Молочный, графитовый и шоколадный: Андре Тан советует носить эти цвета зимой 2027

Украинский дизайнер Андре Тан объяснил, как разнообразить зимние образы и уйти от привычной черной палитры. Он назвал пять оттенков, которые помогут сделать гардероб более элегантным.

Styler со ссылкой на видео модельера в Instagram рассказывает, какие цвета следует добавить в зимний гардероб.

Какие цвета носить вместо черного зимой

Андре Тан признался, что сам очень любит черный цвет и считает его классикой. В то же время дизайнер призывает не ограничиваться только им и чаще экспериментировать с другими оттенками.

По его словам, некоторые цвета могут стать полноценной альтернативой черному, ведь так же хорошо сочетаются с разными вещами и придают образам изысканность.

Темно-синий

Первым в списке дизайнера стал темно-синий цвет. Андре Тан называет его своеобразной альтернативой черному, но с более интересным характером.

Этот оттенок имеет элегантный и дорогой вид, поэтому особенно хорошо подходит для пальто, костюмов и других базовых вещей зимнего гардероба. Он поможет создать сдержанный образ, в то же время сделав его менее предсказуемым.

Шоколадный

Еще одна стильная альтернатива - шоколадный цвет. Дизайнер в шутку сравнил его с черным, который побывал в спа, сделал массаж и начал новую жизнь.

Глубокий коричневый оттенок придает образам теплоты и изысканность. Он хорошо вписывается в зимнюю палитру и может стать основой гардероба вместо привычного черного пальто, свитера или брюк.

Графитовый

Для тех, кто пока не готов к кардинальным переменам, Андре Тан советует обратить внимание на графитовый.

Это отличный компромисс между классикой и желанием попробовать что-нибудь новое. Цвет остается близким к черному, но выглядит интереснее и помогает сделать обычный образ менее однообразным.

Бордовый

Четвертым в подборке стал бордовый - насыщенный оттенок, который может стать главным акцентом зимнего образа.

Особое внимание дизайнер обратил на бордовые пальто. Он с юмором заметил, что женщины в такой верхней одежде выглядят так, будто не ищут богатого мужчину, а уже развелись по меньшей мере с тремя такими мужчинами.

Этот цвет придает образу выразительности, делает его эффектным и одновременно сохраняет элегантность.

Молочный

Замыкает пятерку молочный цвет. Андре Тан понимает, что зимой из-за снега, дождя и слякоти светлая одежда не всегда практична, однако советует не отказываться от нее полностью.

Для начала дизайнер предлагает добавить в гардероб хотя бы молочный свитер или шарф. При этом он не призывает сразу покупать белые штаны, которые в украинскую зимнюю погоду рискуют быстро запачкаться.

Молочный оттенок освежает внешний вид, придает образам легкости и хорошо сочетается с темными цветами.

Стоит ли полностью отказываться от черного зимой

Напоследок Андре Тан напомнил, что черный остается классикой, однако это не значит, что весь зимний гардероб должен состоять исключительно из этого цвета.

Дизайнер призывает смелее использовать другие оттенки, ведь даже одна вещь необычного для себя цвета способна изменить привычный образ.