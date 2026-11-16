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Люди 16 ноября 2026 · 17:36

Маргарита Сичкарь рассказала о ухаживании Николая Тищенко и Никитася (видео)

Ресторатор вспомнила знакомство с нардепом Тищенко в 1990-х и объяснила, почему отказалась от романтического общения с бизнесменом Никитасем
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Маргарита Сичкарь рассказала о ухаживании Николая Тищенко и Никитася (видео)

Маргарита Сичкарь призналась как к ней ухаживали Тищенко и Никитась (коллаж: Styler)

Украинский ресторатор и бизнесвумен Маргарита Сичкарь рассказала о внимании со стороны известных мужчин. Она вспомнила, как за ней ухаживал народный депутат Николай Тищенко, и раскрыла подробности общения с бывшим руководителем корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем.

Об этом пишет Styler со ссылкой на интервью Маргариты Сичкарь для Марички Довбенко.

Как Николай Тищенко ухаживал за Маргаритой Сичкарь

По словам Сичкарь, с Николаем Тищенко она знакома еще с 1990-х годов. Тогда будущий политик занимался ресторанным бизнесом, а в столичных кругах его знали как "Колю Оболонского". Ресторатор вспомнила, что уже тогда Тищенко был чрезвычайно самоуверенным.

"У него всегда была мания величия. Коля считал, что он неотразим, все девушки от него просто падают штабелями", - рассказала она.

Их знакомство состоялось в популярном в то время киевском заведении "Бинго". Во время приветствия будущий нардеп взял ее за руку и сделал жест, который вызвал у нее отвращение.

"У меня было вот это: где тут руки помыть? Это какой-то кринж. Я так это запомнила, что у меня было отвращение", - призналась Сичкарь.

На вопрос журналистки, пытался ли Тищенко за ней ухаживать, ресторатор ответила утвердительно.

Впоследствии они неоднократно пересекались в профессиональной среде. Сичкарь вспомнила период, когда работала над открытием ресторана "Пантегрюэль", а Тищенко готовил к запуску заведение "Ришелье".

Также они вместе с другими рестораторами побывали в профессиональной поездке в Каталонию, где посещали рестораны, отмеченные звездами Michelin. По словам бизнесвумен, во время этого путешествия Тищенко снова продемонстрировал поведение, которое ей не понравилось.

"Там, конечно, Коля проявил все свое величие", - иронично отметила она.

Сичкарь добавила, что и сейчас иногда натыкается на отрывки кулинарных программ с участием политика, которые напоминают ей об их давнем знакомстве.

Что Сичкарь рассказала об ухаживаниях Максима Микитася

Во время интервью ресторатор также прокомментировала свое знакомство с бывшим президентом строительной корпорации "Укрбуд" Максимом Микитасем. Она подтвердила, что бизнесмен проявлял к ней внимание, но отрицала романтический характер их общения.

"Микитась - это человек, который всегда ухаживает за яркими женщинами. Поэтому определенный элемент мужского внимания ко мне был", - объяснила Сичкарь.

По словам бизнесвумен, мужчина писал ей в социальных сетях, но сначала она не знала, кто именно с ней общается. Лишь спустя некоторое время ресторатор решила выяснить, кто ей пишет, и узнала, что он женат. Сичкарь подчеркнула, что придерживается принципа не вступать в романтические отношения с женатыми мужчинами.

После того как бизнесвумен узнала больше о Микитасе, она решила не продолжать общение в личном формате.

"Когда я узнала, кто это, поняла, что лучше перевести все в формат деловых отношений", - вспомнила Сичкарь.

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