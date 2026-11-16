Хлеб, молоко и яйца: сколько придется заплатить за базовые продукты 16 ноября

Цены на повседневные продукты в украинских супермаркетах могут заметно отличаться даже при одинаковом весе или объеме товаров. На конечную сумму покупки оказывают влияние производитель, торговая марка и скидки, действующие в конкретной сети.
Styler сравнил предложения АТБ, Сильпо, NOVUS и Ашана на 16 ноября 2026 года, чтобы выяснить, сколько стоят хлеб, молоко, яйца, подсолнечное масло и гречка.
Сколько стоит хлеб
Для анализа выбрали фасованный хлеб и батоны весом от 350 до 380 г.
По данным онлайн-каталогов, 16 ноября цены были следующими:
-
АТБ - хлеб "Кулиничи" "Геркулес", тостовый с отрубями, 350 г - 33,60 грн.
-
Сильпо - хлеб "Царь-хлеб" "Президентский", столичный, 350 г - 18,01 грн.
-
NOVUS - хлеб "Царь Хлеб" "Паланга", нарезной, 350 г - 28,49 грн.
-
Ашан - батон "Киевхлеб" "Золотистый", нарезанный, 380 г - 25,80 грн.
Молоко
В молочной категории сравнили продукцию жирностью 2,5-2,6% в упаковках по 900 г.
Стоимость в супермаркетах:
-
АТБ - молоко "Ежедневный сбор", пастеризованное, 2,5%, 900 г - 44,50 грн.
-
Сильпо - молоко "Галичина" "Из чистых Карпат", ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 39,99 грн.
-
NOVUS - молоко пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,99 грн.
-
Ашан - молоко "Галичина", ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 42,90 грн.
Яйца
Для сравнения выбрали куриные яйца категории С1 в упаковках по 10 штук.
По состоянию на 16 ноября цены составляли:
-
АТБ - яйца "Своя линия", категория С1, 10 шт. - 58,40 грн.
-
Сильпо - яйца "Пашот", категория С1, 10 шт. - 55,64 грн.
-
NOVUS - яйца Marka Promo, категория С1, 10 шт. - 58,99 грн.
-
Ашан - яйца Auchan, категория С1, 10 шт. - 62,70 грн.
Подсолнечное масло
Для анализа использовали рафинированное подсолнечное масло объемом 500 мл.
Цены на 16 ноября:
-
АТБ - масло "Своя линия", рафинированное подсолнечное, 500 мл - 53,13 грн.
-
Сильпо - масло "Премия", рафинированное подсолнечное, 500 мл - 56,99 грн.
-
NOVUS - масло "Щедрый Дар", рафинированное дезодорированное, 500 мл - 64,62 грн.
-
Ашан - масло Auchan, рафинированное подсолнечное, 500 мл - 49,40 грн.
Гречка
Отдельно проверили стоимость гречневой крупы в упаковках по 1 кг.
Цены на гречку:
-
АТБ - гречневая крупа "Разумный выбор", 1 кг - 85,90 грн.
-
Сильпо - гречневая крупа "Премия", ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн.
-
NOVUS - гречневая крупа Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.
-
Ашан - гречневая крупа Auchan, быстроразваривающаяся, 1 кг - 85,90 грн.
Во сколько обойдется продуктовая корзина
Чтобы оценить общую стоимость покупки, мы составили условную корзину из пяти товаров: одной упаковки хлеба, 900 г молока, десятка яиц, 500 мл подсолнечного масла и килограмма гречки.
Для каждой сети использовали цены на конкретные товары, представленные в обзоре.
Стоимость набора по состоянию на 16 ноября:
-
АТБ - 275,53 грн.
-
Сильпо - 225,62 грн.
-
NOVUS - 275,58 грн.
-
Ашан - 266,70 грн.
Наименьшая сумма за сформированный набор получилась в Сильпо - 225,62 грн. Самой дорогой оказалась корзина из NOVUS - 275,58 грн.
При этом итоговые суммы АТБ и NOVUS практически одинаковые - разница между ними составляет всего 5 копеек.
На результаты существенно повлияли скидки. В Сильпо по акционным ценам продавались молоко и гречка, а в Ашане - молоко. Без этих предложений соотношение стоимости корзин могло бы быть другим.
Что нужно учитывать при сравнении
Для анализа использовали предложения из онлайн-каталогов АТБ, Сильпо и платформы Zakaz.ua, где представлены товары NOVUS и Ашана.
В обзор вошли продукты со схожими характеристиками, однако они могут отличаться производителем, рецептурой, способом изготовления и другими особенностями.
Поэтому приведенные результаты показывают стоимость конкретных товаров, а не общий уровень цен в каждой торговой сети.
Цены проверены 16 ноября 2026 года. Они могут меняться в зависимости от города, конкретного магазина, наличия продукции и срока действия скидок.
Ранее Styler также рассказывал, какие товары к Новому году стоит купить еще в ноябре и сколько они стоят в Украине.