в Харькове. По словам Виталия, семья рассматривала разные варианты проживания, но именно там бабушка чувствовала себя наиболее комфортно.

После переезда она встретила знакомых и решила остаться рядом с ними. Для пожилой женщины возможность общаться с людьми, которых она знала много лет, оказалась особенно важной.

Загоруйко объяснил, что бабушка уже нуждается в посторонней помощи в быту. Поэтому семья организовала уход: ей помогают с питанием и другими повседневными делами.