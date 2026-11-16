Алыча осенью: как поливать, удобрять и когда обрезать дерево

Даже морозостойкая алыча требует внимания в конце осени. Однако чрезмерный полив, несвоевременная обрезка или лишние удобрения могут создать больше проблем, чем сама холодная погода.

Что нужно сделать с алычой весной, а какие работы лучше отложить до следующего сезона, рассказывает Styler.

Как правильно обрезать алычу осенью

Алича относится к косточковым культурам, для которых осенняя обрезка может быть рискованной. Через свежие срезы в холодную и влажную погоду в древесину могут проникать возбудители грибковых заболеваний.

Как отмечает RHS, алыча может поражаться млечным блеском - грибковой болезнью, повреждающей древесину и ветви.

Поэтому в ноябре не стоит проводить формировочную или сильную омолаживающую обрезку.

Вместо этого можно:

осмотреть крону и определить сухие, поврежденные или загущенные ветви;

осторожно удалить небольшие сломанные ветви, если они представляют опасность;

запланировать основное прореживание на теплый сезон.

Алыча обычно не нуждается в сильной ежегодной обрезке. Для формирования молодых сливовых деревьев, по словам специалистов, более благоприятна ранняя весна, а для прореживания взрослых - середина лета, когда риск заражения ниже.

Если большая ветка сломалась или у дерева признаки серьезного заболевания, лучше обратиться к специалистам, а не самостоятельно делать большие срезы перед морозами.

Нужно ли поливать алычу перед зимой

После засушливой осени дереву может потребоваться дополнительное увлажнение. Однако, если дождей было достаточно, проводить влагозарядный полив нет необходимости.

Специалисты Colorado State University советуют сначала проверить почву, а потом решать, нужна ли вода. Для этого сделайте небольшую лунку под кроной и проверьте, насколько влажна земля ниже поверхностного слоя.

Если почва сухая, а в ближайшее время не ожидаются обильные осадки, полейте дерево медленно, чтобы вода успела проникнуть в корневую зону. Делать это следует до промерзания земли.

Если же почва влажная, дополнительный полив не нужен. Особенно опасно переливать алычу на тяжелых глинистых почвах, где вода может застаиваться у корней.

Молодые саженцы нуждаются в большем внимании, ведь их корневая система еще недостаточно развита.

Чем подкормить алычу осенью

В ноябре алычу обычно не нужно подкармливать. Особенно нежелательно вносить азотные удобрения, стимулирующие рост молодых побегов.

В материале University of Maryland Extension отмечают, что позднее внесение удобрений может мешать растениям переходить к зимнему покою и повышать риск повреждения холодом.

Фосфорные и калийные удобрения также не следует использовать просто для подготовки дерева к зиме.

Что учесть перед подкормкой:

Азотные удобрения в конце осени лучше не вносить.

Фосфор и калий необходимы только при наличии дефицита, который можно установить по результатам анализа почвы.

Свежий навоз не следует заделывать непосредственно у корней.

Весной нужно оценить состояние дерева и при необходимости определить, нужна ли подкормка.

Если алыча хорошо растет, имеет здоровые листья в течение сезона и регулярно плодоносит, дополнительные удобрения могут вообще не понадобиться.

Как замульчировать алычу перед морозами

Мульчирование помогает сохранять влагу и уменьшает резкие колебания температуры почвы. Больше пользы оно может принести молодым деревьям, корни которых еще не успели хорошо разрастись.

Для мульчирования подойдут измельченная кора или древесная щепа.

По рекомендациям специалистов органическую мульчу можно укладывать слоем примерно 5-8 см.

Перед этим уберите сорняки вокруг дерева. Распределите материал по поверхности грунта в прикорневой зоне, но оставьте несколько сантиметров свободного пространства у ствола.

Не насыпайте мульчу высокой горкой вокруг коры. Из-за постоянной влажности в этом месте могут возникать проблемы с загниванием.

Какие плоды и листья нужно убрать осенью

После уборки урожая на алыче иногда остаются засохшие или сморщенные плоды. Часть из них может лежать под деревом среди опавших листьев.

В University of California Agriculture and Natural Resources советуют убирать такие плоды, поскольку они могут служить местом зимовки вредителей и возбудителей болезней.

Перед зимой нужно:

снять с веток засохшие и сморщенные плоды;

собрать гнилые плоды с земли;

убрать листья с признаками заболеваний;

вынести пораженные растительные остатки за пределы сада.

Такая уборка поможет уменьшить количество источников инфекций, которые могут вызвать проблемы в следующем сезоне.

Как защитить молодую алычу от морозов и грызунов

Молодые деревья могут пострадать зимой из-за перепадов температуры и повреждения коры грызунами.

Как отмечает University of Minnesota Extension, светлые защитные обертки помогают снизить риск солнечных ожогов коры. Они отражают солнечные лучи и сдерживают резкий нагрев ствола днем.

Такие материалы особенно полезны для молодых деревьев с тонкой корой. Защита устанавливается осенью, а снимается весной после завершения заморозков.

От мышей и зайцев можно использовать мелкую металлическую сетку.

Для этого:

Установите вокруг ствола цилиндр из сетки, оставив около 15 см между ней и корой. Заглубьте нижний край в землю на 5-8 см, чтобы мыши не могли проникнуть снизу. Если в саду появляются зайцы, сделайте защиту выше ожидаемого уровня снега примерно на 45-60 см.

Сетка не должна натирать кору или ограничивать рост ствола.

Нужно ли опрыскивать алычу осенью

Не каждое дерево нуждается в осенней обработке препаратами. Решение зависит от того, были ли в течение сезона признаки заболеваний или вредители.

Специалисты University of California советуют сначала определить конкретную проблему, а затем выбирать способ защиты. Бессистемные опрыскивания могут быть лишними и не разрешить причину заболевания.

Если летом на алыче засыхали ветки, загнивали плоды или появлялись необычные пятна на листьях, следует выяснить причину этих симптомов.

При необходимости используйте только средства, разрешенные для соответствующей культуры и способа применения в Украине. Проверить их можно в Государственном реестре пестицидов и агрохимикатов.

Следуйте инструкциям, включая дозировку, температуру воздуха и сроки обработки.

Итак, главные работы с алычей в конце осени: проверить влажность почвы, убрать больные растительные остатки, обновить мульчу и защитить молодой ствол. А вот сильную обрезку, подпитку и профилактические опрыскивания без конкретной необходимости лучше не проводить.